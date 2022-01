Historisches «Sie beantworten zwar Fragen, aber stellen auch neue»: Fritz Gmür aus Frauenfeld begibt sich auf die Spuren historischer Grenzsteine Grenzsteine sind Zeitzeugen von historischen Hoheitsgebieten. Fritz Gmür erforscht seit vielen Jahren deren geschichtlichen Hintergrund. Auf einer Wanderung entlang der Grenze zwischen den Kantonen Thurgau und Zürich, wo der bald 70-Jährige aus Frauenfeld viele alte Grenzsteine restauriert und sie so der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Evi Biedermann Jetzt kommentieren 21.01.2022, 11.30 Uhr

Fritz Gmür zeigt bei einer Wanderung der IG Generationen Warth-Weiningen einen Grenzstein bei Neunforn aus dem Jahr 1949. Bild: Evi Biedermann

Wer mit Fritz Gmür durch Wälder und Wiesen streift, muss fit sein. Körperlich und geistig, denn der Frauenfelder Senior hat einen zügigen Schritt und weiss viel zu erzählen. Über historische Grenzsteine, denen er seit Jahrzehnten nachspürt. Nicht nur in nächster Umgebung, sondern in der ganzen Deutschschweiz. Das primäre Interesse indes – das merkt man schnell – gilt nicht dem Gestein, sondern viel mehr der Geschichte, die den teils Jahrhunderte alten Exemplaren zugrunde liegt.

Grenzsteine sind Zeugen vergangener Hoheits- und Gebietseinteilungen. Im Kanton Thurgau stammen viele aus der Zeit, als der Thurgau noch eine gemeine Herrschaft war (1460 bis 1798) und die regierenden eidgenössischen Orte sowie zahlreiche Gerichtsherrschaften versuchten, ihre Einflussbereiche voneinander abzugrenzen. Gmür sagt:

«Grenzsteine sind somit auch Zeugen von alten Machtverhältnissen.»

Fritz Gmür, Grenzsteinkenner. Bild: Evi Biedermann

Entsprechende Hinweise liefern die Hoheitszeichen, Wappen oder Abkürzungen der angrenzenden Herrschaften, die am Stein verewigt sind. Dazu die Jahreszahl, wann er gesetzt oder versetzt wurde.

Interesse erwacht im Bubenalter

Vieles sei heute gut dokumentiert und digital abrufbar, sagt Gmür. Sein privates Archiv besteht aus handfesten Ordnern mit zum Teil alten Zeitungsartikeln und Dokumenten sowie Tausenden von digitalen, akribisch beschrifteten Grenzstein-Fotos, auch aus dem nahen Ausland. «So hat alles angefangen», sagt er und zupft einige der Dokumente zur näheren Betrachtung heraus.

Grenzsteine entlang der Kantonsgrenze bei Wilen in der Gemeinde Neunforn. Bild: PD

Sein Interesse für historische Gegebenheiten sei jedoch bereits im Bubenalter erwacht, hält der bald 70-Jährige fest, der im historischen Städtchen Walenstadt aufgewachsen ist. Trotz akademischer Gelüste erlernte er – wie vom Vater vorgesehen – den Beruf des Metzgers und führte später das elterliche Fachgeschäft bis zum plötzlichen Tod des Vaters. Dank stetiger kaufmännischer und militärischer Weiterbildung konnte der damals 29-Jährige 1981 beim einstigen Festungswachkorps als Administrator eintreten, kam so in den Thurgau und blieb dem VBS bis zur Pensionierung 2016 als Personalchef Stv LVb FU 30 treu. In diesem beruflichen Umfeld fand Gmür nebst spannender Arbeit auch reichlich Inspiration für seine private Feldforschung und seine Recherchen rund um Steine und Grenzen.

Datensatz mit 2222 Gemeinden Die Kantons- und Gemeindegrenzen liegen in der Zuständigkeit der Kantone. Veränderungen dieser Grenzen müssen durch die zuständigen Organe der betroffenen Kantone und Gemeinden genehmigt werden. Swisstopo führt einen Datensatz mit allen Landes-, Kantons-, Bezirks- und Gemeindegrenzen und stellt ihn kostenlos zur Verfügung. Er umfasst die Schweiz mit 2222 Gemeinden (Stand 1.1.2018), das Fürstentum Liechtenstein sowie Exklaven des angrenzenden Auslands, wird jährlich nachgeführt und basiert auf den Grundlagen der amtlichen Vermessung und des Bundesamtes für Statistik BFS. (bie)

Fritz Gmür diskutiert mit Interessierten bei der Grenzsteinwanderung. Bild: Evi Biedermann

Seine Neugier sei noch lange nicht gestillt. «Grenzsteine beantworten zwar Fragen, aber sie stellen auch neue Fragen», sagt Gmür. Im Wintergarten seines Heims in Frauenfeld erzählt er von einer seiner Entdeckungen im Kanton Schaffhausen, wo er auf einen Stein stiess, dessen Kerbe in eine andere Richtung zeigte als der Grenzverlauf auf der Karte. «Solches interessiert mich natürlich», sagt er und holt zu einer langen Erklärung aus. Manchmal sieht er bei einem Stein auch nichts. Kein Kennzeichen, keine Jahreszahl, einfach nichts. In solchen Fällen helfe putzen, sagt der Fachmann.

«Wenn der Stein ein Grenzstein ist, kommt immer etwas zum Vorschein.»

Findet er immer, was er sucht? Meistens, aber manchmal brauche er viel Geduld. «Es piepst nirgends, auch wenn man direkt neben dem Ziel steht.» Passiert sei ihm das am Nollen, als es mehrere Begehungen brauchte, bis ihm endlich die Idee kam, einen gewaltigen Asthaufen abzutragen, worunter der Stein verschüttet lag.

Mittlerweile profitiert auch der Kanton Thurgau von Gmürs Erkundungen, denn er bedient das Amt für Geoinformation mit Fotos, die auf der Plattform Thurgis einsehbar sind. Auch reinigt er verschmutzte Steine und bringt so manch verborgenes Bijou wieder zum Vorschein.

Grenzen der Landvogtei Thurgau im 18. Jahrhundert. Bild: PD

