«Ich stehe mit meinem Namen da, alle anderen ziehen mit»: Christian Göpel holt mit dem «Wave» in Horn 14 Gault-Millau-Punkte Wo früher am Horner Seeufer das «Captain's Grill» war, ist jetzt das «Wave». Der Küchenchef Christian Göpel und sein Team haben sich vom Umbaustress nicht aus der Ruhe bringen lassen und es im ersten Anlauf in den Gault-Millau-Führer geschafft. Stefan Marolf Aktualisiert 23.11.2020, 16.08 Uhr

Küchenchef Christian Göpel und sein Team haben sich in der neuen Küche des «Wave» eingelebt. Bild: Donato Caspari

Sie haben ein neues Restaurant mit einem neuen Namen. Wie kamen Sie auf «Wave»?

Christian Göpel: Wir sind nautisch ausgerichtet und haben per Brainstorming unter den Kaderleuten einen passenden Namen gesucht. Er sollte zum Stil passen und unkompliziert sein. So hat sich der Name «Wave» durchgesetzt.

Seit Montag ist das «Wave» im Gault-Millau-Führer vertreten. Was bedeutet Ihnen die Auszeichnung?

Ich möchte vor allem betonen, dass eine Teamleistung hinter den Gault-Millau-Punkten steht. Als Küchenchef stehe ich mit meinem Namen da und dirigiere, alle anderen ziehen mit. Die Auszeichnung ist deshalb das Verdienst der ganzen Küche und auch des Serviceteams.

Mit dem «Wave» haben Sie als 14 Punkte erhalten, genau gleich viele wie zuvor mit dem «Captain’s Grill».

Schon das alte Restaurant wurde über Jahre immer gut bewertet. Nach dem Umbau im Sommer war es unser Ziel, einzusteigen und gleich ans Niveau des «Captain’s Grill» anzuknüpfen. Wir wollten die Qualität und die Gäste mitnehmen und unser Angebot verfeinern.

Im neuen Gault-Millau-Führer ist das «Wave» zum ersten Mal vertreten. Bild: Donato Caspari

Das scheint geklappt zu haben.

Wir haben alle Ziele erreicht und erhalten sehr positives Feedback von unserer langjährigen Kundschaft.

Sind Sie von der reibungslosen Umstellung überrascht?

Erst im Nachhinein haben wir erfahren, dass die Testesser von Gault-Millau in den ersten zwei Wochen nach der Neueröffnung gekommen sein müssen. Wir hatten eine Riesenbaustelle hinter uns, an drei, vier Ecken wurde immer noch geschraubt, und trotzdem hat es funktioniert.

Kommen die Testesser unangemeldet?

Ja, und sie geben sich nicht zu erkennen. Für uns sind das normale Gäste, die unter ihrem richtigen Namen einen Tisch reservieren und essen. Wir wissen nicht, wann da wer kommt.

Orientieren Sie sich in der täglichen Arbeit an Gault-Millau-Kriterien?

Nein. Natürlich wissen wir, worauf die Testesser Wert legen, aber wir kochen in erster Linie für unsere Gäste. Wir haben ein eigenes Qualitätsbewusstsein und eine eigene Handschrift und sind damit nicht weit von den Richtlinien entfernt.

Wie äussert sich dieses Qualitätsbewusstsein?

Wir kriegen sechsmal pro Woche frisches Obst und Gemüse. Es wird am Morgen nach der Anlieferung immer zuerst kontrolliert. Was nicht passt, wird ersetzt. Das Gleiche gilt fürs Fleisch. Wir verarbeiten ordentlich und in hoher Qualität und bezahlen einen guten Preis.

Und wie steht es um Ihre Handschrift?

Grundsätzlich haben wir die Handschrift beibehalten und setzen auf den Wiedererkennungswert unserer Gerichte. Im Vergleich zum «Captain’s Grill» schlagen wir im «Wave» aber eine neue Richtung ein. Wir setzen vermehrt auf saisonale und vor allem regionale Produkte.

Christian Göpel, Küchenchef im Restaurant «Wave» in Horn. Bild: Donato Caspari

Haben Sie Beispiele?

Wir haben einen Bauern im Thurgau gefunden, der Bio-Angus-Rinder züchtet. Wir sind auf seinem Hof vorbeigegangen, haben ein halbes Rind bestellt und das jetzt über Wochen verarbeitet. Der Regionalfokus gilt auch beim Gemüse, was uns im Sommer ein riesiges Spektrum bietet. Damit wir im Winter nicht nur Selleri und Rüebli anbieten können, haben wir verschiedene Sorten eingekocht.

Macht der Fokus auf Regionales das Essen teurer?

Weil wir ein Gourmetrestaurant sind, ist unser Betrieb preisintensiver als andere. Unser Essen ist aber nicht viel teurer geworden.

Was hat das «Wave» jetzt, im Herbst, zu bieten?

Es ist gerade Trüffelzeit, wir verarbeiten schwarzen Trüffel, der hier gesammelt wird. Der Herbst ist eine interessante Jahreszeit für viele Gemüse: Wir bieten Kürbis, Pilze, Schwarzwurzeln oder Granatäpfel an.

Für welche Gerichte ist das «Wave» ganzjährig bekannt?

Bei uns gibt es keine grosse Karte mit 50 Gerichten, sie ist klein und fokussiert. Einer unserer Standards ist das Chateaubriand – das geht immer. Weil viele unserer Gäste regelmässig vorbeikommen, erneuern wir die Karte aber alle vier Wochen, um Abwechslung zu bieten.

Das Restaurant «Wave» ersetzt das «Captain's Grill» in Bad Horn und wurde komplett neu gestaltet. Bild: Donato Caspari

Das «Wave» hat im Juli und unter Coronamassnahmen den Betrieb aufgenommen. Ein ungünstiger Zeitpunkt?

Das ganze Hotel war im Frühling noch im Umbau und trotzdem geöffnet, es lief bis im Juli ganz gut. Dann, in den Sommermonaten, waren wir praktisch immer ausgebucht, die Restaurants waren jeden Abend voll. Natürlich sind für unsere Bankettabteilung viele Veranstaltungen weggefallen, aber wir hatten einen sehr guten Sommer. Im «à la carte»-Bereich war er wohl besser als in den Vorjahren.

Wie meistern Sie bisher den Herbst?

Die Monate Oktober und November sind generell eine ruhigere Zeit, das ist in diesem Jahr nicht anders. Wir sind aber weiterhin zufrieden.