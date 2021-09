Hüttlingen «Schwierig nachvollziehbar»: Infoabend über Gestaltungsplan im Dorfkern bleibt nicht ohne kritische Voten Die Thurtalgemeinde Hüttlingen hat im Schlossacker West einen Gestaltungsplan für zehn Gebäudeeinheiten erarbeitet. Nach einem Infoabend läuft jetzt die Mitwirkungsfrist bis Ende September. Samuel Koch 09.09.2021, 04.10 Uhr

Die Parzelle Schlossacker West (in der Bildmitte), das von der Hauptstrasse über Bahnhof- (rechts) und durchs Quartier an der Schlossackerstrasse erschlossen werden soll. Bild: Donato Caspari (Hüttlingen, 28.11.2018)

Sieben Seiten des Blocks des neutralen Beobachters hat der Infoabend über den Gestaltungsplan Schlossacker West gefüllt. Auf mehr als der Hälfte davon geht es um Rückmeldungen während der Fragerunde, die auch einige kritische Voten zu den Plänen aufs Tapet brachte. Dabei handelt es sich um eine der letzten noch unbebauten Baulandparzellen der Gemeinde, wie Gemeindepräsident Peter Maag eingangs ausführte.

«Wieso führt die Verkehrserschliessung nicht direkt von der Hauptstrasse zur Parzelle, sondern über die Schlossackerstrasse?», fragte ein kritischer Anwohner, der sich sowohl für die Schulwegsicherheit als auch gegen Mehrverkehr im Hüttlinger Quartier einsetzen will. Es sei für ihn schwierig nachvollziehbar, warum der gesamte Mehrverkehr über die gleiche, schon jetzt sehr enge Schlossackerstrasse führe, ergänzte er und erhielt Sukkurs aus dem Rund mit rund 30 Anwesenden.

Raumplaner Hanspeter Woodtli von der Strittmatter Partner AG, die mit dem Gemeinderat für den Gestaltungsplan Schlossacker West verantwortlich zeichnet, führte am Dienstagabend durch die rund einstündige Veranstaltung in der Mehrzweckhalle und widersprach der Mehrzahl der kritischen Voten. Er sagte:

«Ich begreife Sie, aber das sind keine Mengen an zusätzlichem Verkehr.»

Raumplaner Hanspeter Woodtli informiert in der Mehrzweckhalle an der Seite von Gemeindepräsident Peter Maag und Gemeinderat Jan Müller über den Gestaltungsplan. Bild: Samuel Koch

Der Job von Gemeinderat und Raumplaner sei es, mit dem Gestaltungsplan die Normen wie etwa dem Baureglement oder der Lärmschutzverordnung einzuhalten. Mit den 31 vorgesehenen Tiefgaragen- und 5 zusätzlichen oberirdischen Besucherparkplätzen müsse im Quartier nördlich der Hauptstrasse zu Spitzenstunden mit rund drei Fahrzeugbewegungen pro Platz gerechnet werden, was durchschnittlich rund 100 Bewegungen pro Bebauung entspreche. «Ohne bagatellisieren zu wollen, aber es handelt sich dabei ja nicht um Durchgangsverkehr», sagte Woodtli.

Einfahrt via Kantonsstrasse unmöglich

Andere Votanten machten sich dafür stark, dass die Erschliessung des Verkehrs doch direkt von der Hauptstrasse aus erfolgen solle. «Eine Einfahrt in eine Tiefgarage erlaubt der Kanton bloss via Gemeinde-, nicht via Kantonsstrassen», entgegnete Woodtli. Die Idee, den Verkehr über die Flurstrasse westlich der Baulandparzelle zu leiten, führte ebenfalls ins Nichts. «Das ist ein anderes Projekt», sagte Woodtli. Für den befristeten Bauverkehr, wie jemand befürchtete, finde man bestimmt eine Lösung. Und auf die Frage, wie viele zusätzliche Einheiten bei noch mehr verdichteter Bauweise entstünden, sagte der Experte:

«So viel nicht mehr. Die Dichte ist ausgenutzt, aber nicht überschritten.»

Während der monologisch geführten Vorinfo erklärte Woodtli, was es mit dem Gestaltungsplan für die Parzelle auf sich hat, die grösstenteils in der Wohnzone und zu einem kleinen Teil in der Dorfzone liegt. Der Hauptgrund sei das Ziel der Gemeinde für die haushälterische Nutzung des Bodens, wofür auch das Schweizer Volk bei der Zersiedelungsinitiative mit grosser Mehrheit ein Zeichen gesetzt hatte. «Ein Gestaltungsplan regelt nicht, wie ein Haus aussieht, sondern nur die Rahmenbedingungen», sagte Gemeinderat Jan Müller. Ausserdem setzt ein Gestaltungsplan als eigentümerverbindliches Rechtsinstrument fest, wie die Parzelle von Verkehr, Fussgängern und Werkleitungen erschlossen wird.

Projekt ohne Volksabstimmung

Ab sofort und noch bis am 30. September läuft die Mitwirkungsfrist, während der die Einwohnerinnen und Einwohner von Hüttlingen unabhängig ihrer Betroffenheit eine Stellungnahme zum Gestaltungsplan Schlossacker West an den Gemeinderat richten dürfen. Danach geht der Gemeinderat über die Bücher und schickt eine erste Fassung zur Vorprüfung an den Kanton, ehe der Gemeinderat wiederum eine Schlussbereinigung vornehmen muss. «Erst dann fasst der Gemeinderat einen Beschluss», sagte Woodtli, «bevor das Projekt mit entsprechendem Rechtsmittel zur öffentlichen Auflage gelangt». Eine Volksabstimmung jedenfalls gibt es dazu nicht.