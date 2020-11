Hilfe, wenn die Fetzen fliegen: Thurgauer Gemeindeverband reagiert auf Streitereien in Behörden In etlichen Gemeinderäten im Thurgau herrscht Dauerstreit. Der Gemeindeverband ist alarmiert und arbeitet an einem Konzept, um mehr Unterstützung zu bieten. Christian Kamm 13.11.2020, 05.10 Uhr

In der Sackgasse? Das bildhübsche Steckborn am Untersee kommt schon seit einem Jahr politisch nicht zur Ruhe. Bild: Andrea Stalder

In Eschenz flogen die Fetzen, bis der Gemeinderat nach einer Rücktrittswelle nicht mehr beschlussfähig war. In Steckborns Behörde brennt es schon lange lichterloh. Auch in den Gemeinderäten von Salmsach und Märstetten wird gestritten, was das Zeug hält. Und ein Ende dieser Fehden ist nicht abzusehen. Was tut in dieser Situation eigentlich der Kanton? Und was macht der mächtige Gemeindeverband VTG, der ansonsten in praktisch allen politischen Belangen des Kantons ein gewichtiges Wort mitzureden hat? Warum nehmen sie nicht das Heft in die Hand und schauen in den zerstrittenen Gemeinden nach dem Rechten?

Das Schlüsselwort heisst Gemeindeautonomie

Kurt Baumann, Präsident Verband Thurgauer Gemeinden VTG. Donato Caspari

Leichter gesagt als getan. Das Schlüsselwort dabei heisst: Gemeindeautonomie. VTG-Präsident Kurt Baumann zitiert den ersten Absatz der Verbandsstatuten, wo es ausdrücklich heisst, dass sich der Gemeindeverband als oberstes Ziel für die Wahrung der Gemeindeautonomie einsetze. Baumann sagt:

«In einzelnen Gemeinden nun ein Machtwort sprechen zu wollen, ist ein Widerspruch in sich.»

Die Autonomie der Gemeinden sei im Thurgau traditionell sehr ausgeprägt, «auch dann noch, wenn Konflikte da sind».

«Wir haben nur begrenzte Möglichkeiten»

Ähnlich argumentiert Regierungspräsident Walter Schönholzer, der als Chef des Departements für Inneres und Volkswirtschaft die Oberaufsicht über die Gemeinden hat. «Wir haben nur begrenzte Möglichkeiten.» Man stehe als Anlaufstelle zur Verfügung und helfe beratend. Direkt intervenieren aber kann der Kanton erst, wenn es bereits zu spät ist. Dann, wenn es wie im Fall Eschenz so viele Rücktritte aus der zerstrittenen Gemeindebehörde gibt, dass sie ihre Aufgaben nicht mehr wahrnehmen kann. Vorher spielt die hochgehaltene Gemeindeautonomie.

Roger Forrer, alt Stadtpräsident von Steckborn. Andrea Stalder

«In den Gemeinderäten sitzen alles vom Volk gewählte Personen», erläutert Steckborns ehemaliger Stadtpräsident Roger Forrer, der auf den «Kriegsschauplätzen» von Eschenz und Salmsach als Troubleshooter zum Einsatz gekommen ist. Da könne niemand von aussen einfach das Heft in die Hand nehmen. Forrer betont: «Es braucht die Einsicht der Leute vor Ort, die gewählt sind und sich darauf berufen. Da können Sie auch eine Taskforce mit zehn Leuten schicken − nützt nichts.»

An der Ausarbeitung eines Konzepts

Obwohl die Spielräume also begrenzt sind: Der Gemeindeverband will sein Angebot für Problemfälle laut Baumann ausbauen:

«Wir schieben es nicht auf die lange Bank.»

Man mache sich Gedanken darüber, was noch bereitgestellt werden könnte, um Unterstützung zu bieten. Auch hat sich der Vorstand des VTG an einer Sitzung mit Regierungspräsident Walter Schönholzer und dessen Generalsekretär Andreas Keller ausgetauscht. Wann dieses Konzept vorliegen wird, ist noch offen. «Aber wir schieben es nicht auf die lange Bank», verspricht Baumann.

Sicher ist: Eine schnelle Eingreiftruppe für lichterloh brennende Gemeindebehörden wird es auch künftig nicht geben. Vielmehr deutet alles in Richtung einer niederschwelligen Anlaufstelle mit Hilfs- und Beratungsangeboten. Forrer findet, dass es auf einen Pool mit Troubleshootern hinauslaufen müsste. Das sei praktikabel, und so könne man ziemlich autonom an die Sache herangehen und Gespräche vor Ort führen.

Autonomie nimmt die Gemeinden in die Pflicht

Walter Schönholzer, Thurgauer Regierungspräsident Andrea Stalder

Für Schönholzer liegt es «im ureigensten Interesse der Gemeinden», mehr zu unternehmen. Das Bild, das zerstrittene Gemeindebehörden abgeben, nehme man auch in der Öffentlichkeit wahr. Zwar stellt Schönholzer eine Häufung der Fälle in Abrede, hat aber gegenüber früher ebenfalls Unterschiede beobachtet:

«Die lange Dauer und die Heftigkeit, das macht mir schon Sorgen.»

Die Gemeindeautonomie setze dem Kanton Grenzen, nehme umgekehrt jedoch die Gemeinden in die Pflicht, appelliert Schönholzer. Gemeinderäte seien vom Volk gewählt, hätten Ja gesagt zu ihrem Amt «und die anderen Mitglieder der Behörde kann man sich nicht aussuchen». Deshalb sei die Bereitschaft zu Kompromissen gefragt, vom eigenen Standpunkt abzurücken, gesunden Menschenverstand und Toleranz walten zu lassen. Falls das letztlich nicht gelinge, habe man bei der nächsten Wahl wieder die Wahl.