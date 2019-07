Durch die Hitze in diesem Sommer hat es in den Bächen und Flüssen im Thurgau einen akuten Wassermangel. Mirco Müller, Fischereiaufseher des Bezirks Frauenfeld Untersee und Rhein mit Zuflüssen, informiert auf Anfrage über die aktuelle Situation.

Hitze trocknet Gewässer aus - Thurgauer Fische in Not

Hitze trocknet Gewässer aus - Thurgauer Fische in Not

Durch die Hitze in diesem Sommer hat es in den Bächen und Flüssen im Thurgau einen akuten Wassermangel. Mirco Müller, Fischereiaufseher des Bezirks Frauenfeld Untersee und Rhein mit Zuflüssen, informiert auf Anfrage über die aktuelle Situation.

Svenja Rimle

Elektrisches Abfischen aus dem Schlauchboot in der Thur beim Rickenhof in Wattwil im Juni 2019. (Bild: Sabine Camedda)

Viele Thurgauer Gewässer stehen kurz vor dem Austrocknen. Um die Tiere vor den Konsequenzen zu bewahren, haben die Fischereiaufseher momentan viel zu tun. In einigen Bächen und Flüssen wurde bereits abgefischt und es werden immer mehr.

Auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen

An vereinzelten Stellen im Hinterthurgau, in den Abflüssen des Hüttwilersees und beim Giessen in Weinfelden musste diesen Sommer bereits abgefischt werden. Auch während der Hitze-Welle diese Woche sind die Fische auf Hilfe angewiesen.

Um alle Gewässer im Thurgau selber zu kontrollieren, fehle den Fischereiaufsehern die Kapazität, sagt Müller. Allein im Thurgau gebe es 1930 Kilometer Fliessgewässer. «Es ist wichtig, dass sich die Anwohner und die Fischpächter bei uns oder bei der Polizei melden, sobald ihnen ein trockenes Gewässer auffällt.»

Situation sei besser als im Hitzejahr 2018

Nicht alle Fische haben gleich starke Probleme mit der Hitze. Forellenartige Fische, im Fachjargon Salmoniden genannt, wie zum Beispiel die Äschen im Rhein könnten unter den hohen Temperaturen wieder in Not geraten. Nichtsdestotrotz haben die Fische momentan im Vergleich zum vergangenen Jahr viel mehr Wasser zur Verfügung. 2018 mussten rund drei Tonnen Fische entsorgt werden, da viele Gewässer ausgetrocknet waren.

Momentan ist die Situation noch überschaubar. «Sollte es diesen Sommer aber noch weitere Hitzewellen geben, kann es für die Fische wieder kritisch werden», sagt Mirco Müller. Die Fischereiaufseher werden die Wetterlage im Auge behalten und weiterhin für die Arten-Erhaltung kämpfen.