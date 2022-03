Unverpacktladen Hüttwilen feiert 1-Jahr-Jubiläum

Hüttwilen Ein Jahr unverpackte Produkte verkauft: LäbesMittelPunkt feiert Geburtstag Seit einem Jahr können im LäbesMittelPunkt in Hüttwilen unverpackte Produkte gekauft werden. Zum Geburtstag möchte sich das Team hinter dem Laden bei der Kundschaft bedanken und verraten, wie viel Verpackungsmaterial bereits hat eingespart werden können. 02.03.2022, 16.35 Uhr

Einblick in den Unverpacktladen LäbesMittelPunkt in Hüttwilen. Bild: PD

Der Unverpacktladen LäbesMittelPunkt mit Minimal Waste-Café in Hüttwilen feiert am Mittwoch, 2. März, sein einjähriges Bestehen. Mit einer kulinarischen Überraschung will sich das Team um Yvonne Beerli und Corina Pleisch bei der Kundschaft für die Treue während des bewegten ersten Jahres bedanken. Zudem erfahren die Besucherinnen und Besucher, wie viel Verpackungsabfall seit der Eröffnung hat eingespart werden können.