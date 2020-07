«Ich sorge dafür, dass alles läuft wie geschmiert»: Das sagt Frauenfelds neuer Gemeinderatssekretär Giuseppe D'Alelio

Giuseppe D’Alelio ist in Weinfelden aufgewachsen. Er hat in Frauenfeld die Handelsmittelschule und anschliessend ein Praktikum bei der Thurgauer Kantonalbank absolviert. Danach hat er in Winterthur und Zürich Betriebswirtschaft studiert, unter anderem mit Vertiefung in Public Management. Zuletzt war er 13 Jahre für die Schweizerische Nationalbank tätig. 2019 kehrte er in den Thurgau zurück. Seither lebt der 39-Jährige in Lommis. Er ist verheiratet und Vater von zwei Buben. (rha)