Ho Narro Fulminante Märchenwelt in Mammern – der Fasnachtsumzug zieht durchs Dorf Am Sonntag ist in Mammern ein erlebnisreicher und farbenfroher Fasnachtsumzug samt Wetterschutzengeln über die Bühne gegangen. Margrith Pfister-Kübler 20.02.2022, 16.55 Uhr

«Damit die Fasnacht wegen Corona für unsere Kinder nicht in Vergessenheit gerät, deshalb haben wir diesen Märchenwelt-Umzug auf die Beine gestellt», sagt Christian Meier, Präsident der Mammermer Fasnacht, und rückt sich seinen Zwergenbart zurecht. Im 2020 zogen letztmals bunte Fasnachtsgestalten durch die Strassen der Gemeinde am Untersee.

Vergangenes Jahr musste alles kurzfristig abgesagt werden. Und auch die Planung für die Fasnacht in diesem Jahr begann mit grosser Verunsicherung. Auf den legendären Narrenhöck in der Turnhalle wurde verzichtet. Das Bedauern war spürbar. Doch was die Mammermer am Sonntag mit dem einmaligen Datum 20.02.2022 und dem Umzugsstart exakt um 12.02 Uhr auf die Beine stellten, das war grossartig, erlebnisreich und farbenfroh.

Räuber, Elfen und Aschenbrödel

Das Motto «Märchenwelt» hielt, was es versprach. Es wimmelte von Räubern, Zwergen, Schneewittchen, Hexen, Jägern, Elfen, Gnomen, Zauberern, Aschenbrödel bis zu Kobolden. Alles gestaltete sich wie eine langersehnte Feier und wurde auch so zelebriert. Man spürte förmlich, wie Jung und Alt begierig jeden Klang der Guggenmusiken aufsogen.

Die Berlinger Dixie-Crash-Band «Heugümpers & Velopümpers» und die «Staaner Schränzer» aus Stein am Rhein, stillten den Genuss nach gemeinschaftlichen Rhythmus, der endlich wieder mal unter freiem Himmel gestillt wurde. Sie sorgten für den richtigen Takt – vor und während des Umzugs durchs Dorf und auch danach auf dem Schulhausplatz, wo es für alle Verpflegung gab. Strahlend riefen die Metzgersleut Helene und Ruedi Albrecht aus Berlingen aus ihrem Auto heraus:

«Das ist wunderschön, wenn man mal wieder Bratwürste und Cervelats für die Fasnacht liefern darf.»

Eindrucksvoll präsentierten sich die einzelnen Wagen, vom Hexenhüsli bis zur Waldhütte. Obwohl pandemiebedingt weniger Wagen gebaut worden waren, besannen sich die Mammermer auf ihre alten Stärken und bauten sichere Gefährte mit ausgetüftelten Details.

Auf die Wagen – gezogen von Rapids – drängelten die kleinen Fasnächtler geradezu. Sie winkten den Zuschauern am Strassenrand zu. Das Glück, das ganze Familien in Mammern mitmachen, auch Papa und Mama verkleidet sind, erlaubt es, dass diese Tradition in den Herzen von Generationen bleibt. Die Rückkehr in die Normalität zeigte sich auch darin, dass beim «Restaurant Schiff» ein Aperitif ausgeschenkt wurde, eine Geste der Meier-Wirtefamilie, die Tradition hat. «Wir und unsere Kinder haben einfach Freude am Festen», sagt Martin Wattinger, ebenfalls Fasnachtskomitee-Mitglied neben Maria Günther, Aline Jaquenoud und Sarah De Gea.

