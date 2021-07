Thurgau Lignum Ost freut sich über Mitgliederzuwachs und schwarze Zahlen An ihrer Mitgliederversammlung konnte die Branchenorganisation Lignum Ost einen Gewinn aus dem Coronajahr 2020 bekanntgeben. Zudem hat sie den neuen Frauenfelder Forsthof ausgezeichnet. Thomas Güntert 08.07.2021, 16.55 Uhr

Bruno Diethelm nimmt als Bauherrenvertreter der Bürgergemeinde Frauenfeld die Auszeichnung «Schweizer Holz» vom Lignum-Ost-Präsidenten Paul Koch entgegen. Bild: Thomas Güntert

Die Preise auf dem internationalen Holzmarkt sind sprichwörtlich explodiert. Diesem aktuellen Thema hat sich Regierungsrätin Carmen Haag bei ihrer Rede an der Mitgliederversammlung der Branchenorganisation Lignum Ost angenommen. Abnehmer, die zuvor im Ausland eingekauft haben, sollten sich auf zuverlässige regionale Zulieferketten zurückbesinnen, sagte Haag am Mittwoch in Frauenfeld.