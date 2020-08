Porträt «Ich fühle mich hier freier als in der Schweiz»: Lisa Tobler aus Stettfurt ist der Liebe wegen nach Neuseeland ausgewandert Daheim am anderen Ende der Welt: Die Stettfurterin Lisa Tobler, die lange als Lehrerin in Frauenfeld gearbeitet hat, lebt seit über zehn Jahren glücklich in Neuseeland. Aber sie vermisst auch ihre Heimat. Matthias Stadler aus Auckland 13.08.2020, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die 39-jährige Lisa Tobler vor der Skyline Aucklands, auf der Nordinsel Neuseelands. Bilder: Matthias Stadler (Auckland, 3.August 2020)

Wer Anfang August in Neuseeland lebt, vergisst manchmal, wie es im Rest der Welt zu und her geht. Das Land hat das Coronavirus so gut im Griff wie fast kein anderes. Gut zwei Dutzend aktive Fälle gibt es im Land der Kiwis, alle davon in Quarantäne. Entsprechend gibt es im Land kein Social Distancing mehr. Konzerte und Sportanlässe finden wieder mit Tausenden Besuchern statt, Bars und Clubs sind ohne Einschränkungen geöffnet – zumindest bis zu den kürzlich festgestellten Neuinfektionen in Auckland.

Möglich wurde dies dank eines Lockdowns, der Ende März nach den ersten hundert bekannten Fällen rasch eingeführt wurde. Fünf Wochen mussten die Leute zu Hause bleiben, das öffentliche Leben wurde lahmgelegt. Die strengen Massnahmen brachten den erwünschten Erfolg, das Virus wurde eliminiert. Anfang Juni war niemand mehr infiziert. Einzig vom Ausland rückkehrende Einheimische bringen es dieser Tage manchmal mit sich. Da alle Heimkehrer aber nach der Ankunft zwei Wochen in Quarantänehotels verbringen müssen, konnte Covid-19 bis jetzt weiter unter Kontrolle gehalten werden.

Alles anzeigen

Dies alles miterlebt hat auch Lisa Tobler. Die 39-Jährige stammt aus Stettfurt und wohnt in einem Vorort Aucklands, der grössten Stadt des Landes im Südpazifik. Vor etwas mehr als zehn Jahren reiste sie zum ersten Mal ins Land der langen weissen Wolke, wie es von den Ureinwohnern, den Maori, genannt wird. Sie verliebte sich nicht nur in das Land, sondern auch in einen Neuseeländer. Und wovon manche Schweizer nur träumen, setzte sie bald danach in die Realität um: Sie wanderte aus.

Während des Lockdowns «war es schön ruhig»

Seit 2011 lebt sie im Inselstaat und hat es nie bereut: «Ich fühle mich hier freier als in der Schweiz, es wird einem nicht immer auf die Finger geschaut», erklärt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Zudem gefalle ihr die Natur.

«Egal ob kajaken, wandern oder segeln – man kann alles machen.»

Ihr grösstes Hobby ist dabei das Gleitschirmfliegen. An der Küste entlang zu fliegen, gehört für sie «zum Schönsten, was es gibt».

Während des Lockdowns wurden ihre Flügel allerdings arg gestutzt. «Wir durften nur noch in der Nachbarschaft spazieren oder joggen gehen und für wichtige Besorgungen nach draussen», erinnert sie sich. «Aber mir hat das nichts ausgemacht. Es war schön ruhig. Und zu tun hatte ich auch immer genug.»

Lisa Tobler.

Die ausgebildete Primarlehrerin, die vor ihrem Wegzug aus der Schweiz in Frauenfeld unterrichtete, arbeitet in Auckland als Bibliothekarassistentin. Sie sagt:

«Lehrer werden hier sehr schlecht bezahlt und es ist in vielen Beziehungen ein komplett anderer Beruf, also habe ich mich nach einer Alternative umgesehen und mich weitergebildet.»

Die Bibliotheken waren während des Lockdowns geschlossen. Der Alltag ist in Neuseeland aber zwischenzeitlich zurückgekehrt. «Es ist schon surreal. Ich merke das, wenn ich mit meiner Mutter in Stettfurt telefoniere. In der Schweiz gibt es eine Maskenpflicht im ÖV, Clubs müssen schliessen. Und hier ist es das grösste Problem, wenn mal ein Teenager aus einem Quarantänehotel abhaut.»

Alltag ist zwischenzeitlich zurückgekehrt

Doch auch Lisa Tobler kriegt die Folgen der Pandemie zu spüren. Eigentlich reist sie alle zwei Jahre in die Heimat, «denn meine Mutter und meine zwei Schwestern mit ihren Familien sind mir sehr wichtig». Ihr nächster Besuch im Thurgau steht nächstes Jahr an. Doch ob sie reisen kann, bleibt wohl noch eine Weile lang unklar. Bei einem Heimatbesuch in normalen Zeiten «lande» sie garantiert im Restaurant Freudenberg ob Stettfurt.

«Auch richtiges Brot und rezenter Käse müssen sein.»

Ins Gepäck zurück nach Neuseeland gehört dann jeweils eine Büchse Oswald-Gemüsebouillon und «so viel Raclette-Käse wie möglich». Gewisse Sachen aus der Heimat sind eben auch am anderen Ende der Welt wichtig.