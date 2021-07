Honig «Es ist die schlechteste Honigernte seit 40 Jahren» Die Honigernte ist in diesem Jahr schlecht ausgefallen. Welche Auswirkungen das mit sich bringt, wird sich noch zeigen, denn Honig kann mehr, als nur das «z Morgebrötli» verfeinern. Francesca Stemer 10.07.2021, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In diesem Jahr konnten die Imkerinnen und Imker nur wenig ernten. Bild: Andri Vöhringer

Das nasse und vor allem kalte Wetter von April bis Mai setze den Bienen zu. So erklärt Bruno Reihl, Zentralvorstandsmitglied von Bienen Schweiz, sei die Ertragsernte bei Imkerinnen und Imkern vom Genfersee bis Bodensee sehr gering. «Es ist die schlechteste Honigernte seit 40 Jahren», so der Honigexperte. Einzig im Tessin fiel die Ernte besser aus, liege jedoch auch unter dem Durchschnitt.

Die schlechte Honigernte ist auch den Lebensmittelkonzernen aufgefallen, so erklärt etwa Cristina Maurer Frank, Mediensprecherin von Migros, dass nicht nur in der Schweiz die Honigernte schlecht ausgefallen ist, sondern auch in Europa und in Südamerika. «Dies wird zu einer Verknappung des Rohstoffs Honig führen. Ob und wie sich das auf unser Sortiment auswirkt, prüfen wir derzeit.» Aldi Suisse teilte auf Anfrage mit, dass sie generell eine weltweite Nachfrage nach Rohhonig sowie die klimatischen und pandemiebedingten Auswirkungen auf die Produktion der Rohware spüren. Allgemein hätte der Honigkonsum seit Pandemiebeginn zugenommen. Die schlechte Honigernte ist auch den Lebensmittelkonzernen aufgefallen, so erklärt etwa Cristina Maurer Frank, Mediensprecherin von Migros, dass nicht nur in der Schweiz die Honigernte schlecht ausgefallen ist, sondern auch in Europa und in Südamerika. «Dies wird zu einer Verknappung des Rohstoffs Honig führen. Ob und wie sich das auf unser Sortiment auswirkt, prüfen wir derzeit.» Aldi Suisse teilte auf Anfrage mit, dass sie generell eine weltweite Nachfrage nach Rohhonig sowie die klimatischen und pandemiebedingten Auswirkungen auf die Produktion der Rohware spüren. Allgemein hätte der Honigkonsum seit Pandemiebeginn zugenommen.

Gemäss Bruno Reihl werden in der Schweiz jährlich bis zu 12'000 Tonnen Honig verarbeitet. Davon stammt ein Drittel von Imkerinnen und Imkern aus der Schweiz. Der Rest wird importiert. Denn Honig gibt es nicht nur auf dem Frühstücksbrot.

Laut dem Thurgauer Imker Christian Andri wird Honig immer beliebter. Beispielsweise wird Honig oft zum Verfeinern von Gerichten verwendet. Und auch bei Grosshändlern wird Honig in einer Vielzahl von Produkten wie Cerealien, Riegeln, Guetzli sowie Joghurts verarbeitet und dabei häufig als Süssungsmittel eingesetzt. Doch Honig und diverse Bienenprodukte findet man vermehrt auch in der Naturheilmedizin.

Mit Bienenluft gegen Pollenallergie

Die Imkerin und gelernte Krankenschwester Cécile Brunner aus Züberwangen bietet seit einigen Jahren eine Api-Air-Therapie an. Dabei wird die Bienenstockluft direkt ab dem Bienenvolk inhaliert. Durch einen Schlauch wird die Bienenluft zur Inhalationsmaske gleitet, somit gibt es keinen direkten Kontakt zu den Bienen. Die Therapie dauert eine Halbestunde und soll gemäss Brunner vor allem bei Pollenallergien, Bronchitis oder Asthma helfen. «Die meisten Kundinnen und Kunden spüren eine Veränderung ab dem dritten bis vierten Besuch.» Die Imkerin empfiehlt zehn Besuche. Jedoch, bisher gibt es lediglich Erfahrungsberichte und keine klinischen oder wissenschaftlichen Studien. Honig kann jedoch auch helfen, Wunden zu desinfizieren, und Honigmassagen können den Körper entgiften und entschlacken.

Nebst dem klassischen Honig können auch die Bienenpollen gegessen werden. Diese sollten laut Brunner morgens mit einem Löffel Honig oder im Müesli eingenommen werden. «Die Pollen enthalten Proteine und Spurenelemente, die den Körper mit Energie versorgen.» Ein weiteres Produkt der Bienen ist Propolis. Das wird aus dem Kittharz der Bienen gewonnen. Das Harz wird von den Bienen als dünne Schicht am Bienenstock oder der Decke hergestellt. Es dient den Bienen als Schutz gegen Viren, Bakterien und Pilze. Die Imkerin erklärt, dass die Propolis den Menschen bei Erkältungen, Durchfall, Aphthen im Mund oder Grippe helfen kann.