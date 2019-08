WM-Logo, Maskottchen, Nationalteam: In allem steckt Wigoltingens Ueli Rebsamen

Ueli Rebsamen ist eine prägende Figur im Schweizer Faustball – der Spieler des NLA-Clubs Wigoltingen diente als Vorlage für das Logo der Heim-WM in Winterthur und gab dem Maskottchen seinen Namen. In erster Linie ist Rebsamen aber einer der besten Spieler der Schweiz. Das will er an den Titelkämpfen zeigen, die am Sonntag auf der Schützenwiese beginnen.