Höchste Nettowertschöpfung aller Kantone: Liberale Denkfabrik Avenir Suisse gibt Thurgauer Bauern die Bestnote Im Kantonsvergleich rentiert die Thurgauer Landwirtschaft am besten. Die Bürokratie ist jedoch nur Durchschnitt.

Effiziente Landwirtschaft: Besucher des Versuchsbetriebs Güttingen besichtigen einen sogenannten Stockputzer. Andrea Stalder

Thurgauer Landwirtschaft erzielt 132 Millionen Franken Nettowertschöpfung.

Bauernpräsident Daniel Vetterli sieht Verlagerung der Direktzahlungen auf Blumenwiesen als Grund

Regierungsrat Walter Schönholzer widerspricht der Kritik an der Agrarbürokratie.

Der Kanton Thurgau macht’s vor – zu diesem Schluss kommt eine Studie der Denkfabrik Avenir Suisse. Nach Meinung des Verfassers, Patrick Dümmler, zeigt der Thurgau, «dass grundsätzlich eine kompetitive, produktive Agrarwirtschaft auch in der Schweiz möglich ist».

Der Thurgauer Vorteil ist die «grosse und einfach zugängliche landwirtschaftliche Nutzfläche». Dieser Faktor lässt sich kaum beeinflussen. Anders ist das jedoch beim Anteil der Ausgaben von Bund, Kanton und Gemeinden für Landwirtschaft. Dieser ist im Thurgau verhältnismässig tief.



So beträgt die Nettowertschöpfung der Thurgauer Landwirtschaft gemäss Zahlen von 2017 rund 256 Millionen Franken. Abzüglich 124 Millionen Franken Landwirtschaftsausgaben der öffentlichen Hand bleibt eine volkswirtschaftliche Nettowertschöpfung von 132 Millionen Franken – mit Abstand die höchste aller Kantone.

Auf dem zweiten Platz liegt Genf mit 56 Millionen Franken vor Zürich mit 9 Millionen. In allen andern Kantonen ist der Wert negativ. Bund, Kantone und Gemeinden geben in 23 Kantonen mehr für die Landwirtschaft aus, als diese Gewinn erzielt.



Thurgau gibt 13,1 Prozent an den Bundesbeitrag dazu



Die Kantone erhöhen die Bundesbeiträge durchschnittlich um 18 Prozent. Hier hält sich der Thurgau mit 13,1 Prozent im vorderen Mittelfeld. Das Schlusslicht Genf schlägt 58 Prozent drauf. Genf beschäftigt im Vergleich auch am meisten Kantonsangestellte, um die Landwirtschaftspolitik umzusetzen. Auf einen Landwirtschaftsbetrieb kommen hier 8,3 Prozent einer Vollzeitstelle.

Der Thurgauer Wert von 1,8 Prozent liegt nah am Median aller Kantone von 2 Prozent. Die grossen kantonalen Unterschiede deuten auf Sparpotenzial hin.



Avenir Suisse hat erstmals einen Agrarindex errechnet, mit dem die Vollzugsleistung der Kantone in der Agrarpolitik anhand von vier Indikatoren gemessen wird. Der Thurgau liegt auf Platz sieben; auf Platz eins befindet sich St. Gallen.



Gemäss der rückwirkenden Berechnung lag der Thurgau 2000 auf dem ersten Rang. Dümmler von Avenir Suisse gibt eine Reihe von Gründen an, weshalb der Thurgau abgerutscht ist. So haben sich die Ausgaben pro Beschäftigtem in der Landwirtschaft verdoppelt. Das könnte damit zusammenhängen, dass die Ausgaben unverändert geblieben sind, während die Zahl der Beschäftigten in der Landwirtschaft abgenommen hat.



Bauernpräsident: Weniger Direktzahlungen



Die Thurgauer Landwirtschaft produziere Obst, Gemüse, Beeren und Milch, kommentiert Daniel Vetterli, Co-Präsident des Verbands Thurgauer Landwirtschaft; «dabei ist sie extrem effizient auf den Markt ausgerichtet». Sie stehe deswegen regelmässig in der Kritik, weil sie auf Pflanzenschutzmittel angewiesen sei.

Daniel Vetterli, Co-Präsident des Verbands Thurgauer Landwirtschaft. TZ-Archiv

Zur hohen Nettowertschöpfung hat Vetterli eine Erklärung:

«Die Direktzahlungen haben sich immer mehr auf Leistungen verschoben, die keinen Ertrag bringen. Die Thurgauer Landwirte haben dabei immer verloren.»

Der Bund zahle für Blumenwiesen und Hecken, wovon das Berggebiet profitiere. Auf den Grenzschutz zu verzichten, wie es Avenir Suisse fordert, gehe nicht: «Wir kämen unter die Räder.» Als Schweizer Landwirt bekomme er keine Arbeitskräfte für vier Euro Stundenlohn wie ein Bauer in der EU, sagt der Bauernpräsident: «Wir zahlen 15 Franken.»

