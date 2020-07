Video Hier kostet Zuschlagen: In Frauenfeld öffnet der erste Rage-Room der Deutschschweiz Als Stressbekämpfung oder nur zum Spass: In einem Rage-Room kann man ordentlich Dampf ablassen. Aus psychologischer Sicht sind die Räume jedoch umstritten. Amina Mvidie 17.07.2020, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In einem Rage-Room kann man seiner Wut freien Lauf lassen, indem man mit verschiedenen Werkzeugen Gegenstände zertrümmert. (Video: Amina Mvidie)

Eine Auswahl der verschiedenen Werkzeuge des Rage-Rooms. (Bild: Reto Martin)

Geld zahlen, um mit Baseballschläger, Hammer oder Axt Gegenstände zu zertrümmern. Klingt absurd, ist aber möglich. Diesen Monat eröffnet an der Neuhauserstrasse 56 der erste Ostschweizer Rage-Room. Im Keller des Gebäudes kann bald wild um sich geschlagen werden. Bevor es so weit ist, läuft noch eine Testphase. Wie lange so eine «Abregungssitzung» dauert, ist nämlich noch unklar. Die Geschäftsführerin Jenny Centeno sagt:

«Motivation und Ausdauer der Spielenden sind schwer einzuschätzen.»

Spielleiterin und Studentin Sina Gabanyi findet den Rage-Room super. (Bild: Reto Martin)

Wenn es nach Spielleiterin und Studentin Sina Gabanyi geht, dann sollte die «Zerstörungszeit» nicht zu kurz sein. Eingepackt in Schutzbekleidung, mit der sie auch in einem Hochsicherheitslabor arbeiten könnte, macht sie sich an die Werkzeugauswahl. Die 25-Jährige entscheidet sich für den Baseballschläger. Mit voller Wucht schmettert sie ihn gegen die Vase. Übrig bleiben ein Scherbenhaufen und eine vergnügte Sina Gabanyi. Sie würde sofort mit der Zerstörung weiterer Gegenstände fortfahren.

Jenny Centeno ist die Geschäftsführerin von Escape Frauenfeld. (Bild: Reto Martin)

Die Idee eines Rage-Rooms hatte Inhaber und Gründer Dominik Dotti bereits 2012. Doch Dotti konzentrierte sich zuerst auf die weniger riskante Geschäftsidee eines Escape Rooms, den er 2016 an der Rheinstrasse 37 eröffnete. Der Rage-Room von Escape Frauenfeld gehört nach dem in Lausanne zu den ersten der Schweiz. Mit den Kollegen in der Westschweiz hätten sie sich aber nicht ausgetauscht, sagt Jenny Centeno. «Wir machen unser eigenes Ding.»

Rage-Rooms sind in Japan entstanden Trotz ähnlichem Prinzip haben Rage- und Escape-Rooms wenig gemeinsam. Bei einem Escape-Room werden mehrere Menschen in einen Raum eingeschlossen, um ein Rätsel zu lösen. Dazu haben sie eine begrenzte Spielzeit von meist 60 Minuten. Bei einem Rage-Room geht es hingegen um die Zerstörung von Gegenständen. Dies kann alleine oder mit mehreren Personen zusammen in einem dafür ausgerichteten Raum mit Sicherheitsvorkehrungen geschehen. Typische zerstörbare Gegenstände sind Küchenutensilien, Elektrogeräte oder auch Möbelstücke. In manchen Rage-Rooms können die Gegenstände auch selber von zuhause mitgebracht werden. Entstanden sind die Rage-Rooms 2008 kurz nach den Escape-Rooms in Japan. 2018 eröffnete in Lausanne der erste der Schweiz. (amv) Weitere Infos unter:

escapefrauenfeld.ch

Mit voller Wucht zerschlägt Spielleiterin Sina Gabanyi eine Vase. (Bild: Reto Martin)

Grundsätzlich gilt: Nutzung auf eigene Gefahr

Geschlossenes Schuhwerk und langärmlige Bekleidung sind Grundvoraussetzung, um den Keller zu betreten. Vor Ort gibt’s Schutzanzug, Helm, Handschuhe sowie eine an den Motocross-Sport erinnernde Gesichtsmaske. Höchstens zwei Personen können gleichzeitig in zwei voneinander getrennten Räumen Dampf ablassen. Zudem gebe es ein Mindestalter von 18 Jahren sowie ein Guckloch, durch das sie die Personen im Auge behalten könnten, sagt Centeno. Trotz Sicherheitsvorkehrungen gilt der Grundsatz: Nutzung auf eigene Gefahr.

Die Schutzbekleidung besteht aus Schutzanzug, schnittfesten Handschuhen, Helm und Gesichtsmaske. (Bild: Reto Martin)

«Wir wollen Gewalt nicht fördern oder gutheissen.»

Das sagt Jenny Centeno. «Vielmehr geht es uns, um die spielerische Art und Weise, Wut abzulassen», ergänzt die Geschäftsführerin. In diesem Sinne kann sich Otto Normalbürger nach einer anstrengenden Arbeitswoche, einer nervenaufreibenden Trennung oder auch ganz ohne Grund ordentlich austoben.

Die Psychologin Monika Egli-Alge hat keine eindeutige Meinung. (Bild: Reto Martin)

Aus psychologischer Sicht seien solche Räume umstritten, sagt Fachpsychologin Monika Egli-Alge. «Auf der einen Seite kann ein Rage-Room wie ein Ventil wirken, das zum Abbau von Spannung führen kann. Ähnlich wie Boxen oder Kampfsport. Andererseits kann das Ausleben von Aggressionen auch eine Schleuse öffnen, die zu einer erschwerten Impulskontrolle im Alltag führt.» Jedoch seien diese Auswirkungen nicht generalisierbar und von Person zu Person unterschiedlich. Egli-Alge ergänzt:

«Dass eine einmalige Benützung Probleme im Alltag zur Folge hat, ist nicht wahrscheinlich.»

Ausrangierte Brokiware aus der Umgebung

Das Geschirr stammt aus Brockenhäusern. (Bild: Reto Martin)

Das Sortiment der zerstörbaren Gegenstände beschränkt sich in Frauenfeld auf Geschirr und Dekoartikel. Das Standardpaket enthält zehn verschiedene Stücke. Reicht dies nicht, können am Kiosk weitere Dinge dazu gekauft werden. Bislang bezieht Escape Frauenfeld die Ware aus den Brockenhäusern in der Umgebung. «Dabei handelt es sich um Restposten», so Jenny Centeno.

Wie viel das Unternehmen für die ausrangierte Brokiware bezahlt, will die Geschäftsführerin nicht verraten. Der Preis für die Demolierung beläuft sich gemäss Centeno auf etwa 50 Franken. Denn mit dem Aufwischen der Scherben – das den grössten Aufwand verursacht – dürften die Mitarbeitenden eine ganze Weile beschäftigt sein.