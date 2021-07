Geringe Honigernte in der Region

Honigernte Für den Honig ist es «ein katastrophales Jahr» Die Honigernte ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Doch in diesem Frühling machte das schlechte Wetter den Bienen zu schaffen und sorgte bei vielen Imkerinnen und Imkern für grosse Ausfälle. Doch ein Funke Hoffnung bleibt. Francesca Stemer 10.07.2021, 05.20 Uhr

August und Cécile Brunner sind Imker aus Züberwangen. Bild: Andri Vöhringer

August Brunners Bienenhaus ist umgeben von Blumen. Der Imker steht neben der roten, hölzernen Eingangstür, darüber steht in verschnörkelter Schrift geschrieben: «Lass Bienen dir zum Vorbild sein, sie halten Staat und Stube rein.» Auf seinen Lippen ruht ein Lächeln. «Heute fliegen sie nicht schlecht.» Jedoch, am Tag zuvor sei die Flugbahn der Bienen noch etwas besser gewesen. Brunner wirft einen Blick zum Himmel. «Sie merken, dass es bald regnen wird.» Einige Bienen schwirren in Brunners Richtung, vorsichtig leitet er diese beiseite. Mit Bienenstichen müsse er täglich rechnen, meint der 64-Jährige. Nach seiner langjährigen Tätigkeit als Imker merke er das aber nicht mehr. «Nur kürzlich hat mich eine Biene an der Schläfe gestochen», der Züberwanger öffnet die rote Holztüre, «das hat dann schon etwas gebrannt.»

Brunners Bienenhaus Bild: Andri Vöhringer

Er betritt das Zuhause von 17 Bienenvölkern und wird in einen dezenten Honiggeruch gehüllt. Hier bringt der Imker auch Schulklassen alles Wissenswerte über die kleinen Honigsammler bei oder gibt Kurse zur korrekten Haltung von Bienenvölkern und in der Königinnenzucht. Brunner deutet zu einem Nebenraum. Hier steht seine Honigschleuder. Normalerweise würde diese jetzt im Einsatz stehen. Doch in diesem Jahr fiel die Honigernte gering aus. Und dabei hat alles ziemlich vielversprechend angefangen.

Ein aussergewöhnliches Jahr

Er konnte in diesem Frühjahr auf viele starke Bienenvölker setzen. Doch als es so weit gewesen war, und die Bienen hätten ausfliegen sollen, spielte das Wetter nicht mit. Brunner merkt an, es könne immer mal vorkommen, dass in einem Jahr die Ernte besser ausfalle als im anderen. Die Honigernte schwanke stark. Doch im Normalfall sei vor allem im Frühling immer mit einer angemessenen Ernte zu rechnen.

«Dass das in diesem Jahr nicht der Fall war, ist eine Ausnahme.»

So fiel der ansonsten ertragreiche Monat Mai schlecht aus. Problematisch war dabei nicht unbedingt die Nässe, sondern die kalten Temperaturen und der Hagel, der den Blüten zusetzte. Die Kälte und der Wind sorgten dafür, dass die Blüten schnell austrockneten und so kaum Nektar für die Bienen zur Verfügung stand.

In der Regel brauchen die Bienen rund zwei Drittel des gesammelten Nektars und Pollens für den Eigenbedarf. Der Rest wird zu Honig verarbeitet und für den Winter eingelagert. Dieser Teil wird von den Imkerinnen und Imker geerntet. Nur, dass in diesem Frühjahr kaum Honig in die Einmachgläser floss. Brunner hatte einen Ertragsausfall von 80 Prozent. Zum Vergleich, in guten Jahren erntet er bis zu 400 Kilogramm Honig. In diesem Jahr waren es bis anhin 80 Kilogramm. Damit steht er nicht allein da. Auch seine Imkerkolleginnen und Kolegen aus dem Kanton hätten ähnliche bis zu keiner Ernte verzeichnen können. Ein Blick über die st.-gallischen Kantonsgrenzen hinweg zeigt, auch hier ist die Ernte knapp.

Geringe Honigernte

Der Honigertrag beträgt pro Jahr durchschnittlich acht bis 25 Kilogramm pro Bienenvolk, erklärt Christian Andri, Imker und Vereinspräsident der Hinterthurgauer Bienenfreunde. In diesem Jahr hat er einen Ertrag von total 35 Kilogramm anstatt der durchschnittlich 400–500 Kilogramm erwirtschaftet.

