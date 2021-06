Hüttwilen hat ein neues Gemeindepräsidium: Sabina Peter Köstli

In Hüttwilen kamen nebst der Gemeindepräsidiumsersatzwahl weitere Vorlagen an die Urne. Zu allen Geschäften gaben die Stimmberechtigten mit grossem Mehr ihren Segen. Ja sagten die zu einem Ersatz der Infrastruktur beim Strandbad am Hüttwilersee. Für 910'000 Franken können nun ein neuer Kiosk und ein neues Garderobengebäude gebaut werden. Die bestehende Garderobe datiert von 1936. Auch der revidierte Zonenplan mitsamt Baureglement kam grossmehrheitlich durch. Ja sagte das Stimmvolk zudem zu einer Verstärkung des Elektrizitätsnetzes für 315'000 Franken aufgrund einer neuen grossen Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Firma Nüssli. Die ebenfalls genehmigte Rechnung 2020 schliesst bei einem Ertrag von 6,522 Millionen Franken mit einem Kleinstgewinn von 3300 Franken ab – statt eines budgetierten Defizits. (ma)