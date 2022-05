Historisches «Es gibt viele Knackpunkte»: Schloss Wellenberg erhält auf der Nordseite ein neues Dach, das jenes von 1547 ersetzt Auf Schloss Wellenberg aus dem 13. Jahrhundert oberhalb von Felben-Wellhausen läuft die Renovation der spätgotischen Stube als Vorbereitung für eine grössere Dachsanierung. Bis dahin stehen noch einige Herausforderungen bevor. Eine frühere Sanierung aber zeigt, wie es gehen könnte. Und wie die Räume dereinst aussehen sollen. Samuel Koch Jetzt kommentieren 05.05.2022, 04.45 Uhr

Das Dach des Nordtrakts. Bild: Belinda Schmid

Es fühlt sich an wie eine Gratwanderung. Christof Schenkel möchte sein Eigentum gerne der Bevölkerung zugänglich machen. Aber sein privates Schloss Wellenberg hoch über Felben-Wellhausen, das im 13. Jahrhundert erstmals urkundliche Erwähnung fand, suchen auch immer wieder Passanten auf, die sich unerwünscht auf Schenkels Privatgelände begeben und sich dort ohne zu fragen umschauen. Schenkel sagt:

«Das ist manchmal ganz schön unangenehm.»

Christof Schenkel, Eigentümer von Schloss Wellenberg. Bild: Belinda Schmid

Deshalb organisiert Schenkel mit seiner Stiftung Schloss Wellenberg immer wieder Führungen und öffentliche Anlässe, wie den Historischen Handwerker- und Wochenmarkt, der im Sommer 2023 wieder auf Schloss Wellenberg gastiert. Viel früher schon lädt Schenkel zum Naturgenuss ein. Denn auf Schloss Wellenberg gibt es derzeit einiges zu sehen. «Zum Schloss gehört eben nicht nur das Historische, sondern auch die ganze Umgebung», betont Schenkel. Die Pflanzen blühen, Vögel zwitschern und Katze Sissi schlendert vorbei.

Tage der offenen Gartenanlagen Die nächsten beiden Sonntage, 8. und 15. Mai, lädt Christof Schenkel die interessierte Bevölkerung jeweils von 10 bis 17 Uhr für eine Besichtigung der privaten Gartenanlagen auf sein Schloss Wellenberg ein, das 1204 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Historisches Handwerk und Brauchtum zum Anfassen gibt es das nächste Mal wieder am 25. und 26. Juni. Der traditionelle Historische Handwerker- und Wochenmarkt geht erst wieder im Sommer 2023 über die Bühne, am Wochenende vom 3. und 4. Juni. (sko)

Auf dem westlichen Teil des Schlossguts hinter dem neu errichteten Wohnhaus, das anstelle des Maststalls erbaut wurde, entsteht derzeit die neue Strauchpäonien-Anlage. Die Strauchpfingstrosen sind aber erst 2023 so weit, um sie in ihrer vollen Pracht zu sehen. «Das gibt einmal ein richtig schönes Blütenmeer», freut sich Schenkel an der Seite von Anne-Käthi und Rolf Vogt aus Frauenfeld. Sie hegen und pflegen seit bald zwei Jahrzehnten Päonien und betonen erneut, dass die Blütenpracht auf Schloss Wellenberg erst nächsten Frühling so richtig zu bestaunen sei.

Die frisch angelegte Strauchpäonien-Anlage auf Schloss Wellenberg, die aber erst 2023 zum Blühen kommt. Bild: Belinda Schmid

Spätgotische Stube aus dem Jahr 1547

Für Schenkel kommt Stillstand einem Rückschritt gleich. Baulich läuft immer etwas auf seinem Schloss Wellenberg, hinter dem seit bald 20 Jahren die gleichnamige Stiftung steht. Schenkel sagt:

«Entwicklung auf einem Schloss ist wichtig. Wenn es die jetzige Generation nicht macht, muss die nächste umso mehr.»

So fokussiert Schenkel darauf, sein Schloss baulich stets à jour zu halten. Das nächste Grossprojekt steht spätestens 2024 mit der Renovation des Daches des Nordtrakts an, den man vom Thurtal aus als erstes erblickt.

