Hier rauf, dort runter: Das sind in Thundorf die Pläne zu den Steuerfüssen der Schulgemeinde und der politischen Gemeinde Die Primarschulgemeinde Thundorf informierte über ihre Finanzlage und deren Auswirkungen auf die Steuerfüsse. Andreas Taverner 04.03.2020, 11.45 Uhr

Markus Müggler Präsident Primarschulgemeinde Thundorf. (Bild: Andreas Taverner)

«Ihr könnt euch den Platz aussuchen.» Das sagte Markus Müggler am Montagabend im Schulhaus Thundorf zu den wenigen anwesenden Besuchern. Immerhin bekamen diese unter der Leitung des Schulpräsidenten in einer Art Lektion mit einer Dauer von rund 45 Minuten einen Crashkurs in Sachen Buchhaltung.