«Ich finde es unanständig, alle Schweizer Firmen unter Generalverdacht zu stellen»: Thurgauerinnen stellen sich gegen die Konzernverantwortungsinitiative Etikettenschwindel und Juristenfutter: So tadelt das Thurgauer Nein-Komitee die Konzernverantwortungsinitiative. Am Montag haben Thurgauer Gegnerinnen des Volksbegehren den Abstimmungskampf lanciert. Emil Keller 26.10.2020, 17.20 Uhr

Kathrin Bünter, Kristiane Vietze und Diana Gutjahr engagieren sich überparteilich gegen die Konzernverantwortungsinitiative. Bild: ek

In der Fertigungshalle der Ernst Fischer AG in Romanshorn stapeln sich verschiedenste Metallteile und Stahlträger. Geschäftsleitungsmitglied Diana Gutjahr sieht darin mittlerweile nicht nur Material zur Produktion, sondern im Lichte der Konzernverantwortungsinitiative auch einen ungeheuren Berg an administrativer Arbeit auf ihre Firma zukommen.