Interview «Ich habe ein Herz für alle Tiere»: Regierungsrätin Carmen Haag zum umstrittenen Aus für die «glücklichen Schweine» von Kalchrain Die Thurgauer Regierungsrätin Carmen Haag nimmt erstmals Stellung zum vielfach kritisierten Entscheid, dass das Massnahmenzentrum Kalchrain seine Schweine-Freilandhaltung aufgeben muss. Sie sagt klar, dass es nicht um die Haltungsform, sondern um die Plastikzelte geht. Denn: Die Gesuche für das Aufstellen günstiger Rundbogenzelte hätten in den vergangenen drei Jahren zugenommen. «In der offenen Landschaft haben wir bis jetzt keine bewilligt.» Interview: Sebastian Keller 22.10.2020, 05.20 Uhr

Glückliche Schweine – unglückliche Landschaft: Das Rundbogenzelt muss weg. Bild: Andrea Stalder

Das kantonseigene Massnahmenzentrum Kalchrain muss auf Geheiss des kantonalen Amtes für Raumentwicklung die Freilandhaltung bis spätestens Ende Jahr aufgeben. Nicht die Haltungsform ist das Problem, sondern die Unterkünfte der Schweine, die sogenannten Rundbogenzelte, sollen nicht in die Landschaft passen. Nachdem diese Zeitung darüber berichtet hatte, hagelte es empörte Leserbriefe. Eine Petition im Internet unterzeichneten innert weniger Tage über 2000 Personen. Der Tenor ist klar: Die Freilandhaltung soll weiter bestehen. Regierungsrätin Carmen Haag, Vorsteherin des Departements für Bau und Umwelt, stellt sich der Kritik.

Regierungsrätin Carmen Haag. Reto Martin

Haben Sie kein Herz für Schweine?

Ich habe ein Herz für alle Tiere. Und ich kann gut nachvollziehen, dass diese Geschichte bewegt. Das Amt für Raumentwicklung, ARE, als zuständige Behörde hat sich aber nie gegen die Freilandhaltung ausgesprochen. Im Gegenteil: Ziel war ein landschaftsverträglicheres System für mehrere Jahre. Darauf arbeiten wir auch weiterhin hin.

Können Sie nachvollziehen, dass die Wogen bei diesem Thema hochgehen?

Ja, ohne die Details zu kennen, würde ich gleich reagieren.

Wieso sollen die Rundbogenzelte die Landschaft stören, sie sind ja keine fixen Bauten?

Wir betrachten immer den Einzelfall. Hier standen die grossen Plastikzelte auffällig in einer Landschaftsschutzzone – alle 100 Tage an einem anderen Ort. Das Raumplanungsgesetz verpflichtet uns, die Landschaft zu schonen. Es sagt klar: Bauten und Anlagen müssen sich in die Landschaft einordnen. Darum gab es nur eine befristete Bewilligung für die Rundbogenzelte mit dem Ziel, eine andere Lösung zu finden. Ich bin sicher, dass es landschaftsverträgliche Lösungen gibt, dank denen die Schweine artgerecht draussen leben können.

Vorstösse, eine Petition, Leserbriefe: Kann der öffentliche Druck bewirken, dass die Freilandhaltung beim Kalchrain bleibt?

Wir haben die Freilandhaltung nie in Frage gestellt, und der Tierschutz ist uns wichtig. Unser Anliegen ist eine nachhaltigere Lösung als diese grossen Plastikzelte. Ein Ja in diesem Fall hätte Signalwirkung für Plastikzelte in der ganzen Landschaft. Bei aller Kritik im aktuellen Fall: Ich glaube nicht, dass dies im Interesse der Thurgauer Bevölkerung ist.

Es geht wohl nicht nur um Kalchrain: Beobachtet der Kanton vermehrt solche Zelte in der Landschaft?

Die Gesuche für das Aufstellen günstiger Rundbogenzelte haben in den vergangenen drei Jahren zugenommen. In der offenen Landschaft haben wir bis jetzt keine bewilligt. Es gab aber vereinzelte Bewilligungen für Rundbogenzelte nahe bei Betriebszentren in weniger empfindlicher Umgebung.

Weshalb ist das ein Problem?

Die Schonung der Landschaft ist ein Gesetzesauftrag. Das beliebige Aufstellen grosser Plastikzelte lässt sich nicht damit vereinbaren.

Müssen andere Landwirte ihre Zelte auf Geheiss des ARE abbrechen?

Man hat vergleichbare Baugesuche ebenfalls nicht bewilligt. Als Kanton können wir unsere eigenen Anstalten nicht bevorzugen. Im Gegenteil: Als Kanton haben wir eine Vorbildfunktion. Wir beurteilen alle Vorhaben gleich.

Ist der Kanton bereit, an landschaftsverträglichen Lösungen im Bereich mobile Unterkünfte mitzuwirken?

Selbstverständlich. Wir stehen im Austausch mit dem Verband Thurgauer Landwirtschaft bezüglich landschaftsverträglicher Ställe und planen eine engere Zusammenarbeit. Mit Bezug auf das Massnahmenzentrum Kalchrain sind bereits viele Abklärungen erfolgt. So ist angedacht, einen Offenfrontstall anstelle des abgebrannten geschlossenen Schweinestalls zu errichten. Ich bin sicher, dass es für mobile Tierunterkünfte andere tierfreundliche Lösungen gibt – nicht so günstig wie ein Rundbogenzelt, dafür eingepasster und dauerhafter.