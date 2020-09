«Ich dachte mir: Jetzt stirbst du!»: Vorbestrafter Vergewaltiger kassiert am Bezirksgericht Münchwilen weitere 18 Monate Das Bezirksgericht Münchwilen hat einen 31-Jährigen zu 18 Monaten zusätzlicher Haft verurteilt. Er soll seine damalige Freundin massiv misshandelt haben. Roman Scherrer 18.09.2020, 10.07 Uhr

Der Eingang zum grossen Gerichtssaal des Bezirksgerichts Münchwilen. (Bild: Nana Do Carmo)

2019 verurteilt das Thurgauer Obergericht einen heute 32-jährigen Hinterthurgauer zu acht Jahren Gefängnis.

Er soll vier Freundinnen misshandelt und vergewaltigt haben.

Am Donnerstag steht er erneut vor Gericht: Am Bezirksgericht Münchwilen muss er sich für die selben Verbrechen verantworten - begangen 2011 an einer fünften Freundin.

Er sei kein grausamer Mensch. Und: «Wenn eine Frau keinen Sex will, habe ich auch keine Lust.» Der 32-Jährige Hinterthurgauer widerspricht, dass er seine damalige Freundin vergewaltigt hat. Er gibt zu, die Frau während der rund zwei Monate dauernden Beziehung mehrmals geschlagen und gewürgt zu haben. Hingegen habe er das nie so weit getrieben, dass sie in Ohnmacht fiel, wie es die Anklageschrift festhält. Der Mann musste sich wegen sexueller Nötigung, mehrfacher Vergewaltigung, Schändung, mehrfacher Gefährdung des Lebens und mehrfacher versuchter schwerer Körperverletzung an seiner Ex-Partnerin vor dem Bezirksgericht Münchwilen verantworten.

Das Opfer bricht während der Befragung immer wieder in Tränen aus.

«Ich versuche heute, wie ein normaler Mensch zu leben.»

In letzter Zeit sei sie aber wieder von Albträumen, Schlafstörungen und Phantomschmerzen geplagt. «Vieles wäre wohl einfacher, wenn das alles nicht passiert wäre», sagt sie und muss erneut weinen.

Hals über Kopf verliebt

Den Angeklagten hatte sie im Sommer 2011 an einem Openair kennengelernt. «Ich habe mich Hals über Kopf verliebt», sagt sie. Sie habe in ihm ihren Märchenprinzen gesehen. Kurz nach dem Festival ist sie bereits zu ihm gezogen, allerdings nicht ganz freiwillig: «Das wurde für mich entschieden.» Bald einmal entpuppte sich das vermeintliche Liebesglück als Terrorregime des Angeklagten. Die Frau berichtet von Schlägen und Tritten, mit der Faust, mit Werkzeug oder Stahlkappenschuhen. Ein falsches Wort genügte, um ihn ausrasten zu lassen. Laut der Anklageschrift würgte er sie gegen Ende der Beziehung bewusstlos und hatte anschliessend Geschlechtsverkehr mit der Ohnmächtigen.

Den «mit Abstand schlimmsten Vorfall» habe sie einen Tag vor ihrer Flucht erlebt. Als der Beschuldigte seine Partnerin einer Lüge bezichtigte und sie erwiderte, dass er ohnehin glaube, was er wolle, wurde er wieder gewalttätig. Er habe sie unter anderem mit einer Chromstahlstange geschlagen, ihren Kopf gegen einen Küchenschrank geschlagen und versucht, sie mit einem Gurt zu würgen. «Ich dachte mir: Jetzt stirbst du.» Später in der Gewaltorgie habe sie sich sogar gewünscht, tot zu sein. Tags darauf, als der Angeklagte bei der Arbeit war, trat sie die Flucht an. Dass sie überhaupt mehrere Wochen bei ihm blieb, beurteilt sie heute als naiv. «Ich dachte, ich kann ihm helfen.»

