«Ich hätte eine Querschnittlähmung riskiert»: Thurgauer beklagt fatalen Rat des Kantonsspitals Münsterlingen Die Spitalärztin habe ihm Muskeltraining empfohlen, sagt der Kreuzlinger Patrick Kessler. Das hätte ihn in den Rollstuhl bringen können, habe er beim Einholen einer Zweitmeinung erfahren. Thomas Wunderlin 21.09.2020, 18.42 Uhr

Patrick Kessler hätte seinen Rücken mit Krafttraining stärken sollen, was möglicherweise fatal geendet hätte. Reto Martin



Er solle Krafttraining betreiben. Auch eine medizinische Trainingstherapie sei gut, um die Rückenmuskulatur zu stärken. Dazu habe ihm eine Ärztin des Kantonsspitals Münsterlingen geraten, sagt Patrick Kessler. Er habe sich nicht daran gehalten, worüber er heute froh ist:

«Ich hätte eine Querschnittlähmung riskiert.»

Davor bewahrt habe ihn eine Ärztin des Kreuzlinger Herz-Neuro-Zentrums, bei der er eine Zweitmeinung einholte. Der 48-jährige Kreuzlinger hatte am 6. August unvermittelt unter starken Rückenschmerzen gelitten: «Ich wusste nicht mehr, ob ich stehen, sitzen oder liegen sollte.» Ab und zu durchfuhr ihn ausserdem ein stechender umfassender Schmerz, der sich wie ein Stromschlag anfühlte.

Vier Hunde mussten in Obhut gebracht werden



Der Hundebetreuer musste zuerst für vier Hunde in seiner Obhut eine andere Bleibe finden. Dann fuhr der schlanke, gross gewachsene Mann am späteren Nachmittag mit dem Zug ins Spital, wobei er den Weg aufgrund seiner Rückenschmerzen stehend absolvierte.

Der Notfallarzt in Münsterlingen habe den Ischiasnerv als Schmerzquelle vermutet, eine Spritze gesetzt und Kessler Schmerztabletten mitgegeben.

«Ich weiss, wie Ischias ist. Das ist harmlos gegen das, was ich hatte.»



Patrick Kessler musste zuerst für vier Hunde eine Betreuung organisieren, bevor er sich ins Kantonsspital begeben konnte. Reto Martin

Kessler ging heim, die Schmerzen nahmen nicht ab. Um Viertel nach zehn Uhr abends fuhr er nochmals nach Münsterlingen. Er verbrachte die Nacht in einem Einzelzimmer stehend, abwechselnd mit dem Rücken und der Stirn an die Wand gelehnt. Erst um halb drei Uhr habe ihn sein Körper gezwungen, sich hinzulegen. Kessler fand aber nur wenig Schlaf.



Zwanzig lange Minuten auf der MRI-Liege



In Münsterlingen wurde er während sechs Tagen mit Morphium und andern Schmerzmitteln behandelt. Er wurde mit einem Computertomografen (CT) durchleuchtet, um eine Schmerzspritze präzise setzen zu können. Für eine Magnet-Resonanz-Aufnahme (MRI) musste Kessler zwanzig Minuten ruhig liegen, was für ihn einer Folter gleichkam. Er habe keine Auskunft erhalten, was auf den MRI zu sehen sei:

«Ich fühlte mich nicht ernst genommen. Den Ärzten reichte es anscheinend, dass die Schmerzen zurückgingen.»



Dabei war ihm drei Jahre zuvor am Herz-Neuro-Zentrum ein Implantat am vierten und fünften Lendenwirbel eingesetzt worden, um die Wirbelsäule zu stabilisieren. Ein Implantat wirft im MRI einen Schatten auf die entscheidende Stelle, sodass man dort nichts erkennen könne, sagt Kessler. So habe man es ihm im Herz-Neuro-Zentrum erklärt.

Die dortige Ärztin entdeckte, dass die Schrauben des Implantats nicht fest im Knochen sassen. Die Wirbel, die vom Implantat zusammengehalten werden, waren nicht wie geplant zusammengewachsen. Dies ist erkennbar auf einer CT-Aufnahme, die Kessler auf seinem Laptopbildschirm zeigt:

«Die Ärzte in Münsterlingen hätte das auch sehen müssen.»

Das habe ihm die Ärztin am Herz-Neuro-Zentrum bestätigt.



Implantat wird ersetzt

Nun wird das Implantat durch eines mit grösseren Schrauben ersetzt; im Oktober ist die Operation geplant. Die Ärztin des Herz-Neuro-Zentrums habe ihm dringend untersagt, mit Gewichten zu trainieren. Die Empfehlung zum Krafttraining sei falsch gewesen.



Den Ärzten in Münsterlingen standen laut Kessler dieselben CT-Aufnahmen zur Verfügung wie dem Herz-Neuro-Zentrum:

«Sie haben fahrlässig gehandelt.»

