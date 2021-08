Seerücken-Einachserrennen profitiert von Verschiebung

Homburg Am Morgen ist die Piste des Seerücken-Einachserrennens noch jungfräulich Das sechste Seerücken-Einachserrennen zeigte eindrücklich die Faszination einer besonderen Sportart. Manuela Olgiati 15.08.2021, 16.50 Uhr

Im direkten Duell Maschine gegen Maschine geht’s über den präparierten Acker.

Bild: Michel Canonica

Gas geben, schalten und kämpfen: Dieses Einachserrennen hat es in sich. Erde wirbelt durch die Luft, wenn die Piloten auf ihren vier Rädern fast ein bisschen vom Boden abheben.

Zwei tolle Tage auf dem Seerücken. Am Samstag findet das beliebte Beschleunigungsrennen mit Motorrädern und Einachsern statt. Am Sonntag ist die sechste Auflage des Einachserrennens Adrenalin pur. «Der Boden auf der Wiese von Andrea und Gödel Eichenberger in Salen-Reutenen ist ausgesprochen gut», sagt Ueli Herzog. Perfekt für die Piloten, die mit zwischen 5 bis 200 PS starken Boliden teilweise in spektakulären Positionen unterwegs sind.

Speaker Chris Berger schwärmt vom eingespielten Team und einem «sensationellen Maschinenpark». Auch lege OK-Chef Ueli Herzog bei der Bewässerung der Piste selber Hand an. Herzog wird gelobt als erfahrener Organisator seit 26 Jahren Motocross- und Einachserrennen.

Ueli Herzog Bild: Manuela Olgiati

Am Sonntagmorgen spricht Berger noch von einem «jungfräulichen Zustand der Piste». Dies ändert sich mit jedem Auftreten der Fahrer rasch. Erdhäufchen bilden ein kurioses Bild. Die Fahrer spüren ein Schütteln in den Armen, wenn sie über Erdlöcher fahren. «Die Strecke beim Emmentaler S und der scharfen Kurve hat es in sich», sagt der Entlebucher Fahrer Pascal Stadelmann. Beim «Herzog Wellness» kommt die Geschwindigkeit hinzu. Für die vorderen Ränge braucht es mehr Speed, wie Kevin Kunz in einer fehlerfreien Runde demonstriert.

Mit Karin Oppikofer sticht eine Lokalmatadorin auf die Innenlinie zu. Auch das Einachser Team Bodensee hält sich bereit. Pilot Rolf Stacher aus Uttwil fährt seit 2014 Einachserrennen und in Salen-Reutenen ist er das fünfte Mal im Eigenbau mit Heckantrieb am Start. «Die ganze Familie ist Teil dieser faszinierenden Sportart», sagt Stacher.

«Auch wenn ich nicht gewinne, freue ich mich auf das erste Rennen im selbst gebauten Einachser», sagt der 27-jährige Josias Maier aus Hörhausen. Das Gefährt sieht ein wenig aus, wie für einen Holztransport. Gemütlich sei es aber nicht, versichert Maier.

Simon Herzog Bild: Manuela Olgiati

«Das Verschiebedatum auf dieses Wochenende mit trockenen Temperaturen hat sich gelohnt», sagt Simon Herzog, der 33-jährige Sohn von OK-Chef Ueli Herzog. Vater und Sohn stehen für die reibungslose Durchführung dieses sechsten Einachserrennens im vollen Einsatz. Gefahren wird in allen üblichen Kategorien. Eine Herausforderung sei das Schutzkonzept am Sonntag mit 1000 Teilnehmern, sagt Herzog.

Am Sonntagmorgen haben zahlreiche Besucher unter Sonnenschirmen Festbänke und Regiestuhl aufgestellt. Neben den Parks sind Mechaniker an den Geräten beschäftigt. «Es kommen jedes Jahr mehr Fahrer», sagt Simon Herzog. Er hofft auf unfallfreie Rennen. Vor der Trainingsrunde wird die Sicherheit von Bremssystemen und Sicherheitsgurten überprüft.

«Mir bereitet die Mitarbeit am Einachserrennen besonders Spass», sagt Daniel Bommeli, der 36-jährige Helfer. Natürlich sei er auch wegen des Fahrens hier, sagt Bommeli weiter, so will er denn sein Gefährt in der Kategorie Heckantrieb voll auskosten.