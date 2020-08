Hundebox bestellt, bezahlt, aber nie erhalten: Mehrere Anzeigen wegen Betrugs gegen Kradolfer Boxen-Hersteller eingegangen – Produktion läuft dennoch weiter

«Es ist vernünftig, Hunde in eine Box zu sperren»

(ste) In der Schweiz existiert keine Pflicht für Hundeboxen. Das Strassenverkehrsgesetz definiert lediglich, dass die Ladung niemanden gefährden darf. Gemäss Zivilgesetz zählen zur Ladung auch Tiere, denn: «Soweit für Tiere keine besonderen Regelungen bestehen, gelten für sie die auf Sachen anwendbaren Vorschriften.»

Hunde müssen bei der Fahrt also gesichert werden, aber nicht zwingend in einer Box. Daniel Jung aus Felben ist Rechtsanwalt und spezialisiert auf Fragen rund um Hunde- und Heimtierhaltung. Er sagt: «Es ist vernünftig, Hunde zumindest für längere Fahrten in eine Box zu sperren.» Zur Not und für kurze Strecken sei es aber möglich und korrekt, einen Hund zwischen den Beinen des Beifahrers mitfahren zu lassen. Davon, einen Hund wie einen Menschen anzugurten, rät der Experte derweil dringend ab.