Imker Armin Füllemann Bild: PD

Und auch bei Imker Armin Füllemann aus Amlikon-Bissegg war die Ernte etwa 80 Prozent tiefer als im langjährigen Durchschnitt. Füllemann merkt an, er betreibe wie die meisten Imkerinnen und Imker die Imkerei als Hobby, dementsprechend ist er nicht von dem Einkommen abhängig. Im Gegensatz zu Berufsimkern. Für diese ist es wichtig, zu «wandern». Sie stellen ihre Völker an Orte, die gute Ernte versprechen. Für Berufsimker ist das ein grösserer Aufwand, bringe aber dementsprechend einen besseren Ertrag. Armin Füllemann merkt an:

«Ich habe Kontakt zu einigen Berufsimkern, bei ihnen sieht es nicht besser aus. Wir können tatsächlich von einem katastrophalen Jahr sprechen.»

Zu frühe Bienenfütterung



August Brunner sammelt mit seinen Bienen auch den wertvollen Blütenpollen. Unter dem Bienenvolk befindet sich die Pollenfalle. Daraus zieht er die Schublade mit dem frischen Blütenpollen. Seine Pollen-Ernte sei unter diesen Umständen ganz in Ordnung, meint der Imker. Seine Bienenvölker sind in den letzten Tagen seit sechs Uhr auf den Beinchen. Die Bienen fliegen jetzt in den Wald und der Imker hofft, dass sie doch noch etwas Honig bringen. Es ist die Zeit der Waldtracht.

Bieneninspektor Walter Tanner Bild: Karin Erni

Der appenzellische Bieneninspektor und Imker, Walter Tanner, erklärt, dass es bei der diesjährigen Waldtracht ein Problem gebe: «Es hat viel zu wenig Läuse an den Tannenschösslingen. Die Bienen sammeln den austretenden Saft, was den charakteristischen dunklen Honig ergibt.» Der Ertrag der Waldtracht ist somit sehr unterschiedlich und nicht in jedem Jahr möglich. In einem guten Honigjahr könne ein Bienenvolk jedoch bis zu 40 Kilo Honig sammeln. Christian Andri ergänzt: «Infolge der schlechten Witterung rechne ich mit eher schlechten Aussichten.» Das Resultat wäre: kein Waldhonig, dafür eine längere Fütterungszeit der Bienenvölker.

Normalerweise ist die Haupttrachtquelle der Bienen im Frühling das Obst, der Raps und der Löwenzahn. Wenn diese verblüht sind, herrscht eine Trachtlücke bis Mitte Juli. «Dieses Jahr waren diese Quellen kaum vorhanden, und wer den Honig geerntet hatte, musste die Bienen füttern», so Armin Füllemann. Christian Andri ergänzt, dass in diesem Jahr das Füttern der Tiere bereits zwei Monate zu früh begann. Dem Waldstätter Bieneninspektor Walter Tanner ist aufgefallen, dass viele Bienen wegen des schlechten Frühlings unterernährt sind. Die Völker seien teilweise in einem himmeltraurigen Zustand: «So etwas habe ich noch nie erlebt.» Er fährt fort:

«Bei Nahrungsmangel sind die Tiere anfälliger für Infekte und Parasiten, und das Volk stirbt im schlimmsten Fall ganz.»

Die wichtigste Massnahme ist gemäss Tanner aber, die Bienen rechtzeitig zuzufüttern. Gefüttert wird mit einem Futterteig aus Puderzucker und Blütenhonig. Rund ein halbes Kilo solches Futter braucht ein Volk pro Tag, so der Imker.

Bienen auf der Suche nach Nektar. Bild: Andri Vöhringer

Grundsätzlich füttern die Imkerinnen und Imker die Bienen von August bis Ende September mit Futtersirup aus Zuckerrüben. Im Winter müssen die Bienen nicht gefüttert werden, sondern benötigen Ruhe. Das Bienenjahr ist im Herbst vorbei und die Imker starten in ein neues Jahr mit einer nicht vorhersehbaren Zukunft.

Hoffen auf das nächste Jahr

August Brunner zieht die rote Holztüre zum Bienenhaus hinter sich zu. Gegen die kalten Temperaturen könne nichts unternommen werden, ausser: «Petrus einen Brief zu schreiben.» Doch er habe noch einige Honiggläser vom Vorjahr übrig. Er ist sich sicher, diese lassen sich in diesem Jahr gut auf dem Wochenmarkt verkaufen. Auch Imker Füllemann merkt an, mit dem Honig vom letzten Jahr könne er immerhin seine Stammkundschaft berücksichtigen. Alles, was bleibt, ist die Hoffnung auf ein besseres Jahr. Der Thurgauer ergänzt: «Zum Glück können wir nicht am Wetter ‹schrauben›, wie alle Produzenten sind wir vom Wetter abhängig und müssen damit umgehen können.»

Mitarbeit: Karin Erni