In Diessenhofen an der Seite des «Hüter des Kelch» am Whisky nippen Grosse Ehre für Whisky-Fans: Für eine Degustation gastierte der berühmte Claudio Bernasconi in Diessenhofen. Er war 31 Jahre Inhaber des berühmten Hotels «Waldhaus» in St.Moritz und Betreiber der weltweit grössten, mit 2500 Whiskys bestückten Bar «The Devil’s place». Thomas Brack 19.01.2020, 16.17 Uhr

Führen durch den Abend: Gastgeber Werner Fuchs, Claudio Bernasconi und «Whisky-Philosoph» Chris Forster. (Bild: Thomas Brack)

Die Besucher wähnen sich im Degustationsraum eines Whisky-Händlers. Denn die Zeichen des Gastgebers Werner Fuchs für das edle Getränk dominieren unübersehbar. Seien es die Flaggen von Schottland, Irland, den USA oder die zahlreichen Whisky-Flaschen jeglicher Provenienz und Bücher über Whisky, die sich in Schränken und auf Gestellen aneinanderreihen: In Diessenhofen lebt ein richtiger Whisky-«Aficionado».

Werner Fuchs teilt seine Leidenschaft mit Chris Forster, der sich selbst als Genussmenschen und «Whisky-Philosophen» sieht. In der offenen Küche wirkten Ronja, Sina und Maria Weilenmann, die kulinarische Leckereien zubereiteten.

Sie kochen passende Gerichte zur Whisky-Degustation: Ronja, Maria und Sina Weilenmann. (Bild: Thomas Brack)

31 Jahre Hotelinhaber des «Waldhaus» in St.Moritz

Zweifellos der Star des Abends und Führer durch die Degustation von sieben «Single Highland Malts» aber ist Claudio Bernasconi. Er ist Geschäftsführer von «WoW – World of Whisky», war von 31 Jahre Inhaber des berühmten Hotels «Waldhaus» in St.Moritz und Betreiber der weltweit grössten, mit 2500 Whiskys bestückten Bar «The Devil’s place».

Doch ist Whisky für Bernasconi weit mehr als nur ein Geschäft. Im Jahr 2006 erhielt er den Ritterschlag: Wegen seiner Verdienste für die schottische Kultur erhielt er den Titel «Keeper of the Quaich – Hüter des Kelchs». Jedes Jahr nimmt er mit anderen Titelträgern auf einem Schloss an einer Zeremonie für «Whisky-Adlige» teil.

Wie ist er selber zum Whisky gekommen? – Noch als junger Mann trank er keinen Whisky. Bernasconi erzählt:

«Einige Banken verweigerten mir den Kredit für ein Restaurant, so machte ich mich auf zu einer Weltreise.»

Schliesslich kam er in Indien an. Statt mit dem schmutzigen Leitungswasser putzte er mit Whisky die Zähne. «Schliesslich fand ich immer mehr Gefallen am Getränk und ich überstand meinen Indien-Aufenthalt ohne gesundheitliche Probleme», erzählt der charmante Causeur mit verschmitztem Lächeln. Seither bestimmt seine Liebe zum Whisky seit über 30 Jahren sein Leben.

Degustation von Whisky aus 1800 Metern über Meer

Die rund 30 Gäste am Freitagabend in «Werner’s Biergarten» hängen an den Lippen Bernasconis, der während der Degustation der einzelnen Whiskys Wissenswertes aus der grossen Whisky-Welt zum Besten gibt. Einige Preziosen aus seiner Sammlung konnten nachher gar gekauft werden.

Zum Schluss durfte noch vom St.Moritzer Whisky gekostet werden, den Bernasconi selber destillierte und 17 Jahre lang lagerte. Noch nie ist ein Whisky auf 1800 Metern Höhe produziert worden.