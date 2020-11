«Ich bin ein spiritueller Mensch»: Die Frauenfelderin Sarah Bünter ist Präsidentin der Jungen CVP Schweiz

Sarah Bünter ist am 25. März 1993 in Frauenfeld geboren und in Gerlikon aufgewachsen. Nach der Matura in Frauenfeld ist sie nach St.Gallen gezogen, um Internationale Beziehungen zu studieren. Sie wird ihre Ausbildung voraussichtlich im Mai 2021 mit dem Master abschliessen. Nach verschieden Teilzeitjobs – Bünter arbeitete unter anderem in einem Ski- und Snowboardgeschäft und als Nanny – macht sie ein Praktikum in einem Raumplanungsbüro in St.Gallen. Bünter ist seit Mai 2019 Präsidentin der Jungen CVP Schweiz und seit Kurzem auch in der Leitung der CVP der Stadt St.Gallen. (ste)