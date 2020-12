Hilfe gegen Armut «Grosses Anliegen, dass niemand leer ausgeht»: Gassenküche Frauenfeld beschenkt Bedürftige trotz aller Widrigkeiten In Frauenfeld erlebten Armutsbetroffene Weihnachten einmal anders: Trotz geschlossener Gassenküche konnten sich deren Gäste über ein festliches Menu und weitere Geschenke freuen. Claudia Koch 27.12.2020, 15.50 Uhr

Ein Geschenk und Essbares: Sandra Kern überreicht einer Besucherin einen frischen Zopf. Die Helfer Beni und Salome packen mit an. Bild: Reto Martin

Pünktlich um halb elf Uhr am Weihnachtsmorgen standen die ersten Gäste, VIPs wie Gassenküche-Leiterin Sandra Kern sie nennt, mit Rucksäcken und leeren Taschen parat. Kern sagt:

Sandra Kern, Leiterin Gassenküche Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

«Jede halbe Stunde kommt eine Vierergruppe vorbei, die gestaffelt eingelassen wird, um sich mit Lebensmittel und sonstigen Gegenständen für den täglichen Gebrauch einzudecken.»

Sie bedauerte es ausserordentlich, dass sie ausgerechnet in diesem schwierigen Jahr kein übliches Weihnachtsessen anbieten kann. Doch gerade ihre Gäste gehören oftmals zur Risikogruppe, weswegen sie schweren Herzens nach ein paar geöffneten Wochen im Herbst die Gassenküche Ende Oktober wieder schliessen musste.

Ihre Gäste aber sollten an Weihnachten auf keinen Fall leer ausgehen. Kurzerhand richtete sie sich zusammen mit ihrer Tochter Salome und Helfer Beni im Eingangsbereich des Hauses an der Grabenstrasse 12 mit Schachteln voller Geschenke und Essen ein. Ein weiterer Helfer vor der Türe kontrollierte, dass nicht mehr als zwei Personen den mit Kerzen und Luftgirlanden geschmückten Raum betraten und sich an die Schutzmassnahmen hielten.

Genügend Zeit zum Plaudern eingeplant

Sandra Kern hat Wochen zuvor ihre VIPs aufgefordert, sich in eine Adressliste einzutragen und sie gebeten, Taschen sowie Gläser für eine Suppe mitzubringen. Die gestrickten Schals, Mützen und Socken, aber auch Frotteetücher, Pflegeprodukte sowie ein hübsch verpacktes Geschenkpäckli für jede und jeden haben ein Ehepaar aus Wängi gemeinsam mit den beiden dortigen Kirchgemeinden zusammengetragen und gespendet. Salome und Beni halfen beim Auswählen und Einpacken der Geschenke.

Salome Kern hilft beim Einpacken. Bild: Reto Martin

Sandra Kern begrüsste jeden Gast beim Vornamen und fragte nach der Befindlichkeit. Kern sagte dazu:

«Ich habe bei der Einteilung genügend Zeit pro Person eingerechnet, damit die Möglichkeit zum Plaudern bleibt.»

Jene, die aus gesundheitlichen Gründen nicht vorbeikommen können, konnten von Kern’s Heimlieferservice profitieren. Es sei ihr ein grosses Anliegen, dass jeder ihrer Gäste an Weihnachten nicht leer ausgeht, sagte Kern und hakte auf ihrer Liste einen Namen eines Besuchers ab, der sich mit Tränen in den Augen bei allen Anwesenden bedankte.

Sprachlos und sichtlich gerührt

Vor der Türe tauchte eine weitere Spende auf: Desserts und belegte Brötchen, Kuchen und Stollen. Die reich bestückten Kisten wurden kurzerhand neben einem Tisch mit Chlaussäcken und Teigwaren aufgestellt. Als Weihnachtsmenu standen Schinken im Brotteig parat, die dann zu Hause gebacken werden konnten. Dazu gab es noch eine Tomate und Kürbissuppe.

Eine Frau, die nebst ihrer mitgebrachten noch eine weitere Tasche füllen durfte, rief beim Verlassen:

«Danke, danke vielmals, dass ihr das macht.»

Samuel Kienast, Pfarrer Evangelische Kirchgemeinde Frauenfeld. Bild: PD

Kurz schaute auch Pfarrer Samuel Kienast vorbei und war voll des Lobes über die kreative Idee von Sandra Kern und ihren Mithelfenden. Wann die Gassenküche wieder öffnen kann, ist ungewiss. «Ich schätze, dass Januar und Februar noch zu ist, vielleicht im März dann. Denn wenn ich die Gassenküche wieder öffnen kann, dann will ich diese auch unbedingt offen behalten», sagte die umtriebige Leiterin.

Schon begrüsste sie einen weiteren Gast, der ein grosses Päckli entgegennehmen durfte. Sprachlos und sichtlich gerührt nahm dieser das Geschenk entgegen. Ja, an diesem Weihnachtsmorgen herrschte trotz aller Widrigkeiten grosse Bescherung.