Schenkel führt durchs Schloss hinauf in die spätgotische Stube mit Baujahr 1547. Dem gesamten Dachstock haben Wind und Wetter zugesetzt. Über Lücken in den Ziegeln dringt Feuchtigkeit ins Innere, dass einzelne Balken des Dachstocks gefault sind. Malereien lassen den historischen Wert ebenso erahnen wie die niedrigen Türbogen. Vor der grossen Renovation ist Holzrestaurator Ralf Wargel damit beschäftigt, die Räumlichkeiten wie das zusätzliche Schlafzimmer möglichst detailgetreu wieder in den Zustand von damals zu bringen. «Wir müssen das vorher erledigen, damit wir sonst historische Fragmente verlieren», sagt Schenkel.

Das bereits detailgetreu restaurierte Schlafzimmer im Nordtrakt. Bild: Belinda Schmid

Mit mehreren Schablonen, die Wargel anfertigt, hat er ein kleines Zimmer schon beinahe vollständig restauriert, das nach den Malerarbeiten wieder aussehen soll wie zuvor. «Wir bauen in der Illusion von 1547», sagt Wargel begeistert und hobelt die Holzleisten auf die Originalform von damals. Schenkel ergänzt: «Ich habe höchsten Respekt davor, was man früher schon alles geschaffen hat.» Aus dem Fenster schweift der Blick übers östliche Thurtal mit dem Seerücken im Hintergrund.

Holzrestaurator Ralf Wargel während seiner Arbeit im sanierungsbedürftigen Dachstock des Nordtrakts. Bild: Belinda Schmid

800'000 Franken teilen sich Stiftung und Behörden

Im grösseren Stil geht es 2024 um die rund 800'000 Franken veranschlagte Dachsanierung des Nordtrakts, wofür die politische Gemeinde vor kurzem die Baubewilligung erteilt hat. Involviert in die Pläne sind auch die kantonale Denkmalpflege sowie der Bund, denn Schloss Wellenberg steht unter Bundesschutz. Rund die Hälfte der Kosten trägt die Stiftung, meint Schenkel. Mit dem restlichen Teil beteiligen sich Bund und Kanton.

Schloss Wellenberg aus südlicher Blickrichtung vom privaten Garten her. Bild: Belinda Schmid

Vor allem logistisch wird die Sanierung zur grossen Herausforderung, zumal nicht nur Ziegel und Dachlatten, sondern ganze Dachträger ersetzt werden müssen. Für einen Kran etwa fehlt der Platz auf dem Schlossgut, die Wellenbergstrasse sei mit ihrem Gefälle zu steil. Deshalb spricht Schenkel von vielen Knackpunkten und greift wohl auf den Plan B zurück. Er sagt:

«Wir werden die einzelnen Baumaterialien wohl mit dem Helikopter transportieren müssen, um die Kosten einigermassen im Griff zu halten.»

Wie der Dachstock des Nordtrakts dereinst aussehen könnte, zeigt der Gang durch den Südtrakt, dessen Dach 2013 saniert wurde. «Die Arbeit war enorm, aber das Ergebnis ist super», meint Schenkel, der unter anderem durch die Waffenkammer mit Feuerwaffen aus den Jahren 1200 bis 1900 und die Stube von 1520 der Familie Mötteli führt, in welchem ein Kachelofen und ein Luzerner Himmelbett stehen.

Die restaurierte Stube der Familie Mötteli aus dem Jahr 1520. Bild: Belinda Schmid

Im Gebälk der Waffenkammer sind heute noch Axtkerben von damals zu sehen. «Das sind alles Spuren aus dieser Zeit», meint Schenkel begeistert und mit funkelnden Augen. Was im Nordtrakt dereinst beherbergt werden soll, weiss Schenkel noch nicht. Wichtig ist ihm, dass sich Schloss Wellenberg stetig weiterentwickelt, um für zukünftige Generationen gerüstet zu sein. Ein Museum, das nur historische Zeitzeugen zeigt, soll es garantiert nicht werden. Schenkel ergänzt: «Wir wollen den Räumen wieder Leben einhauchen, die gebraucht werden sollen.»

Im Südtrakt (hier: in der Waffenkammer) ist das Dach bereits vor Jahren saniert worden. So soll es also dereinst auch im Nordtrakt aussehen. Bild: Belinda Schmid

