Hilfsorganisation «Trotz der schwierigen Lage konnten wir das Vertrauen der Leute erwecken»: Homburger Ehepaar hilft Waisenkindern in einem kenianischen Dorf Seit sechs Jahren engagieren sich Esther und Peter Wieser aus Homburg für ein Kinderwaisenhaus in Goshene, einem Dorf in der kenianischen Provinz Ganze. Das Bauprojekt konnte erfolgreich abgeschlossen werden, jedoch kam es vereinzelt auch zu negativen Zwischenfällen. Kim Ariffin 03.09.2021, 15.40 Uhr

Peter Wieser mit den Leuten von Goshene. Bild: PD

Sie wollten schon immer etwas Gutes tun. 2016 besichtigten Esther und Peter Wieser verschiedene Schulen in Kenia. Das Dorf Goshene war ihnen schon damals an ihre Herzen gewachsen, und sie entschieden sich deshalb für das Engagement an der Schweizer Hilfsorganisation Pro Ganze Kenia. Durch dieses Bauprojekt errichteten sie ein Kinderwaisenhaus, das zugleich auch als Schule und Tagesstätte dient.

Bildung verspricht eine bessere Zukunft

In vielen afrikanischen Ländern steht das Bildungswesen wegen der vorherrschenden Armut auf schwachen Füssen. In manchen Regionen gibt es weit und breit keine Schulen, zudem kann ein Grossteil der Eltern aufgrund des ungenügenden Einkommens die Bildung ihrer Kinder nicht finanzieren. Das Leisten von Hilfe spielt somit eine zentrale Bedeutung, weswegen sich Esther und Peter Wieser zum Ziel gesetzt haben, die schulische Lage in Goshene zu verbessern, um den Kindern eine nachhaltige Zukunft zu ermöglichen.

Bei der ersten Ankunft des Ehepaars herrschte aufgrund der armen Verhältnisse eine angespannte Stimmung. Erfreulicherweise änderte sich diese Situation relativ bald, wie Peter Wieser erklärt:

«Trotz dieser schwierigen Lage konnten wir das Vertrauen der Leute erwecken, und während des Baus der neuen Schule gewöhnten sich die Kinder erstaunlich schnell an das neue Umfeld.»

Esther Wieser mit den Kindern aus Goshene. Bild: PD

Im Frühling 2017 begann der Bau des Waisenhauses. Mit der Hilfe eines ansässigen Schreiners konnte das Gebäude aus Steinen gefertigt werden, was viel mehr Stabilität versprach als die vorherigen Lehmhäuser. Die Non-Profit-Organisation Aqua Pura ermöglichte Peter Wieser, eine Wasseraufbereitungsanlage zu installieren. Somit hatten die Menschen mikroben- und keimfreies Trinkwasser zur Verfügung, weswegen weniger Krankheiten auftraten. Zudem half die humanitäre Hilfsorganisation Wat San Aid beim Bau einer hygienischen Toilettenanlage. Dadurch wurden die Waisenkinder seltener krank und konnten somit regelmässig die Schule besuchen.

Die Einheimischen sprechen hauptsächlich Suaheli, einige kennen sich auch ein wenig mit Englisch aus. Die Lehrerin der Schule, auch Mama Goshene genannt, besitzt einen grossen englischen Wortschatz und ist zugleich Mitbegründerin des Kinderwaisenhauses. Esther Wieser zeigte den Leuten, wie sie ihre eigenen Mangobäume pflanzen und wässern können.

Höhen und Tiefen im Dorfleben

Nebst den Erfolgen gab es vereinzelt auch negative Zwischenfälle. Im Jahr 2016 brach bei den Hühnern die Vogelgrippe aus, weswegen das Ehepaar Antibiotika besorgen musste. Der Tierpfleger konnte jedoch die Verpackungsbeilage nicht lesen, weswegen alle Hühner nach der Verabreichung der Medikamente an einer Überdosis starben. Ein Jahr später kam es zu einem zweiten Notstand in Goshene, weil 20 Geissen an Milzbrand litten, und nur zwei davon überlebten. Mit Hilfe eines Tierarztes konnten die restlichen Tiere geimpft werden, um eine grössere Ausbreitung dieser Seuche zu verhindern.

Peter Wieser hilft bei den Bauarbeiten mit. Bild: PD

2020 mussten die beiden Homburger wegen der Coronapandemie auf einen Besuch ins Dörfchen verzichten. Dieses Jahr durfte die Reise nach Kenia wieder stattfinden. Über die Entwicklung nach diesen zwei Jahren sagt Peter Wieser Folgendes:

«Grosse Veränderungen gab es in der Zwischenzeit nicht, einzig die Bäume waren bis zu vier Meter hoch geworden und dienen nun als Schattenplatz für die Einheimischen.»

Dank der Hilfe von Freunden, die in der Küstenstadt Kilifi wohnen, blieben die Bäume und Pflanzen während ihrer Abwesenheit in einem guten Zustand. Jedes Jahr ist ein weiterer Fortschritt erkennbar, seien es die baulichen Verbesserungen oder auch die spürbare Herzlichkeit und Dankbarkeit der Menschen aus dem Dorf. Wegen solcher Erfolge kann das Ehepaar weiterhin den Leuten in Goshene eine vielversprechende Zukunft ermöglichen.