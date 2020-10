Interview «Ich war überrascht, dass ich unter Druck eine solche Leistung abrufen konnte»: Paula Dalla Corte aus Tägerwilen überzeugt bei der Castingshow «The Voice of Germany» Die 19-jährige Paula Dalla Corte hat am Sonntagabend mit einem Katy-Perry-Song die Jury von «The Voice of Germany» begeistert. Im Interview spricht sie über verzaubernde Vorbilder und eine überfordernde Bühnenerfahrung. Stefan Marolf Aktualisiert 12.10.2020, 18.35 Uhr

Paula Dalla Corte zuhause in Tägerwilen: Sie hat eine eigene Wohnung im Haus ihrer Eltern. Bild: Donato Caspari

Wo haben Sie am Sonntag Ihren Auftritt verfolgt?

Paula Dalla Corte: Zuhause mit Freund und Familie, eng aneinandergekuschelt auf dem Sofa. Es war speziell, mich selbst im Fernsehen zu sehen.

Wie haben Freunde und Bekannte reagiert?

Es haben sich unglaublich viele gemeldet. Zum ersten Mal realisiere ich, wie stark ich Leute mit meiner Stimme berühren und begeistern kann.

Weshalb haben Sie sich entschieden, an der Castingshow teilzunehmen?

Ich habe oft Videos von Talentshows vor dem Einschlafen geschaut und war froh, nicht selbst auf der Bühne stehen zu müssen. Irgendwann hat mich mein Vater angemeldet und ein Video als Bewerbung eingeschickt. Jetzt bin ich ihm dankbar dafür.

Sie haben mit «Roar» von Katy Perry einen alltagstauglichen Popsong gesungen. Haben sie das Lied selbst ausgewählt?

Nein, es wurde mir zugeteilt – wenn ich Katy Perry im Radio höre, wechsle ich den Sender.

Welchen Song hätten Sie gerne gesungen?

«Love on the Brain» von Rihanna, ein Song mit Sexappeal. Ich mag die etwas ältere Musik, bin ein Fan der 80er-Jahre. «Roar» ist, wie Juror Nico Santos es in der Sendung gesagt hat, ein Plastik-Popsong.

Und trotzdem haben Sie die Jury damit überzeugt.

Bei der Vorbereitung habe ich versucht, mich mental in die Situation zu versetzen und so zu singen, als wäre ich schon auf der Bühne. Ausserdem sah ich den Song als Herausforderung, an der ich wohl gewachsen bin.

Erinnern Sie sich daran, wie Sie sich beim Auftritt gefühlt haben?

Am Anfang habe ich mich benommen gefühlt. Das Publikum, die Stühle – es kam mir alles surreal vor, wie eine Tapete. Ich war überfordert und versuchte, mich irgendwie an die ersten Zeilen des Texts zu erinnern und meine Atempausen zwischen den Worten unterzubringen.

Das hat man Ihrem Auftritt nicht angemerkt.

Ich war überrascht von mir selbst, dass ich unter Druck eine solche Leistung abrufen konnte. Als mich das erste Juroren-Paar schon nach Sekunden in die nächste Runde befördert hat, erhielt ich Sicherheit und konnte den Auftritt geniessen.

Zur Person Bald eigene Songs aus Tägerwilen Paula Dalla Corte ist am 21. Mai 2001 geboren und lebt mit ihrer Schwester, ihrem Bruder und ihren Eltern in Tägerwilen. Die 19-Jährige besucht die Kantonsschule in Kreuzlingen mit Schwerpunkt Spanisch. Im Sommer 2021 wird sie die Matura abschliessen und plant, nach einer Pause Kunst und Architektur in Barcelona zu studieren. Bis dann will Dalla Corte ihre ersten drei Songs veröffentlicht haben. Das Singen hat sich Dalla Corte selbst beigebracht, nimmt keinen Gesangsunterricht und hat das auch nicht vor. (ste)

Alle Coaches wollten Sie zum Schluss für sich gewinnen und Sie haben sich für Rea Garvey und Samu Haber entschieden. Weshalb?

Weil ich nicht damit gerechnet hatte, auswählen zu können, musste ich spontan entscheiden. Bei Rea und Samu war ihre ältere Musik ausschlaggebend.

Sie werden jetzt, im weiteren Verlauf der Sendung, von den beiden betreut. Was haben Sie von ihnen gelernt?

Beide sind abseits der Kameras genau gleich wie im Fernsehen, sie setzen keine Maske auf. Rea hat deshalb auch mir geraten, ich solle auf der Bühne immer die beste Version meiner selbst sein und mich nicht für eine TV-Show verstellen.

Nico Santos prophezeite, Sie könnten die Show gewinnen. Glauben Sie daran?

Solche Aussagen vor der Kamera hört man öfter. Ich habe mich zwar über das Kompliment gefreut, würde mich aber deswegen nie besser fühlen als andere.

Was möchten Sie mit Ihrer Teilnahme erreichen?

Ich sehe «The Voice of Germany» als tolle Erfahrung und als Chance, näher an die Musikszene heranzukommen. Die Castingshow hat mir aufgezeigt, was möglich ist. Jetzt möchte ich mit der Musik am Ball bleiben.

Ist das geplante Studium in Barcelona damit über den Haufen geworfen?

Ich werde sicher irgendwann studieren, weil mich Kunst und Architektur sehr interessieren. Nach der Matura will ich aber eine Pause einlegen, mich meiner eigenen Musik widmen und schauen, was dabei herauskommt.

Sie machen selbst Musik. Wie klingt sie?

Meine Lieder sind träumerisch, mit langgezogenen Tönen. Sie haben eine psychedelische Stimmung.

Wer sind Ihre Vorbilder?

Zum einen Falco, obwohl er überhaupt nichts mit meiner Musik zu tun hat. Er ist ein grosses Vorbild in Sachen Auftritt und Persönlichkeit. Und zum anderen die Künstlerin Ayla D’Lyla. Ihre Musik ist zwar simpel, aber sie verzaubert.

Haben Sie schon eigene Songs veröffentlicht?

Bisher habe ich mich nicht bereit gefühlt. Ich habe aber drei Lieder, die fast fertig sind. Momentan kläre ich ab, wie und wo ich sie veröffentlichen kann. Ich wünsche mir eine möglichst gute Qualität und dass ich von meinen Liedern profitieren kann, sollten sie dereinst Geld einbringen.

Wann ist es soweit?

Ich habe es aufgegeben, mit einem Zeitplan zu arbeiten. Ich bin aber zuversichtlich, dass es in den nächsten Monaten klappt.

«The Voice of Germany» im Fernsehen Zwei Sender teilen sich die Rechte Die zehnte Staffel von «The Voice of Germany» läuft noch bis zum 08. November – jeweils donnerstags auf ProSieben und sonntags auf Sat.1.