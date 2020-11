Interview «Ich begleite das Tier vom Schuss bis zum Schluss»: Erich Meier erlegt das Wild für sein Restaurant in Mammern selbst Der passionierte Jäger Erich Meier ist gleichzeitig auch Besitzer vom Restaurant «Schiff» in Mammern. Mit seinen Wildspezialitäten hat er vor kurzem eine Auszeichung erhalten. 10.11.2020, 17.10 Uhr

Der Gasthof und das Hotel «Schiff» in Mammern (Bild: PD)

Das «Schiff» in Mammern ist eigentlich als Fischrestaurant bekannt. Der Restaurantführer «Gault&Millau» hat es nun als Wilddestination empfohlen. Für Besitzer Erich Meier kam diese Auszeichnung zwar überraschend, aber nicht von ungefähr.

Wie kommt der Umschwung von Fisch zu Wild?

Erich Meier: Bei uns sind saisonale Zutaten ein Muss. So gibt es bei uns im Herbst weniger Fische, und wir richten den Fokus auf das Wild. Dazu kommt, dass ich ein leidenschaftlicher Jäger bin und hier in Mammern das Wild selbst erlegen kann. Auch die Lagerung übernehme ich und weiss daher genau, wann der perfekte Reifezeitpunkt ist. Ich begleite das Tier also vom Schuss bis zum Schluss.

Erich Meier, Besitzer des Restaurants «Schiff» in Mammern (Bild: PD)

Wie kommt das Wild für Sie am besten auf den Teller?

Mit so wenig Schnickschnack, wie möglich. Denn ich bin der Meinung, dass wenn das Wild mit zu vielen Zutaten zubereitet wird, ein anderer Geschmack darunter leidet. Darum darf bei mir nur Salz und Pfeffer an das Wild, damit der Eigengeschmack natürlich und authentisch bleibt.

Was ist der schlimmste Fehler beim Verarbeiten von Wildfleisch?

Einmal davon abgesehen, dass nie ein Unfallwild verwendet werden darf, ist die Lagerung entscheidend. Viele zerteilen und vakuumieren das Wild direkt nach dem Erlegen. Das ist für mich ein grober Fehler. Bei mir hängen die Tiere fünf bis zehn Tage und reifen im Fell. So kriegen sie das charakteristische Aroma. Dazu bin ich kein Fan davon, wenn das Wild zu fest durchgebraten ist.

Wie lautet ihre perfekte Herbstkombination mit Wildfleisch?

In dieser Hinsicht bin ich ganz klassisch, aber auch saisonal: selbstgemachte Spätzli, Rotkraut, Rosenkohl, Steinpilze, Marroni und einen halben Apfel. Darauf freue ich mich immer das ganze Jahr.

Welcher Zutat bleibt der Zugang zu Ihrem Herbstteller verwehrt?

Für mich passt eigentlich alles dazu, solange es saisonal ist. Jedoch wären Pommes frites definitiv nicht meine erste Wahl, wenn es um Beilagen geht. Denn die sind sonst immer überall dabei.