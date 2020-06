Porträt «Ich stand nie gerne im Mittelpunkt»: Das Präsidialjahr von Severine Hänni im Frauenfelder Gemeinderat endet bald – als das längste der Geschichte Corona, das Wahlzetteldebakel, Schelte wegen einer abgesagten Sitzung: Ihr Jahr als Gemeinderatspräsidentin bleibt für die 34-jährige SVPlerin in vielem unvergessen, wie sie kurz vor der Übergabe an ihren Nachfolger Elio Bohner erzählt. Samuel Koch 09.06.2020, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Severine Hänni fühlt sich der Natur stark verbunden, wie hier im Murg-Auen-Park. Bild: Reto Martin

Nur wenige Wochen zwar. Aber Severine Hänni geht als die am längsten amtierende Person im Präsidium des Frauenfelder Gemeinderats in die Geschichtsbücher ein, wegen der pandemiebedingten Absage der Maisitzung und der Verzögerung für den Präsidiumswechsel. «Ich habe das nicht gesucht», sagt die SVP-Gemeinderätin. Es sei aber die richtige Lösung für alle gewesen, die Maisitzung nicht nur deshalb durchzuziehen, um ihr Amt abzugeben.

Für die abgesagte Sitzung musste die 34-Jährige aus verschiedenen Fraktionen Schelte einstecken. «Ich habe mir das Problem mit der aufgeschobenen Referendumsfrist für die beiden Werkreglemente am Abend vorher überlegt, dann aber vergessen», sagt Hänni.

Erinnerungen an vielseitige Momente

Als letzte Amtshandlung in ihrem turbulenten und unvergleichlichen Präsidialjahr folgt nun also die Sitzung vom Mittwochabend. Glanzvoll gewählt Ende Mai 2019 ist Severine Hänni als fünfte Ratspräsidentin in Folge in ihr Amtsjahr gestartet. Die ersten Monate verlaufen wie gewohnt. Planung und Organisation von Sitzungen da, Einladungen dort. Hänni sagt:

«Der Besuch im VIP-Deluxe-Zelt am Open Air Frauenfeld war mal ein völlig anderes Erlebnis.»

Sie habe aber auch andere Anlässe wie die Swiss Open im Tanz oder den Babyempfang wegen der Vielseitigkeit und der vielen Bekanntschaften genossen. «Solche Momente hätte ich sonst nie erlebt.»

Severine Hänni während ihrer Rede an der Frauenfelder Nationalfeier. Bild: Andrea Stalder (31. Juli 2019)

Besonders in Erinnerung bleibt der diplomierten Wirtschaftsprüferin aber auch ihre Rede an der Nationalfeier, als ihre ganze Familie zugegen war. Und das Lob einer Freundin für ihre Antrittsrede im Gemeinderat berührt Hänni emotional. «Das ist schön und zeigt, dass ich doch nicht alles ganz falsch gemacht habe.»

Unangenehm, im Mittelpunkt zu stehen

An die Position im Rampenlicht gewöhnt hat sich Hänni jedoch nicht, wie sich auch beim Fototermin mit dieser Zeitung zeigt. Es ist ihr unangenehm, im Fokus zu stehen. «Ich stand nie gerne im Mittelpunkt», sagt sie. Zwei Mal ist sie schuldlos Gesprächsthema, einerseits wegen Corona inklusive der Züglete ins Casino und den abgesagten Sitzungen.

«Ich hätte mehr Vertrauen gegenüber meinen Entscheiden erwartet.»

Andererseits wegen der vorsätzlichen Wahlfälschung im Grossen Rat. «Dabei geht es nicht um mich», sagt Hänni. Deshalb konnte sie als zunächst gewählte SVP-Kantonsrätin gar nie auf ihrem Sitz Platz nehmen. Bei der Kantonsratssitzung vom 20. Mai nimmt sie nach reiflicher Überlegung nicht teil. «Ich wollte möglichst wenig Wirbel auslösen», sagt sie, ohne ihre Enttäuschung über den Skandal und die Auswirkungen für ihre Partei zu kaschieren.

Für Hänni ist die Nichtwahl nicht so schlimm. «Alles zusammen wäre für mich wohl zu viel geworden», sagt die diplomierte Wirtschaftsprüferin, die selbst während ihrem Amtsjahr vollzeitlich tätig war.

Abgesagte Einladungen als grosser Wermutstropfen

Bedauerlich bleibt für Hänni im Rückblick das grosse Loch in ihrer Agenda, das Corona aufgerissen hat.

«Gerade die verpassten Einladungen zu all den GVs der Vereine hätte ich gerne wahrgenommen.»

Die abtretende Gemeinderatspräsidentin Severine Hänni (rechts) mit ihrem Nachfolger, CH-Gemeinderat Elio Bohner. Bild: Donato Caspari (27. Mai 2019)

Auch der Gemeinderatsausflug ist ins Wasser gefallen. Jetzt freut sie sich aber nach der Sitzung vom Mittwoch und der Übergabe an ihren Nachfolger Elio Bohner (CH) auf mehr Freizeit mit Freund und Familie. Als Tipp gibt sie Bohner auf den Weg, die Arbeit nicht zu unterschätzen. «Aber er darf auch nicht vergessen, die Zeit als Präsident zu geniessen.»