«Ich schlafe nicht mehr gut»: Wie der abgewählte Thurgauer Nationalrat Hansjörg Brunner mit der grossen Enttäuschung fertig wird

Der Kandidat der Grünen, Kurt Egger, kämpfte am 20. Oktober mit den Tränen vor Freude über seine Wahl in den Nationalrat. Der Freisinnige Hansjörg Brunner musste sich damit abfinden, seinen Platz in Bern für Egger zu räumen. Während Egger seinen Wechsel aus der kantonalen in die nationale Politik vorbereitet, gönnt sich Brunner Ferien in Rom, ist aber für ein Telefoninterview erreichbar.

Der Sitzgewinn der GP auf Kosten der FDP kam für die meisten Beteiligten unerwartet. Den Ausschlag gaben die Listenverbindungen. 2015 hatte die FDP in einer Mitte-Allianz den Sitz zurückgeholt, den sie 2011 an die GLP verloren hatte. Nun wurde erwartet, dass die FDP in der Listenverbindung mit der SVP und der EDU wieder Erfolg hat. Die SVP konnte jedoch ihre drei Sitze verteidigen, ebenso die CVP und die SP die ihrigen.

Hätte sich die FDP 2019 der Verbindung CVP-BDP-EVP anschliessen können, hätte sie ihren Sitz behalten und die GP keinen gewonnen. Die CVP wollte jedoch die FDP nicht ohne GLP in die Verbindung aufnehmen. Denn ein zusätzlicher Sitz für die Mitte erschien ihr mit der GLP wahrscheinlicher als mit der FDP. Tatsächlich hätte die GLP mit den Mitteparteien einen Sitz gewonnen, sah jedoch die Chance nicht. Sie hätte sich der Mitte auf jeden Fall nur ohne FDP angeschlossen, zögerte den Entscheid aber hinaus in der Hoffnung, die GP für eine Zweierverbindung gewinnen zu können. Die GLP wäre mit der GP allein ebenso leer ausgegangen wie in der zu Stande gekommenen Dreierverbindung GLP-GP-SP.

Gäbe es keine Listenverbindungen, respektive nur Verbindungen innerhalb derselben Parteifamilie wie SVP und Junge SVP, dann würde Brunner im Nationalrat bleiben und Egger im Grossen Rat. Parteifusionen würden gefördert, da die Wahlchancen besser wären.

Das Proporzwahlverfahren bevorzugt grosse Parteien

Der Frauenfelder Ingenieur Thomas Schweizer macht sich in einer im Internet publizierten Untersuchung für ein System ohne Listenverbindungen stark. Er warnt jedoch davor, Listenverbindungen zu verbieten, ohne das Proporzwahlverfahren zu ändern. Sonst würden die grossen Parteien nur noch stärker bevorteilt als im jetzigen System. Nach dem von Schweizer bevorzugten Verfahren hätte die SVP nur zwei Sitze, während FDP, CVP, GP und SP je einen Sitz erhalten hätten.

In dem seit 1919 für die Nationalratswahlen geltenden Proporzsystem werden die Stimmen durch die um eins erhöhte Anzahl zu vergebender Sitze geteilt, um die sogenannte Verteilzahl zu erhalten. Die Erhöhung sollte für ein definitives Resultat in der ersten Verteilung beitragen, es erhält aber ein Element der Majorzwahl im Proporzsystem. Der Vorteil der Grossen zeigt sich etwa daran, dass die Thurgauer SVP mit 36,7 Prozent der Stimmen 50 Prozent der Sitze geholt hat. Undemokratisch ist das nicht: Auch reine Majorzwahlen als demokratisch gelten.