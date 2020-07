Interview «Ich bekenne mich schuldig, mit reinem Gewissen»: Peter Raich, ehemaliger Pfarrer in Berlingen, will dort das Haus einer verstorbenen Bekannten erben Seit bekannt ist, dass Berlingens Ex-Pfarrer Peter Raich ein Haus einer verstorbenen Betagten erben will, prangert ihn die Öffentlichkeit als Erbschleicher an. Im Thurgau ist die Annahme von Geschenken für Seelsorger nicht verboten. In Bern dagegen schon, weshalb Raich jetzt seine Stelle verloren hat. Samuel Koch 29.07.2020, 19.00 Uhr

Die Liegenschaft an der Seestrasse 14 in Berlingen. Bild: Printscreen(Google Maps

«Werte wie Vertrauen und Integrität sind unsere Grundlage und unser Kapital.» So begründet die Präsidentin des evangelischen Kirchengemeinderats in Walkringen BE die Freistellung des ehemaligen Berlinger Pfarrers Peter Raich gegenüber der «BZ». Dem 64-jährigen Raich wird das Vermächtnis einer im März verstorbenen Frau aus Berlingen zum Verhängnis, zu der er auch nach seinem Rücktritt in der Gemeinde am Untersee eine freundschaftliche Beziehung aufrechterhalten hat.