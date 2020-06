«Ich gehe aus freien Stücken»: Steckborns Stadtschreiber Hanns Wipf räumt nach Querelen seinen Pult und zieht nach Eschenz Nach dem Knatsch folgt die Kündigung: Hanns Wipf verlässt Steckborn in Richtung Eschenz. Turbulent ist’s auch etwas weiter seeabwärts. Immerhin trifft Wipf dort mit dem extern eingesetzten Gemeinderat Roger Forrer zumindest temporär auf einen Altbekannten. Samuel Koch 18.06.2020, 17.43 Uhr

Von aussen ruhig erscheinend brodelt es im Stadthaus von Steckborn schon seit längerer Zeit. Reto Martin

Was bisher geschah

Ende Mai überschlagen sich in Steckborn die Ereignisse. Nach Bekanntgabe des Rücktritts des parteilosen Stadtrates Gregor Rominger verschickt der Stadtrat eine Mitteilung und unterstellt dem freisinnigen Stadtpräsidenten Roman Pulfer unter anderem «persönliche Mängel an Führungsqualitäten»

Pulfer kontert die Kritik. Er sucht den Weg an die Öffentlichkeit, spricht von «intriganten Machenschaften» seitens mehrerer Mitglieder des Stadtrates sowie des Stadtschreibers Hanns Wipf

Es wird bekannt, dass Pulfer im März einen Antrag auf Entlassung des Stadtschreibers einreichte, den eine Mehrheit des Stadtrates jedoch abgelehnt hat

Anfangs dieser Woche teilt der Stadtrat die Kehrtwende mit: Er bedauert die Entstehung des «Eindrucks von unüberbrückbaren Differenzen in der Zusammenarbeit», und er verurteilt «einseitige Darstellungen». Stadtpräsident Roman Pulfer äussert sich zwar, zieht danach aber einen Grossteil seiner Zitate wieder zurück

Jetzt der nächste Knall: Stadtschreiber Hanns Wipf verlässt Steckborn per Ende September und heuert ausgerechnet in Eschenz an, wo zuletzt wegen eines Exodus in der Gemeindeverwaltung Steckborns alt Stadtpräsident Roger Forrer als externer Gemeinderat Einsitz genommen hat

Es knallt einmal mehr am Untersee. Steckborns Stadtschreiber Hanns Wipf zieht die Reissleine und kündigt seinen Arbeitsvertrag per Ende September. Seit Monaten herrscht im Stadthaus von Steckborn dicke Luft. Dass Wipf und Stadtpräsident Roman Pulfer das Heu nicht auf derselben Bühne haben, ist ein offenes Geheimnis. Seit Wochen dringen wegen interner Querelen tröpfchenweise Informationen über Intrigen und interne Machtkämpfe an die Öffentlichkeit.

Hanns Wipf, Stadtschreiber Steckborn. Bild: PD

Roman Pulfer, Stadtpräsident Steckborn, FDP. Bild: Reto Martin

Der Stadtrat nimmt die Kündigung laut einer Mitteilung vom Donnerstagmorgen kurz vor 6 Uhr mit grossem Bedauern zur Kenntnis. Wipf arbeitete als Stadtschreiber zunächst unter der Ägide von Roger Forrer (SVP). Seit Juni 2019 präsidiert Roman Pulfer (FDP) das historische Unterseestädtchen.

Wipf räumt seinen Posten aus freien Stücken, wie er sagt. Weder habe ihn der Stadtrat zur Kündigung gedrängt, noch hätte man ihn loswerden wollen. «Seine Kündigung kam für mich und den ganzen Stadtrat überraschend», teilt Stadtpräsident Pulfer mit, der noch im März im Stadtrat erfolglos einen Entlassungsantrag für Wipf stellte. Auf persönliche Fragen geht Roman Pulfer nicht ein. «Ein personeller Wechsel bringt immer auch Chancen mit sich. Diese gilt es für die Stadt zu nutzen», erläutert Pulfer lediglich.

Temporäres Wiedersehen zweier Altbekannter

Der Stadtrat dankt seinem langjährigen Stadtschreiber für die geleisteten Dienste und wünscht ihm «viel Freude und Befriedigung in seiner neuen Funktion». Und diese hat es in sich. Er wechselt nämlich per 1. Oktober ein paar Kilometer seeabwärts nach Eschenz, das zuletzt auch durch einen Aderlass im Gemeinderat von sich reden machte.

Weil der Gemeinderat als politische Führung deshalb nicht mehr beschlussfähig war, musste der Kanton einen externen Gemeinderat temporär einsetzen – ausgerechnet Steckborns alt Stadtpräsident Roger Forrer. «Die Perspektive ist interessant», sagt Hanns Wipf. Auf die Frage, ob ihn Forrer als Altbekannten abgeworben habe, sagt er Nein. Roger Forrer sagt:

Roger Forrer, alt Stadtpräsident Steckborn und extern eingesetzter Gemeinderat in Eschenz. Bild: Andrea Stalder

«Wir waren stets in Verbindung, seine Bewerbung hat er aber autonom eingereicht.»

Er spricht von einem Glückstreffer für Eschenz und davon, zwei Fliegen mit einem Streich zu erwischen. «Wipf kann mithelfen, in Eschenz die Verwaltung aufzubauen», sagt Forrer zum Wiedersehen auf Zeit. Als Aussenstehender will er sich zu den Vorkommnissen in Steckborn nicht äussern.

In Eschenz freut sich Vizegemeindepräsident Dominik Spycher auf die bevorstehende Zusammenarbeit mit Hanns Wipf. Er sagt:

Dominik Spycher, Vizegemeindepräsident Eschenz. Bild: Thi My Lien Nguyen

«Mit seiner Erfahrung und seinem Know-how kann er uns helfen, wieder eine gut funktionierende Verwaltung zu bilden.»

In Steckborn läuft derweil die Suche nach einem neuen Stadtschreiber. Das wegen des Knatschs aufgegleiste Projekt «Steckborn plus» werde bis zur Neubesetzung der Stelle zurückgestellt. An der Überprüfung der Organisation und der Abläufe «soll die neue Schlüsselperson mitwirken können», meint Stadtpräsident Pulfer.