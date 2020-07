Interview «Ich sehe mich nicht als Erlöser der EDU, sondern als Diener»: Der Thurgauer Daniel Frischknecht ist neuer Präsident der nationalen Partei Daniel Frischknecht ist frischgewählter Präsident der EDU Schweiz. Im Interview sagt der Romanshorner, was er mit der Partei vorhat. Und er verrät: Zuerst habe er den Job gar nicht gewollt. Sebastian Keller 01.07.2020, 05.00 Uhr

Daniel Frischknecht an einer Thurgauer Grossratssitzung. Bild: Reto Martin (Weinfelden, 26. Oktober 2016)

In Illnau (ZH) wählte die Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) ihren neuen Präsidenten: Der Romanshorner Daniel Frischknecht folgt auf Hans Moser (SG), der fast 20 Jahre der Partei vorstand. Frischknecht, diplomierter Psychologe, ist im Thurgau politisch aktiv: seit 2008 als Kantonsrat, seit 2016 als Chef der fünfköpfigen EDU-Fraktion. Am 15. Mai verlor die EDU im Thurgau 0,2 Prozent Stimmenanteil, konnte die Sitze aber halten.

Was hat Sie dazu bewogen, sich fürs EDU-Präsidium zur Verfügung zu stellen?

Daniel Frischknecht: Ich wurde von Leuten angefragt, die mich von Referendumskomitees kennen. Zuerst wollte ich nichts davon wissen, weil es auch eine grosse Bürde darstellt. Wir schwimmen ja vorwiegend gegen den Mainstream. Doch mit der Zeit konnte ich es mir vorstellen, aber unter einer Bedingung: Dass wir wieder einen Nationalratssitz machen.

Und das gelang: Andreas Gafner (BE) wurde im Herbst 2019 gewählt.

Genau. Schliesslich habe ich gesagt: Ich nehme diese Challenge an, und wurde gewählt.

Was reizt Sie am Amt?

Ich muss vorausschicken: Wir von der EDU Thurgau haben uns von der nationalen EDU phasenweise zurückgezogen, weil wir nicht mit allem einverstanden waren. Nun will ich den Thurgauer Weg schweizweit einschlagen. Wir wollen besser erklären, warum wir welcher Meinung sind. Wir sind nicht kategorisch konservativ; aber wir wollen bewahren, was sich bewährt hat.

Gehen Sie einen Schritt auf die anderen Parteien zu?

Schauen Sie: Im Thurgau machen wir kein Soloprogramm, sonst könnten wir nichts bewirken. Man muss Diskussionen führen, die anderen müssen wissen, woran sie bei der EDU sind. Vielfach werden wir in die falsche Ecke gedrängt. Bei «Tele D» müssen wir ganz rechts stehen, obwohl wir eine klar bürgerliche Partei sind, zwischen der FDP und der SVP.

Von der EDU nimmt man Notiz, wenn sie gegen gesellschaftliche Öffnungen kämpft. Gegen die Ehe für alle etwa.

Aber wir machen schon lange nicht nur diese Politik. So setzten wir uns für die Geothermie ein, für eine fortschrittliche Energiepolitik, für Bildung, für KMU. Unser Fokus soll nicht nur auf dem sechsten Tag der Schöpfung, dem Menschen, liegen. Wir müssen auch die anderen fünf Tage ernst nehmen. Wir haben in der Energie- und Umweltpolitik kompetente Leute. Aber ja: Auch wir haben Entwicklungspotenzial.

Wo wollen Sie ansetzen?

Gewisse Korrekturen soll es beim Bild der Erzkonservativen geben. Und wir wollen stärker herausstreichen, dass wir eine soziale Partei sind. Für uns muss es nachhaltig und nicht einfach nur vom Staat finanzierbar sein.

Die EDU hat die Erweiterung der Anti-Rassismus-Strafnorm bekämpft.

Uns geht es um die Meinungsfreiheit. Diese ist auch durch die Anonymität in den sozialen Medien in Gefahr. Die Migros nimmt Artikel aus dem Regal, weil gewisse Kreise das fordern. Das gibt zu denken. Da merkt man, wie manipulativ alles ist. Gegen diesen selbstverschuldeten Nordkorea-Stil, gegen den Meinungsterror müssen wir uns wehren. Das beschäftigt mich auch als Psychologe.

Das Fundament Ihrer Partei ist der christliche Glaube.

Daran halten wir auch fest. Wir sind für die Leute da, denen die christliche Kultur wichtig ist. Wir haben das «C» in und nicht auf der Verpackung.

Soll man die EDU an den christlichen Werten messen?

Wir wollen Orientierung bieten. Die Menschen sehen heute vielfach keinen Sinn mehr. Das spiegelt sich auch in der hohen Suizidrate wider. Wir müssen Antworten liefern, ohne zu evangelisieren. Die Politik kann dazu gute Rahmenbedingungen bieten. Ich bin Anhänger der Trennung von Kirche und Staat.

Welche Therapie verordnen Sie Ihrer Partei?

In der Kommunikation kann sie Nachhilfe gebrauchen, nach innen und aussen. Die Leute müssen uns verstehen. Auch bezüglich Konflikte gibt es Verbesserungspotenzial. Jeder soll seine Meinung einbringen. Aber ich sehe mich nicht als Erlöser der EDU, sondern als Diener.

Die EDU hat ein Prozent Wähleranteil und einen Nationalratssitz. Was sind Ihre Ziele?

Zunächst einmal war es wichtig, dass wir im Nationalrat wieder vertreten sind. Nur so wird man in die «Arena» eingeladen. Klar wollen wir zulegen. Vor zwölf Jahren hatten wir zwei Nationalratssitze. Da wollen wir wieder hin. Vielleicht gelingt uns das wieder im Kanton Zürich.