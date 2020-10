«Hochwasserschutz ist ungenügend»: Thurgauer Umweltverbände kritisieren das Thurprojekt Der Kanton Thurgau verpasst eine Jahrhundertchance, finden WWF, Pro Natura und die IG Lebendige Thur. Aus ihrer Sicht weist das Projekt grosse Mängel auf. Regierungsrätin Carmen Haag reagiert. Thomas Wunderlin 14.10.2020, 17.20 Uhr

Die begradigte Thur bei Müllheim: Seit dem 19. Jahrhundert verfügt sie nur noch über einen Bruchteil ihrer einstigen Fläche. PD

Der Kanton Thurgau will den Fluss, der ihm den Namen gab, in den nächsten dreissig Jahren gründlich umgestalten. Für 340 Millionen Franken soll die Thur fast auf ihrer ganzen Länge auf Kantonsgebiet revitalisiert und der Hochwasserschutz verbessert werden. Die Vernehmlassung des Projekts «Thur+» läuft bis Ende Jahr. Aus Sicht der Umweltverbände IG Lebendige Thur, WWF und Pro Natura hat es grosse Mängel, wie ihre Vertreter am Mittwoch an einer Medienkonferenz in Frauenfeld erklärten.