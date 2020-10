Interview «Ich wäre ein vielseitiger Sauvignon Blanc»: Die gebürtige Nussbaumerin Nadine Saxer trifft mit ihren Weinen den Geschmack Nadine Saxer ist im thurgauischen Nussbaumen aufgewachsen, hat Önologie studiert und führt seit 2011 ihr eigenes Weingut in Neftenbach (ZH). In Interview spricht sie über idyllische Kindheitserinnerungen und unanständige Gäste. Interview: Stefan Marolf 05.10.2020, 05.10 Uhr

Im 2015 eröffneten Weinkeller lagert Nadine Saxer Rotwein und Grappa in Holzfässern. Bild: Reto Martin

Um das gleich zu Beginn zu klären: Sind Sie mit den Weinbaufamilie Saxer aus Nussbaumen verwandt?

Nadine Saxer: Ja, ursprünglich haben mein Vater und mein Onkel das Weingut in Nussbaumen gemeinsam geführt. Als die beiden jeweils ihr eigenes Ding machen wollten, hat mein Vater sein eigenes Weingut in Neftenbach aufgebaut.

Wie verbunden sind Sie noch mit Ihrer alten Heimat?

Wir haben bis heute einen Weinberg in Nussbaumen – wir verarbeiten hier also auch Thurgauer Trauben. Ansonsten sind es vor allem idyllische Kindheitserinnerungen. Ich habe als Mädchen unzählige Stunden am Nussbaumersee verbracht.

Und dann?

Als ich in der Sek war, sind wir nach Neftenbach gezogen. Ich konnte mir nicht wirklich vorstellen, dereinst den Betrieb des Vaters zu übernehmen. Ich habe zwar ab und zu an einem Glas Wein genippt, aber er hat mir damals noch nicht wirklich geschmeckt.

In welche Richtung sollte es gehen?

Ich wollte mal Hebamme werden – Babys und Geburten haben mich früher interessiert. Ich habe mich aber nicht ernsthaft damit auseinandergesetzt, und weil man keine Erstausbildung als Hebamme machen kann, wurde daraus nichts.

Wie sind Sie Winzerin geworden?

Ich habe eine kaufmännische Lehre gemacht und dabei hat mich das Weinfieber gepackt. Nach der Ausbildung habe ich deshalb nie auf meinem Beruf gearbeitet – stattdessen folgten Praktika auf verschiedenen Weingütern, unter anderem in Südafrika und Argentinien, ehe ich das Önologie-Studium doch noch in Angriff nahm.

Heute führen Sie ein Weingut, das Ihren Namen und Ihre Handschrift trägt.

Ich habe den Betrieb 2011 von meinem Vater übernommen und konnte auf einer guten Grundlage aufbauen. Ich führe seine Ideen zu einem grossen Teil weiter und kann trotzdem unabhängig sein.

Wie haben Sie das geschafft?

Mit neuem Namen, neuem optischen Auftritt und neuem Weinkeller. Seit ich das Weingut führe, sind insgesamt drei neue Traubensorten dazugekommen. Ich versuche, die moderne Art der Weinverarbeitung meines Vaters weiterzuführen und sie nach meinem Geschmack zu verfeinern.

Beschreiben Sie Ihren Geschmack.

Die Rotweine sind geprägt von der Frucht und haben dezenten Holzeinfluss von den Barrique-Fässern. Die Weissen sind erfrischend, fruchtig und aromatisch – so, dass man gut nach dem ersten Glas noch ein zweites trinken kann.

Wenn Sie ein Wein wären, was wären Sie für einer?

Nur einer?

Sie müssen sich entscheiden.

Dann wäre ich ein Weisswein, vielleicht ein Sauvignon Blanc, der sehr vielseitig ist.

Bei welcher Gelegenheit würde man Sie trinken?

Zuerst zum Apéro – und dann würde man mich weiterziehen als Begleiter zu einem leichten Frühlingsgericht, zum Beispiel Spargeln mit hellem Fleisch. Wie gesagt: Ich wäre vielseitig – vom Apéro bis zum Hauptgang.

Ihre Philosophie scheint anzukommen. Ihre Weine sind in der Region und schweizweit gefragt. Wie erklären Sie sich den Erfolg?

Durch die Vorarbeit meiner Eltern konnte ich mit einem guten Rucksack starten. Die hohe Qualität meiner Weine verbunden mit Trinkgenuss trägt ebenfalls dazu bei. Zudem glaube ich, dass unser Stil beliebt ist, auch wenn das natürlich Geschmackssache ist.

