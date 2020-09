Hobbykapitäne machen Bodensee und Rhein unsicher: Die Thurgauer Gewässer waren diesen Sommer ein begehrtes Ziel Weil viele ihre Ferien in der Schweiz verbrachten, waren Bodensee, Untersee und Rhein in den letzten Wochen Touristenmagnete. Obwohl Hotels und Campingplätze profitierten, sorgten die Hobbykapitäne auch für Probleme. Stefan Marolf 08.09.2020, 18.30 Uhr

Wiffen, wie hier auf dem Bodensee vor Langenargen, bereiteten den Wassersportlern vor allem uf dem Rhein Probleme. Bild: Felix Kästle/dpa

Unter Wasser gedrückt und reanimiert. Den Fuss eingeklemmt und ins Spital überwiesen. Hängengeblieben und einen Grosseinsatz der Polizei ausgelöst. Mit einer Wiffe kollidiert und lebensgefährlich verletzt.

Der Rhein, seit Jahren beliebtes Ausflugsziel für Hobbykapitäne, sorgte diesen Sommer für einige brisante Schlagzeilen. Patrick Caprez sagt:

«Wir mussten häufig eingreifen, weil Boote, Kajaks und Kanus an Wiffen gedrückt wurden und dort hängen blieben.»

Der Kommunikationsbeauftragte der Schaffhauser Polizei betont, dass die grösste Gefahr von Wiffen ausgehe. Die Schifffahrtszeichen stehen mitten im Rhein und weisen allen Flussbenutzern den Weg. Caprez sagt:

«Es waren merklich mehr Leute auf dem Rhein und es kam vermehrt zu Unfällen, weil Verhaltensregeln nicht eingehalten wurden.»

Den Profi-Kapitänen bleibt das Nachsehen

Michael Roth vom Mediendienst der Thurgauer Kantonspolizei bestätigt: «Es war spürbar, dass sich zusätzlich zu den üblichen Seenutzern viele Personen auf und am See aufhielten, die sich kaum oder gar nicht mit dem Gewässer auskennen.» Darauf habe die Seepolizei mit Patrouillen in Ufernähe reagiert. Das Resultat:

Michael Roth, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau. Bild: PD

«Wir mussten überdurchschnittlich viele Personen mit kleinen Motorbooten anzeigen, die ohne entsprechende Zulassung auf den Gewässern unterwegs waren.»

Obwohl die Gewässer des Kantons beliebte Ausflugsziele waren, zogen die Schifffahrtsbetriebe ein miserables Jahr ein. «Die Zahlen stimmen mich nachdenklich», sagt Rolf Müller, der Geschäftsführer von Thurgau Tourismus, und präzisiert:

«Bis Ende August beförderte die Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein im Vorjahresvergleich rund 53 Prozent weniger Passagiere.»

Bei der Schweizerischen Bodensee-Schiffahrt liege der Rückgang deutlich über 50 Prozent. Der Grund dafür: «zuerst der verhängte Lockdown und danach die Maskenpflicht, die unverständlicherweise auch für Schifffahrten gilt».

Badis und Campingplätze sind die Gewinner

Müller kann dem Sommer trotzdem Positives abgewinnen. Zwar lag die Thurgauer Hotellerie im Juni noch weit hinter den Vorjahreszahlen, aber:

«Im Juli verzeichneten wir rund 49'000 Übernachtungen und damit fast sechs Prozent mehr als im Juli 2019.»

Rolf Müller, Geschäftsführer von Thurgau Tourismus. Bild: Donato Caspari

Dieser Trend gelte vor allem für die Unterkünfte, die am See liegen oder Freizeitangebote anbieten können: «Sie waren sehr gut gebucht, während andere Hotels, die auf Businessgäste ausgerichtet sind, praktisch leere Zimmer hatten.»

Die Zeltplatzbetreiber an den Ufern von See und Rhein profitieren seit Jahren vom Campingtrend. In diesem Sommer hat er aber seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht. «Die touristischen Plätze waren sehr gut gebucht», sagt Rolf Müller. Das sei zwar schon 2019 so gewesen, aber: «Viele Gäste wollten gleich zwei Wochen bleiben.»

Miriam Blösch vom Campingplatz Wagenhausen am Rhein bestätigt:

«Die Nachfrage nach freien Verfügbarkeiten war überdurchschnittlich hoch. Im Juli verzeichneten wir knapp 40 Prozent mehr Logiernächte als letztes Jahr.»

Die vielen Gäste zog es nicht nur auf den See, sondern auch in die Badis. Jürg Schlatter, der Präsident der Genossenschaft Schwimmbad Hörnli in Kreuzlingen, sagt:

Jürg Schlatter, Präsident der Genossenschaft Schwimmbad Hörnli. Bild: Archiv

«Obwohl wir erst am 6. Juni öffnen konnten, verzeichnen wir bis heute bereits 84'000 Eintritte.»

Das seien rund 1'000 Eintritte mehr als 2019, als die Saison neun Wochen früher begann. Schlatter sagt: «An schönen Tagen verzeichnen wir immer noch bis zu 1'000 Eintritte.» Etwas Wetterglück könnte die Sommerbilanz also noch weiter aufbessern.