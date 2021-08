Historisches Bewirtschaftungskonzept So gärtnerte Karl der Grosse: In Mettendorf bei Familie Baumgartner steht ein Garten nach 1200-jährigem Vorbild Kein Glück mit Kreuzkümmel, dafür mit Flaschenkürbis: Das Mettendorfer Biologenehepaar Liselotte und Beat Baumgartner hat vor fünf Jahren daheim einen tausend Quadratmeter grossen Garten angelegt. Darin wachsen Nutz- und Heilpflanzen, wie sie schon im Karolingerreich gezogen wurden. Inka Grabowsky 25.08.2021, 04.50 Uhr

Der Karlsgarten der Familie Baumgartner. Bild: PD

«Wir suchten vor fünf Jahren etwas Besonderes, um die Gärten um unser Haus neu anzulegen», sagen Beat und Liselotte Baumgartner. Die beiden Biologen geben in ihrem Herborama in Mettendorf Kurse zu Heilpflanzen und erklären, welche Kräuter für die Küche besonders geeignet sind. Dafür brauchen sie Anschauungsmaterial. Bei der Internetrecherche stiessen sie auf den sogenannten Karlsgarten.

Im Jahr 812 hatte Karl der Grosse seine Landgüterverordnung erlassen. Er wollte dafür sorgen, dass in jeder seiner über hundert Kaiserpfalzen – den zeitweiligen Regierungssitzen – Nutz- und Heilpflanzen verfügbar sind.

«Das dürfte durch die Hungersnot 792 motiviert gewesen sein.»

Liselotte und Beat Baumgartner. Bild: Inka Grabowsky

Das sagt Beat Baumgartner. «Man sollte das nicht idealisieren: Karl musste sein Volk bei Laune halten, wollte er seine Macht erhalten. Aber mit seiner Vorgabe hat er quasi den Klostergarten begründet, wie er über Jahrhunderte gepflegt wurde.» Einige Pflanzen auf seiner Liste wie Lauch, Rüebli oder Erbse liefern Proteine und Kohlehydrate, andere wie Minze, Fenchel oder Liebstöckel würzen das Essen. Viele der Gewürze sind gleichzeitig Heilkräuter. Karl habe für sein Ziel Wissen aus der ganzen damals bekannten Welt zusammengetragen.

«Das war schon raffiniert. Und weil er eine einheitliche Schrift eingeführt hat, konnte man überall in seinem riesigen Reich die lateinischen Anweisungen lesen.»

Grundversorgung mit Gemüse und Kräutern auf engem Raum

Im Karlsgarten in Mettendorf. Bild: Inka Grabowsky

In Karls Lieblingspfalz Aachen wurde im Jahr 2000 ein Karlsgarten angelegt. Baumgartners recherchierten und besichtigten die Anlage in Nordrhein-Westfalen. Ihr eigener Garten aber sollte viel praktischer werden. «Wir haben die Beete zwischen ein strahlenförmiges Wegenetz angelegt, nicht nur, weil es schöner aussieht, sondern auch, um sie gut bearbeiten zu können», erzählt Liselotte Baumgartner. «Und wir haben einen detaillierten Pflanzplan ausgearbeitet, der berücksichtigt, welche Pflanzen voneinander profitieren, wenn sie zusammenstehen. Bei einjährigen und zweijährigen Pflanzen wechseln wir regelmässig den Standort, damit der Boden nicht auslaugt.»

Im Karlsgarten in Mettendorf. Bild: Inka Grabowsky

Rund 70 der von Karl empfohlenen 90 Pflanzen wachsen in Mettendorf. Nur auf die Bäume mit ihrem grossen Platzbedarf und einige Mittelmeerpflanzen mussten die Kräuterexperten verzichten. Mit Kreuzkümmel zum Beispiel hatten Baumgartners kein Glück, dafür wuchert der Flaschenkürbis. Mit solchen Problemen dürften schon Karls Untertanen gekämpft haben. In Norddeutschland herrscht eben ein anderes Klima als in Italien. Und was in Barcelona gedeiht, verkümmert vielleicht in Salzburg. Natürlich habe man einen gewissen Interpretationsspielraum nutzen müssen.

«Auf der erhaltenen Liste steht beispielsweise ‹cardones›. Das könnte die Weberkarde oder die Artischocke sein. Wir haben beide Pflanzen gezogen, aber sie gedeihen bei uns nicht in jedem Jahr gleich.»

Im Karlsgarten in Mettendorf. Bild: Inka Grabowsky

Grundsätzlich ist das tausend Quadratmeter grosse Herborama aus Apotheker-, Samen- und Karlsgarten jeden Mittwoch frei zugänglich – und immer wieder kommen Besucherinnen und Besucher einfach vorbei. «Aber man sollte vorsichtig sein», warnen die Naturwissenschafter.

«Wir haben bei den Heilkräutern auch Giftpflanzen. Ein Gewächs wie Rizinus kann gefährlich sein.»