Er habe sich beschweren wollen, aber in Münsterlingen keine Stelle gefunden, an die er sich hätte wenden können.

Eine Verwaltungsmitarbeiterin habe ihm gesagt, sie hätten für alles Formulare: «Doch dafür gibt es kein Formular.» Chefarzt Martin Krause habe ihn angerufen:

«Es war nur ein Haufen Blabla.»

Krause habe keinen Fehler eingeräumt und nicht um Entschuldigung gebeten. «Er sagte, nachher sei man immer schlauer.»



MRI zeigt Wurzelreizung im Lendenbereich



Martin Krause nimmt auf Anfrage Stellung, nachdem ihn Patrick Kessler von der Schweigepflicht entbunden hat. Die Abklärungen mittels MRI hätten eine «Wurzelreizung im Lendenbereich» gezeigt, die «mittels einer Infiltration» behandelt worden sei. Die Schmerzen seien deutlich gelindert worden, die Schmerzmittel hätten reduziert werden können. Der Patient «äusserte, zufrieden zu sein, und drängte auf Entlassung – entgegen unserem Rat, die stationäre Betreuung noch einige Tage verlängern», schreibt Krause:

«Zudem rieten wir ihm, eine stationäre Rehabilitation anzuschliessen. Diese lehnte er ab.»

Nach der Entlassung seien die Rückenschmerzen offensichtlich wieder stärker geworden. Im Herz-Neuro-Zentrum habe sich bei der CT-Untersuchung gezeigt, dass die im Lendenbereich eingesetzten Schrauben Lockerungszeichen hatten. «Über private Wege hörte ich, dass Herr Kessler sehr unzufrieden mit dem Kantonsspital Münsterlingen ist.»

Martin Krause, Chef der Klinik für Innere Medizin am Kantonsspital Münsterlingen. PD

Offiziell habe sich Kessler nicht gemeldet.

«Ich kontaktierte ihn telefonisch, äusserte mein Bedauern, dass er wieder Schmerzen hatte, und versicherte ihm, ich werde der Sache nachgehen.»

Michael Woydt, Chefarzt des Herz-Neuro-Zentrums, habe ihm versichert, «dass er kein fehlerhaftes Management bei unserer Betreuung des Patienten erkennen kann», schreibt Krause weiter. Schraubenlockerungen seien im MRI nicht einfach, zu erkennen:

«Es wurde eine Pathologie im MRI entdeckt, welches die Rückenschmerzen erklärt, und es wurde entsprechend korrekt behandelt.»

Chefarzt: Keine Gefahr einer Querschnittlähmung



Die Gefahr einer Querschnittlähmung durch Rückentraining besteht laut Krause nicht, «zumal die Schrauben wesentlich tiefer liegen» als das Rückenmark. Dieses ende zwischen dem untersten Brust- und dem obersten Lendenwirbel. «Ich versuchte, Herrn Kessler wieder telefonisch zu kontaktieren, er hat meinen Anruf bisher nicht beantwortet.»

Fehlermeldesystem wie die Flugbranche:

Nachgefragt beim CEO der Spital Thurgau

Was sagen Sie zu den Vorwürfen von Herrn Kessler?

Marc Kohler: Wenn ein Patient nicht zufrieden ist, dann bieten wir offiziell das Gespräch mit der Spitaldirektion an. Herr Kessler hat dies nicht genutzt.



Wie geht die Spital Thurgau AG mit ärztlichen Kunstfehlern um?



«Kunstfehler» sind sehr selten. Es gibt aber naturgemäss Fälle, wo medizinische Risiken, welche auch in der Aufklärung besprochen werden, effektiv auch auftreten. Diese werden intern und extern sauber aufgearbeitet und beantwortet. Bei grösseren Fällen mit unklarer Ursache übergeben wir die Fälle an unsere Versicherung AXA, die das Ganze dann sauber abwickelt, etwa mit externen Gutachten.



Marc Kohler, CEO der Spital Thurgau AG. Andrea Stalder

Werden Fehlleistungen in den Kantonsspitälern intern besprochen?



Ja. Wir alle können immer lernen, und das tun wir. Dazu haben wir ein Fehlermeldesystem ähnlich wie in der Flugbranche.



Werden Patienten über das Ergebnis informiert, auch aktiv?



Ja, Patienten auch aktiv, wenn es sie spezifisch betrifft.



Wie häufig fordern Patienten eine Entschädigung?



Ganz selten, fünf bis sechs Mal pro Jahr für die ganze Spital Thurgau, wobei die meisten Forderungen nicht oder nur teilweise begründet sind. Wir gelten in der Branche eher als risikoarm.



Werden Entschädigungen bezahlt? In welcher Höhe?



Noch viel seltener, die meisten in geringer Höhe.