Regierungsrat: Erfreulich wenig Bürokratie



«Grundsätzlich freuen wir uns sehr», kommentiert der Thurgauer FDP-Regierungsrat Walter Schönholzer, «dass der Kanton Thurgau über die produktivste Agrarwirtschaft sämtlicher Kantone verfügt.» Weiter erklärt Schönholzer:

«Die Agrarbürokratie im Thurgau ist kein Problem und auf einem erfreulich tiefen Niveau. »

Der Thurgau sei kostenmässig unter den Top drei. Laut Schönholzer verwendet Avenir Suisse «problematische Vergleiche».

Der Thurgauer FDP-Regierungsrat Walter Schönholzer. Reto Martin

Relevant als Messgrösse seien die Kosten und nicht die Anzahl Mitarbeiter. Der Betrieb Tänikon beispielsweise habe sechs bis acht Mitarbeiter, arbeite aber wie Güttingen zu 100 Prozent kostendeckend. St. Gallen habe keine Forschungsprojekte.

Auch seien die Mitarbeiter für Bildung und Kontrollen teilweise in anderen Ämtern und Departementen angesiedelt. Beispielsweise führe das Landwirtschaftsamt Thurgau im Auftrag des Veterinäramtes seit 2014 die Primärkontrollen aus und trage dafür die Kosten. Diese jährlich rund 500000 Franken würden in St. Gallen im Veterinäramt verbucht.

Der Thurgau mache im Gegensatz zu St. Gallen viel Entwicklungsarbeit im ländlichen Raum. Der St. Galler Kantonsrat übe zur Zeit sogar Kritik an der Regierung, dass diese sich zu wenig im ländlichen Raum engagiere. Dabei werde auf Aktivitäten des Kantons Thurgau verwiesen.

Patrick Dümmler, Avenir Suisse, Verfasser der Studie. PD

«Kantone sollten mehr Spielraum haben»



Können andere Kantone vom Thurgau etwas lernen?

Patrick Dümmler: Ja, insbesondere dass eine effiziente Landwirtschaft auch in der Schweiz möglich ist, ohne dass dafür Unsummen an Subventionen vom Bund fliessen. Auch der Kanton Bern hat eine hohe landwirtschaftliche Wertschöpfung, bezieht aber viel mehr Transferleistungen für seine Landwirtschaft vom Bund. Natürlich ist der Thurgau topografisch besonders für eine effiziente Landwirtschaft geeignet.



Für seine Topografie kann ein Kanton ja nichts.



Ja. Aber auch hier gibt es zwischen den Gebirgskantonen Unterschiede. Das Wallis erzielt eine höhere Wertschöpfung als Graubünden, weil es sich auf höherwertige Produkte wie Wein spezialisiert hat.



Weshalb bezieht Bern so viel mehr Transferleistungen?



Die Hälfte der Nutzfläche im Kanton Bern wird als Berglage klassifiziert, im Thurgau nur 2 Prozent. Hanglage berechtigt zu höheren Subventionen. Vielleicht bauen die Berner Landwirte vor allem auch das an, was Subventionen bringt. Stattdessen scheinen sich die Thurgauer Bauern etwas mehr an den Bedürfnissen des Marktes auszurichten.



Wie konkurrenzfähig wäre die Thurgauer Landwirtschaft ohne Grenzschutz?



Wir stehen dem Grenzschutz kritisch gegenüber, weil er viele Innovationen verhindert. Der Thurgau ist vor allem stark bei Obst- und Gemüsekulturen. Das Angebot ist aber relativ wenig differenziert; es zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es aus dem Thurgau kommt. Die Landwirte könnten beispielsweise vermehrt biologisch oder seltene Sorten anbauen. Österreich hat seine Landwirtschaft im EU-Binnenmarkt erfolgreich als Feinkostladen positioniert. Auch die Iren setzen vor allem auf biologischen Landbau. Generell sollte sich die Schweizer Landwirtschaft mehr wertschöpfungsstarke Nischen suchen. Beim Käse ist dies teilweise gut gelungen; hier haben wir mit der EU auch Freihandel, Wettbewerb – und damit mehr Innovationen.



Was könnte der Thurgau besser machen?



Beim Vollzug der Agrarpolitik ist der Thurgau mittelmässig. Der Personalaufwand ist vergleichsweise hoch. In St. Gallen betragen die Bürokratiekosten pro Betrieb 1200 Franken, rund ein Drittel des Thurgaus.



Wie könnte der Thurgau diese Bürokratie verringern?



Indem er die Effizienz in den Abläufen erhöht. Die Unterschiede zwischen den Kantonen können auch auf unterschiedliche Automatisierungsgrade zurückzuführen sein. Geben die Bauern beispielsweise ihre Daten direkt ein, oder muss sie jemand nochmals abtippen?



Haben die Kantone überhaupt Spielraum?



Ja, obwohl vom Bund viel vorgegeben ist. Es wäre wünschenswert, dass die Agrarpolitik vermehrt regionalisiert und weniger durch den Bund gemacht wird. Lokale Chancen für höhere Wertschöpfung könnten so besser genutzt werden.