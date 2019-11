Historische Gaststätten in der Frauenfelder Vorstadt verschwinden Ablaufdatum für historische Gaststätten: Mit dem «Tell» und dem «Roten Ochsen» könnten in der Vorstadt zwei altehrwürdige Beizen aus dem 19. Jahrhundert einem Wohn- und Gewerbehaus weichen. Samuel Koch

Die Bauvisiere zeigen die Dimensionen im Vergleich zu den heutigen Gebäuden an der Zürcherstrasse 222 und 224, wo Gewerberäume und Wohnungen entstehen sollen. (Bild: Samuel Koch)

Der Bau der Stadtkaserne in den frühen 1860er-Jahren löste in unmittelbarer Nähe einen Schub von neu eröffneten Restaurants aus, so auch das «Wilhelm Tell» (erbaut 1866) und der «Rote Ochsen» (erbaut 1865) an der Zürcherstrasse 222/224.

Lokalhistoriker Angelus Hux. (Bild: Reto Martin)

Nebst der Kasernennähe versprach «die Lage gegenüber dem kantonalen Zeughaus ebenfalls viel militärische Kundschaft», schreibt Lokalhistoriker Angelus Hux in seinem Buch über Frauenfelder Gaststätten.

Eine mit Pferdegespann transportierte Mehlfuhre auf der Zürcherstrasse vor der Schenkwirtschaft Wilhelm Tell, dahinter das Restaurant zum Roten Ochsen. (Bild: PD/Sammlung Guggenhürli (Aufnahme um 1920))

Nun sind die Tage der beiden altehrwürdigen Vorstadtbeizen und der dazugehörigen Wohnhäuser nach über 150 Jahren gezählt. Denn die Winterthurer Firma Leemann + Bretscher plant, die beiden Vorstadthäuser abzureissen und durch ein Mehrfamilienhaus mit 20 Wohnungen, zwei Gewerberäumen und ebenerdiger Tiefgarage mit zehn Parkplätzen zu ersetzen.

Die Bauvisiere stehen schon seit längerer Zeit. Während der öffentlichen Auflage des Baugesuchs, die vergangene Woche abgelaufen ist, sind laut Stadtbaumeister Christof Helbling jedoch zwei Einsprachen eingegangen.

Noch keine konkreten Pläne für Gewerberäume

Sollten die Einsprachen dereinst bereinigt werden, sehen die Pläne der Bauherrin für Kosten von knapp vier Millionen Franken einen Massivbau mit Aussenisolationsfassade und Flachdach vor, wie Eva Schanz von Leemann + Bretscher sagt. Anfragen von Interessenten für die Gewerberäume auf der Fläche von 160 Quadratmetern seien bereits eingegangen, meint Schanz. Konkret sei jedoch noch nichts.

Das «Restaurant zum roten Ochsen» in einer Aufnahme um 1910. (Bild: PD/Sammlung Ueli Ernst)

Wie im Baugesuch ersichtlich war, will der Kanton das Trottoir im Bereich vor dem geplanten Mehrfamilienhaus in Zukunft verbreitern, weshalb er der Firma Leemann + Bretscher knapp neun Quadratmeter abgekauft hat. Unweit der Vorstadt plant Leemann + Bretscher an der Kehlhofstrasse in der sogenannten Maismühle ein weiteres Mehrfamilienhaus mit 34 Wohnungen und Gewerberäumen.

Die Umsetzung des Bauprojekts mit Gestaltungsplan ist in den vergangenen Monaten allerdings ins Stocken geraten. «Zum laufenden Verfahren gehen wir zur Zeit nicht ein», meint Eva Schanz. Laut Stadtbaumeister Helbling verhindere eine private Einsprache sowie ein noch fehlendes Lärmgutachten das grüne Licht.