Was trifft eher zu: Erfolg trotz oder wegen Ihres Geschlechts?

Tatsächlich bin ich eine von wenigen Frauen, die ein Weingut führen. Für mich selbst ist es zugleich Herausforderung und Privileg, Beruf und Familie zu vereinen. Gegen aussen ist es aber ein Vorteil, eine Frau zu sein. Manche Kundinnen schätzen es, Wein von einer Frau kaufen zu können.

Haben Sie sich deshalb gegen Ihren Mann durchgesetzt, als es um den Namen Ihres Weinguts ging?

Nachdem wir uns im Önologie-Studium kennengelernt hatten, übernahmen wir beide die Betriebe unserer Eltern. Deshalb musste ich mich gar nicht durchsetzen – er hat sein Weingut, ich habe meines.

Besteht zwischen zwei ausgebildeten Weinfachleuten manchmal Konfliktpotenzial?

Wir haben zum Glück sehr ähnliche Vorstellungen von gutem Wein. Wenn wir doch mal unterschiedlicher Auffassung sind, ist der Fall klar: Bei meinen Weinen habe ich das letzte Wort und umgekehrt.

Herrin über die Weinfässer: Nadine Saxer lässt sich bei der Weinverarbeitung nicht von ihren Ideen abbringen. Bild: Reto Martin

Wie teilen Sie sich die Arbeit auf?

Wir wissen beide, wovon wir reden und sprechen uns immer ab. Wenn es aber um Maschinenarbeit geht, ist es effizienter, wenn mein Mann sie übernimmt. Ich bin eher mit dem Team oder mit den Erntehelfern in den Reben für die Handarbeit zuständig. Das Büro ist ebenfalls meine Angelegenheit.

Was ist das Schöne an Ihrem Beruf?

Die Abwechslung. Wir sind in den Reben, im Keller, im Büro, haben Kundenkontakt und arbeiten mit einem emotionalen Produkt. Über das ganze Jahr fallen ständig neue Aufgaben an.

Welche Arbeit hält Sie gerade auf Trab?

Wir sind intensiv mit der Traubenlese beschäftigt und haben Chardonnay, Rheinriesling, Gamaret und Merlot in den Keller gebracht. Die Qualität ist hervorragend, die Trauben sind gesund und ideal in der Reife. Weil wir dieses Jahr früh dran sind, schliessen wir die Wümmet schon diese Woche mit dem Cabernet Sauvignon ab.



Finden Sie Zeit für einen Ausgleich?

Ein intensives Hobby liegt leider nicht drin. Einen grossen Teil meiner Freizeit verbringe ich mit der Familie und nebenbei engagiere ich mich im «Lions Club» in Winterthur.

Was machen Sie da?

In unseren Serviceklub unterstützen wir Leute aus der Region. Die Idee ist aber nicht, dass jeder aus dem eigenen Sack ein Hunderternötli auf den Tisch legt, sondern dass wir selbst Geld erwirtschaften. Wir machen das unter anderem mit Flohmärkten. Mit den Einnahmen kaufen wir zum Beispiel ÖV-Billette für Leute, die sie sich nicht leisten könnten, oder machen Kindern von bedürftigen Familien eine Freude.

Was macht Ihnen Freude?

Neben schönen Momenten mit Familie und Freunden geniesse ich jedes Jahr aufs Neue den Erntebeginn. Wenn die ersten Trauben in die Presse kommen und unten der Saft rausfliesst, ist das ein spezieller Moment.

Was macht Sie hässig?

Unehrlichkeit und sehr fordernde, egoistische Leute.

Machen Sie ein Beispiel.

Vor Kurzem wollte ein Mann seinen Polterabend bei uns durchführen. Grundsätzlich ist das kein Problem – wir bieten Degustationen und Führungen im Weinkeller und in den Reben an. Der Mann meinte, er wolle mehr Action und sprach davon, selbst Trauben zu stampfen oder eigenen Wein abzufüllen. Ich habe abgelehnt und er meinte dann frech, wir seien unkreativ und einfallslos.

Wie gingen Sie damit um?

Für jeden Spass muss unser Weingut nun wirklich nicht zu haben sein – wir sind kein Actionhof. Ich blieb deshalb bei meinem Nein und konnte mir ein Schmunzeln nicht verkneifen.