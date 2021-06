Neue Verwaltungsratspräsidentin im Alterszentrum Tannzapfenland

Hinterthurgau «Die Pandemie hat uns zusammengeschweisst»: Alterszentrum Tannzapfenland blick auf eine bewegte Zeit zurück und verkündet Wechsel im Vorstand Das Betriebskonzept 2020 ist passé. Jetzt nimmt das Hinterthurgauer Alterszentrum Tannzapfenland die Strategie der nächsten Dekade in Angriff. Damit wurde die neue Verwaltungsratspräsidentin Iris Lindemann Krüsi beauftragt. Miguel Lo Bartolo 14.06.2021, 17.00 Uhr

Die Zukunft des Regionalen Alterszentrums Tannzapfenland ist in erfahrenen Händen: Heimleiterin Renate Werk, abtretender Baukommissionspräsident Peter Büchi, neue Verwaltungsratspräsidentin Iris Lindemann Krüsi und ihr Vorgänger Othmar Häne. Bild: Miguel Lo Bartolo

«Bedauerlicherweise musste auch die diesjährige Generalversammlung des Alterszentrums Tannzapfenland auf schriftlichem Weg abgehalten werden», sagt der langjährige Verwaltungsratspräsident Othmar Häne an der Presseveranstaltung vom Montagmorgen. Bedauerlich sei dies vor allem deshalb, weil es zu einem Stabwechsel im Präsidium und zur Auflösung der Baukommission kommt. Die zurückgetretenen Mandatsträger können so nicht in einem «würdigen Rahmen» verabschiedet werden.

Othmar Häne gibt das Präsidium an Iris Lindemann Krüsi weiter, die bis dato das Vizepräsidium sowie die Leitung des Ressorts Hotellerie inne hatte. Mit 240 Stimmen sei sie «sehr ehrenvoll» in dieses Amt gewählt worden, sagt Häne. Er spricht von einem Übergang, der wohl nahtlos ablaufen wird, und ist überzeugt von Lindemann Krüsis Qualitäten. «Sie wird das Alterszentrum gut durch die anstehenden Wandel führen.»

Würdigungen und ein Blick in die Zukunft

Eine Würdigung gebührt nebst Othmar Häne, der seit 2015 als Verwaltungsratspräsident amtet, auch Peter Büchi. Er stand 38 Jahre im Dienste des Regionalen Alterszentrums Tannzapfenland (RAT) – «eine beachtliche Zeit», wie Häne und Merk ihrerseits festhalten, als sie ihm im Namen des RAT eine Ehren-Urkunde überreichen:

Baukommissionspräsident Peter Büchi und Heimleiterin Renate Merk. Bild: Miguel Lo Bartolo

Büchi hat das Präsidium in einer Zeit der finanziellen Schieflage übernommen. Mit einer umfassenden Reorganisation gelang es ihm indes, die Institution besserzustellen. Als Präsident der Baukommission eilte ihm schliesslich ein Ruf voraus. Büchi sagt:

«Es hiess immer: ‹Der Büchi will nur bauen.› Das hat auch gestimmt.»

Allerdings sei es immer darum gegangen, eine möglichst gute Infrastruktur für die Bewohnerinnen und Bewohner zu schaffen. Er habe nie einfach um des Bauens Willen bauen wollen. Das jüngste Zeugnis seines Wirkens zeigt sich in Form des neuen Anbaus im Alterszentrum. Damit endete die Bauetappe im Betriebskonzept 2020. Doch auch die Künftige, Iris Lindemann Krüsi, will Büchis Beispiel folgen. So prüfe man etwa die Möglichkeit, sich innerhalb der nächsten zehn Jahre abermals räumlich zu vergrössern. Vorrang habe aber die Erneuerung der bestehenden Infrastruktur im Bereich Pflegeheim.

Zweite Welle war besonders brutal

Wenig überraschend gab denn an der Presseveranstaltung auch die Bewältigung der Coronapandemie zu reden. Heimleiterin Renate Merk erinnert sich an die zweite Welle, genauer gesagt an den rabenschwarzen Dezember 2020, der das Hinterthurgauer Alterszentrum regelrecht überwältigte. 46 Mitarbeitende und 72 Bewohnende wurden während der Weihnachtszeit positiv getestet. Darüber hinaus gab es auch zahlreiche Todesfälle zu beklagen. 24 Bewohnende sowie eine Mitarbeiterin erlagen den Folgen des Virus.

Trotz der schwierigen Phase gebe es auch Positives zu berichten. So habe man sich während der Pandemie etwa voll und ganz auf die Unterstützung durch Heimärztin Susanne Ott verlassen können. Renate Merk sagt:

«Sie gab uns zu jeder Tages- und Nachtzeit Sicherheit.»

Als zusätzliches Vertrauensvotum führte Merk die enorme Leistungsbereitschaft aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. «Die Situation war äusserst anstrengend, aber sie hat uns alle zusammengeschweisst.» Jetzt gilt es unter der neuen Führung, den Blick in die Zukunft zu richten.