Nicht das erste Mal vor Gericht

Bei dieser Befragung ist die Frau nicht zum ersten Mal im Münchwiler Gerichtsgebäude. Gegen Ende der Beziehung mit dem Beschuldigten hat sie ihn zu einer Verhandlung begleitet, durfte aber nicht in den Gerichtssaal. «Die Familie hat mir nicht gesagt, worum es bei der Verhandlung geht.» Hätte sie es gewusst, wäre sie wohl früher geflüchtet, sagt sie. In jenem Prozess hat zuletzt 2019 das Thurgauer Obergericht den Hinterthurgauer zu acht Jahren Freiheitsstrafe verurteilt – wegen Misshandlung von vier Ex-Partnerinnen. Die Aussagen der Opfer gleichen dem aktuellen Fall: Sie berichteten von plötzlichen Ausrastern, Drohungen, massiver Gewalt und Isolation von Freunden und Familie. Seit Anfang 2015 sitzt der Angeklagte in Haft.

Er habe immer gewusst, dass sein Handeln in den Ausrastern nicht richtig sei, habe sich danach jeweils schwach gefühlt. Er holte sich deswegen auch professionelle Hilfe, etwa in der Psychiatrischen Klinik, was ihm aber nicht geholfen habe. Er beteuert, dass die ambulante Behandlung erfolgreich ist und unterstreicht dies mit einer Situation, in der er nicht auf die Provokationen eines Mitinsassen eingegangen sei. «Ich will nie wieder so ausrasten.»

Beschuldigter räumt Fehler ein

Dass der Beschuldigte nur bereits verjährte Straftatbestände gestehe, sei «eine nachvollziehbare Verteidigungsmassnahme», sagt der Staatsanwalt. Er betont, dass die Aussagen des Opfers detailliert und konsistent seien. Der Hausarzt der Frau habe nach ihrer Flucht Fotos von Hämatomen, Narben und Würgespuren an ihr gemacht. «Aus Angst hat sie nicht damals schon Anzeige erstattet.» Die Staatsanwaltschaft fordert eine zusätzliche Haftstrafe von zweieinhalb Jahren. Die Opferanwältin beantragt überdies eine Genugtuung von 40'000 Franken. Zudem sei der Beschuldigte vollumfänglich schadenersatzpflichtig zu sprechen.

Diese Forderungen weist der Verteidiger ab, sein Mandant sei freizusprechen. «Er ist kein Unschuldslamm, das sagt er auch nicht.» Für erzwungene sexuelle Handlungen fehlten aber Beweise. «Es bleibt nur die Aussage der Privatklägerin.» Bei allem, was der 32-Jährige in seinen Ausrastern getan habe, fehle es am Eventualvorsatz. «Er hat die Kontrolle über sich verloren und somit nicht mit Wissen und Willen gehandelt.» Die Verurteilung am Obergericht dürfe zudem nicht zu einer Vorverurteilung führen. Der Beschuldigte räumt ein, Fehler gemacht zu haben. Er wolle sich beim Opfer dafür entschuldigen.

Gericht glaubt Opfer

Das Bezirksgericht Münchwilen spricht ihn der sexuellen Nötigung, Vergewaltigung, Schändung, mehrfacher Gefährdung des Lebens und mehrfachen versuchten schweren Körperverletzung schuldig. «Das Gericht glaubt den Darlegungen des Opfers», erklärt der Richter.

Mangels Nachweisbarkeit gewährt das Gericht aber auch Teilfreisprüche, etwa bei der mehrfachen Gefährdung des Lebens. Der 32-Jährige wird zu einer zusätzlichen Haftstrafe von 18 Monaten verurteilt. Er muss dem Opfer eine Genugtuung von 25'000 Franken bezahlen, ist schadenersatzpflichtig und muss die Verfahrensgebühren tragen. Die vom Obergericht angeordnete ambulante Massnahme wird aufrechterhalten.