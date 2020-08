Hoch zu Ross: Die Schweizer Kavallerieschwadron 1972 gastiert auf der Allmend in Frauenfeld und in der Kartause Ittingen Während eines dreitägigen Wiederholungskurses ist die Kavallerieschwadron 1972 in der Region Frauenfeld zu bestaunen. Der Verein will das Wissen um die Kavallerie, das militärische Reiten und die Geschichte der berittenen Verbände in der Schweizer Armee erhalten. 11.08.2020, 16.45 Uhr

Die Mitglieder der Schweizer Kavallerieschwadron hoch zu Ross unterwegs in einer Formation. Bild: PD

(pd) Die Schweizer Kavallerieschwadron 1972 ist ein ausserdienstlicher Verein. Dieser hat es sich zum Ziel gesetzt, die Tradition und das Wissen um die Kavallerie, das militärische Reiten und die Geschichte der berittenen Verbände in der Schweizer Armee lebendig zu erhalten. Dazu tritt der Verein in der Uniform und der Ausrüstung auf, die der Zeit der Abschaffung der Kavallerie im Jahr 1972 entsprechen.

In der Region Frauenfeld zu bestaunen ist die Kavallerieschwadron 1972 dieses Wochenende während eines dreitägigen Wiederholungskurses, vom Freitag bis Sonntag, 14. bis 16. August, auf der Allmend in Frauenfeld. Zudem besichtigt die Schwadron am Samstag, 15. August, ab 8.30Uhr, anlässlich eines Morgenritts die Kartause Ittingen. Während aller drei Tage seien Besucherinnen und Besucher willkommen, schreibt die Kavallerieschwadron in einer Mitteilung.

Über Jahrtausende zentraler Teil der Heere

Das Reiten und das Militär sind schon seit jeher untrennbar miteinander verbunden. Während die zivile Nutzung des Pferdes durch den Menschen vor allem darin bestand, seine Kraft zum Ziehen zu verwenden, fand man schon früh einen militärischen Nutzen in der Geschwindigkeit des Pferdes, indem der Soldat sich auf dem Pferd fortbewegte. Die Kombination der Schnelligkeit des Pferdes und der Waffenwirkung des Reiters vom Pferde war über Jahrtausende ein zentraler Bestandteil der Heere.

Im Dezember 1972 wurde die Kavallerie endgültig abgeschafft. Bild: PD

Erst mit der zunehmenden Motorisierung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts begann die Bedeutung des Pferdes für das Militär zu sinken. Als die Schweizer Armee 1961 eine neue Truppenordnung einführte, war das Bedrohungsbild geprägt vom Kalten Krieg, dem Schrecken der Atombomben, den Panzermassen auf dem Schlachtfeld.

Die meisten Länder verfügten nicht mehr über berittene Formationen in ihren Armeen und auch im Schweizer Militär wurde bereits beschlossen, die Kavallerie aufzulösen. Dennoch besann man sich noch einmal anders und rüstete die Kavallerie so aus, dass sie auch in dem damaligen Kriegsszenario ihren Beitrag leisten konnte.

Im Dezember 1972 wurde beschlossen, die Kavallerie endgültig abzuschaffen. Bereits im darauffolgenden Jahr wurden die Kavallerieformationen in Panzerverbände umgeschult. Dennoch verschwand das Pferd auch bis zum heutigen Tage nie ganz aus der Armee. In den Trainformationen leistet es auch heute noch wertvolle Dienste im Transportwesen, aber auch mit den Patrouillenreitern.