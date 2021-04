HISTORISCHE GEWÄSSERFORSCHUNG Das Geheimnis der schwimmenden Inseln im Barchetsee bei Oberneunforn Entstanden ist der See am Ende der letzten Eiszeit. Experten gehen davon aus, dass die kleinen Inseli künstlichen Ursprungs sind und in Zusammenhang stehen mit der Verarbeitung von Hanf. Roland Müller 15.04.2021, 11.30 Uhr

Der Rheingletscher ist schuld. Darauf geht die Entstehung des idyllisch zwischen Oberneunforn und Gisenhard gelegenen Barchetsee zurück. Die Namensgebung steht gemäss einem 1971 verfassten Beitrag im Thurgauer Jahrbuch in Zusammenhang mit dem seit dem 16. Jahrhundert betriebenen Hanfanbau. Dafür mussten die Pflanzen nach der Ernte in Wasser eingelegt werden. Das dabei entstandene Produkt wurde als Barche(n)t bezeichnet. Gemäss der grossen Landtafel des Zürcher Gebietes von Hans Conrad Gyger aus dem Jahre 1667 waren es ursprünglich gar zwei Seen. Speziell sind im Barchetsee die vielen schwimmenden Inseln.

«Auf dem See schwammen gegen rund 30 runder Inselchen, Rasenstücke mit scharfen wie abgeschnittenen Rändern, die wie riesige grüne Blattpflanzen aussahen.»

Das hielt Hermann Walser 1896 in einer Fachschrift über Veränderungen der Erdoberfläche im Umkreis von Zürich.

Der Barchetsee ist ein typischer Toteis- oder Söllsee ohne eigentlichen oberirdischen Zufluss. Deren Speisung erfolgt vielfach über unterirdische Quellaufstössen, die auch am Barchetsee an verschiedenen Orten beim Baden an den spontan auftretenden Kaltwasserzonen spürbar sind. Der Barchetsee verfügte über keinen Abfluss. Gemäss einem 1971 verfassten Fachbeitrag im Thurgauer Jahrbuch wird ein künstlicher Abfluss erstmals im Zeitraum von 1523 bis 1527 erwähnt, wo der Ort Oberneunforn mit dem Ossinger Claus Sigg vereinbart hatte, dass er durch das Moos bis an den See einen sieben Schuh tiefen Graben machen darf, damit der See ablaufen kann. Spekuliert wurde aber auch über einen unterirdischen Abfluss, der angeblich rund sieben Kilometer entfernt als Quelle beim Kundelfingerhof zu Tage tritt.

Schwimmende Inseln als Lastkähne

Fachleute gehen davon aus, dass die schwimmenden Inseln, bestehend aus einer rund 80 Zentimeter dicken Torfschicht, wobei ein Viertel aus dem Wasser ragt, einen künstlichen Ursprung haben und in Zusammenhang mit dem Einlegen von Hanf stehen. Dafür wurden am Ufer kleine runde Buchten ausgestochen worden, um darin den Hanf möglichst gefahrlos ins Wasser einzulegen. Diese seien zu den schwimmenden Inseln geworden.

Noch im vorletzten Jahrhundert hatten diese schwimmenden Inseln durchaus auch eine andere Verwendung und wurden gar als schwimmende Transportmittel genutzt, wie Walser festhält:

«Der Besitzer eines anstossenden Grundstückes versicherte mir, dass jedes Jahr im Spätsommer die Inseln als Kähne benützt würden, um den Riedgrasertrag der Seeufer und der Inseln einzuheimsen und dass eine gute Streuernte 100 Franken wert sei.»

Früher war Stroh für das Einstreuen in den Ställen knapp. Deshalb wurde überall die Streue als Strohersatz genutzt. Diese 100 Franken entsprechen heute rund 1500 Franken, womit sich heute acht bis zehn Tonnen Stroh kaufen lassen. Mit dieser nachhaltigen Nutzung wurde eine Verladung verhindert. Zugleich konnte auch die natürliche vorhandene Nährstoffbilanz im Gleichgewicht gehalten werden, indem man deren Überschuss in Form von Streue oder, modern ausgedrückt, von Biomasse nutzen konnte. Diese Nutzung und Bewirtschaftungsform der Riedflächen rund um den Barchetsee mit dem jährlichen jeweils im Herbst erfolgten Mähen sorgte über Jahrhunderte hinweg dafür, dass das Ried bis heute in seiner ursprünglichen Form erhalten werden konnte.

Walser zeigte sich aber vor über 120 Jahren über die Zukunft besorgt: «Ohne auf die Differenz der heutigen Grösse des Barchetsees gegenüber der bei Gyger eingetragenen besonderes Gewicht zu legen, geht doch aus allem, was wir beobachtet haben, hervor, dass der See dem Untergang geweiht ist.» Hoffnung schöpft er einzig in der bereits seit Jahrhunderten erfolgten Nutzung, indem die Riedgräser geerntet werden und so eine Verlandung ausgebremst wird.