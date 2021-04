Hotel Übernachten in der schwimmenden Suite Gäste können ab dem 1.Mai auf dem Schiff-Hotel MS Konstanz der Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) übernachten. Das Angebot läuft bis Ende August. 25.04.2021, 16.40 Uhr

Die Hotel-Suite an Bord der MS Konstanz. Bild: PD/Ivo Scholz

(red) Hotellerie, Gastronomie und Schifffahrt vereint zu einem spektakulären Übernachtungsangebot auf dem ältesten Dieselmotorschiff des Bodensees: Das ist das Schiff-Hotel MS Konstanz der Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh). Hier verbringen die Gäste vom 1. Mai bis Ende August gemeinsame Stunden der Zweisamkeit in nautischer Atmosphäre in der Hotel-Suite auf dem Rhein und entdecken die Erkerstadt Schaffhausen direkt ab der Quaimauer.

Entspannung wird gross geschrieben, ob in Hängesesseln auf der eigenen «Terrasse» oder beim Candle-Light-Dinner vom Restaurant Güterhof direkt auf dem Achterdeck serviert. Das reichhaltige Frühstücksbuffet wartet, nach dem ersten Kaffee an Bord, im Sorell Hotel Rüden mitten in Schaffhausen. Zwischen Ostern und Mitte Oktober verkehren die URh-Kursschiffe täglich zwischen Schaffhausen und Konstanz/Kreuzlingen. Das «Konstanzerli», wie das Schiff für 60 Personen liebevoll genannt wird, liegt in der Hochsaison meist in der Werft. Die nautische Crew ist von Ende Juni bis Mitte September mit Kurs- und Extraschifffahrten ausgelastet.

Ein historisches Schiff einfach ungenutzt auf dem Wasser parkieren, kam für URh-Geschäftsführer Remo Rey nicht in Frage. Aufgrund seiner Hotelerfahrungen und dem Trend nach aussergewöhnlichen Übernachtungen, lag die Umnutzung des MS Konstanz zum Schiff-Hotel auf der Hand, wie es in einer Mitteilung heisst. Im Jahr 2018 konnte das Angebot im Rahmen der Kampagne «Urban Sleeping» von Schweiz Tourismus gestartet werden. Seither hat es sich zum Publikumsliebling gemausert. Bis jetzt haben knapp 300 Paare und Gäste auf dem Schiff-Hotel MS Konstanz übernachtet. Eine Übernachtung kostet 260 Franken.

Alle Infos unter: www.urh.ch/hotel