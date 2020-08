«Ich kann die Gerüchte gut aushalten»: Frauenfeld stellt Stadtschreiber «unecht frei» +++ Staatsanwaltschaft verhört beschuldigte Person wegen Wahlbetrugs nochmals Kurz nach der Kündigung hat der Frauenfelder Stadtrat Stadtschreiber Ralph Limoncelli freigestellt. Gründe gibt es mehrere, einzelne bleiben aber geheim. Derweil liegen der Generalstaatsanwaltschaft neue Ermittlungsergebnisse vor. Samuel Koch 29.08.2020, 04.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An Wahlen kommen solche Urnen der Stadt zum Einsatz. Bild: Donato Caspari

(Frauenfeld, 22. April 2015)

Die Gerüchteküche brodelt unaufhörlich weiter. Da ändert auch nichts daran, dass Stadtpräsident Anders Stokholm jetzt auf Anfrage dieser Zeitung die Freistellung von Stadtschreiber Ralph Limoncelli bestätigt. Nach Limoncellis ordentlicher Kündigung Anfang August per Ende Oktober hat nebst den ausufernden Stammtischgesprächen ein stadtparlamentarischer Vorstoss nochmals zusätzlich Zunder ins Strafverfahren rund um die erhärtete Wahlfälschung bei den Grossratswahlen vom 15. März gebracht.

Ralph Limoncelli, Stadtschreiber Frauenfeld von 2008-2020. Bild: Andrea Stalder

Die grosse Frage: Hat Limoncelli, als Stadtschreiber von Amtes wegen Sekretär des Frauenfelder Wahlbüros, etwas damit zu tun?

Limoncelli verlässt Büro ohne Knall

Nur einen Teil der Spekulationen rund um diese von den Ermittlungsbehörden noch unbeantwortete Frage räumt Stokholm jetzt aus dem Weg. «Die Stadt Frauenfeld hat Ralph Limoncelli nach seiner Kündigung freigestellt», sagt er zum Stadtratsentscheid vom Dienstagnachmittag, 4. August. Exakt an diesem Tag um 16.19 Uhr flatterte die Mitteilung über den Abgang Limoncellis zu den Medien. Drei Tage später hat Limoncelli sein Büro verlassen, ohne Knall, wie Stokholm sagt.

Es sei nicht unüblich bei hohen Kadermitarbeitenden, dass sie vor Ende der Kündigungsfrist freigestellt werden. Stokholm sagt:

Anders Stokholm, Stadtpräsident Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

«So erfolgt ein klarer Schnitt, der beiden Seiten die Möglichkeit gibt, sich voll auf die nächsten Schritte zu konzentrieren.»

Das sei einer der Hauptgründe für die Freistellung Limoncellis, dass er als «lame duck» in seiner Handlungsfähigkeit als Stadtschreiber zu stark eingeschränkt und belastet ist. Es gibt weitere Gründe, die Stokholm kennt, sie jedoch nicht nennt. Handelt es sich um straf- oder arbeitsrechtliche Fragen? Stokholm sagt:

«Dazu und auch zu weiteren Gerüchten sage ich prinzipiell nichts.»

Er sei sich sehr wohl bewusst, dass die Spekulationen aufgrund seiner Aussage nicht abreissen werden.

Limoncelli steht Stadtkanzlei weiterhin beratend zur Seite

Ralph Limoncelli selbst will sich zur Freistellung nicht detailliert äussern. Da es zwischen der Wahlfälschung und seiner Demission zufälligerweise eine zeitliche Nähe gibt, seien Gerüchte absehbar gewesen. Schriftlich teilt Limoncelli mit:

«Ich stehe seit über 20 Jahren in der Öffentlichkeit und kann das daher gut aushalten, weshalb meinerseits kein Bedürfnis besteht, meine Kündigung noch weiter zu kommentieren.»

Er könne seine «unechte Freistellung» gut nachvollziehen. Aus dem Homeoffice sei er übrigens nach wie vor unterstützend für die Stadtkanzlei tätig. «Mindestens einmal pro Woche bin ich zu diesem Zweck auch im Rathaus bei meinen Mitarbeitenden», meint er.

Am Wahlsonntag: Sitzung mit Coronataskforce

Über die Vorkommnisse im Rathaus am 15. März gibt es weitere Details. Nebst Limoncelli amtete Stadtrat Andreas Elliker wegen des Ausstandes von Stokholm als stellvertretender Präsident des Wahlbüros. Limoncelli und Elliker haben sich am Wahlsonntag für eine Sitzung mit der Coronataskforce ins Sitzungszimmer Friedheim zurückziehen müssen, an der unter anderem Stadtpräsident Stokholm, alle anderen Stadtratsmitglieder oder auch Schulpräsident Andreas Wirth zugegen waren.

Das beweist ein öffentlich publiziertes Foto in den sozialen Medien. «Einen Tag später galt die vom Bundesrat ausgerufene ausserordentliche Lage wegen Corona», sagt Stokholm.

«Wir hatten damals so viele Sitzungen wie nie zuvor.»

Eines der beiden Fotos aus der Coronataskforce-Sitzung im Sitzungszimmer Friedheim, die während des Wahlsonntags vom 15. März stattgefunden hat. Bild: Screenshot/Facebook

Stadt Frauenfeld

Er will aber festhalten, was er im Beisein von Politologen Silvano Moeckli zur Verbesserung des Wahlprozederes sagte: «Vom Strafverfahren ist weder eine Stadträtin noch ein Stadtrat betroffen.»

Die Details im laufenden Strafverfahren kennt Stadtpräsident Stokholm nicht. «Die Staatsanwaltschaft gibt im Verfahren bekanntlich keine Auskunft zur von ihr beschuldigten Person, auch nicht gegenüber dem Stadtrat», sagt er.

Weitere Einvernahme mit beschuldigter Person

Laut Generalstaatsanwalt Stefan Haffter liegen seit Mitte August weitere Ermittlungsergebnisse vor. Deshalb findet demnächst eine zweite Einvernahme mit der beschuldigten Person statt. Haffter sagt:

Stefan Haffter, Generalstaatsanwalt Kanton Thurgau. Bild: Reto Martin

«Zu den Details im laufenden Verfahren kann nichts weiter gesagt werden, aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes und weil weiterhin die Unschuldsvermutung gilt.»

Er äussert sich ebenso wenig zu den Aussagen von Stadtpräsident Anders Stokholm noch zur Person von Ralph Limoncelli. Wie das Strafverfahren dereinst abgeschlossen wird, ist noch unklar. Möglich seien eine Anklage, ein Strafbefehl oder eine Einstellung – je nach Verfahrensergebnis.

Der Frauenfelder Stadtrat um Anders Stokholm beantwortet die kürzlich eingereichte Einfache Anfrage von SVP-Gemeinderätin Christa Zahnd wie vorgesehen innert der nächsten drei Monate. «Es sind noch zu viele Fragen zur laufenden Strafuntersuchung offen», sagt Stokholm. Der Stadtrat sei aber dran, den Auswahlprozess für die Nachfolge von Ralph Limoncelli zu starten. Bis dahin amtet Giuseppe D’Alelio als stellvertretender Stadtschreiber.