Heute urteilt das Thurgauer Obergericht über das Schafwerfer-Video aus Herrenhof: Haben der Nachbar und Erwin Kessler die Privatsphäre verletzt? Ein Nachbar hat aus der Entfernung im Stall eines Herrenhofer Schafzüchters mutmassliche Tierquälerei gefilmt. Tierrechtler Erwin Kessler hat das Video veröffentlicht und verbreitet. Der Schafbesitzer klagte beide wegen Verletzung der Privatsphäre an. Das Bezirksgericht sprach beide schuldig. Heute Nachmittag ist die Verhandlung vor Obergericht. Larissa Flammer 09.06.2020, 10.12 Uhr

Der betreffende Schafstall in Herrenhof am 16.Oktober 2018 – einen Tag nach der Veröffentlichung der Videoaufnahmen. Bild: Andrea Stalder

Im Oktober 2018 veröffentlichte Tierschützer Erwin Kessler auf der Website seines Vereins gegen Tierfabriken (VgT) ein mehrminütiges Video, in dem zu sehen ist, wie ein Schafbesitzer aus Herrenhof seine Tiere durch die Luft wirft, sie grob behandelt und möglicherweise mit einem Stock auf sie einschlägt. Gemacht hatte die Filmaufnahmen ein Nachbar des Landwirts. Kessler klagte den Schafbesitzer wegen Tierquälerei an.

Bevor die Thurgauer Gericht aber über die mutmassliche Tierquälerei befinden können, muss geklärt werden, ob das Video als Beweis verwertet werden darf. Denn falls es illegal entstanden ist, wäre das unzulässig.

Bezirksgericht gab dem Schafhalter recht

Der Schafbesitzer hatte Kessler und den Nachbar wegen Verletzung der Privatsphäre angeklagt. Vor Bezirksgericht erhielt er im Dezember 2019 recht. Die Richter befanden damit: Das Video entstand illegal.

Erwin Kessler. Bild: Andrea Stalder

Noch im Gerichtssaal ärgerte sich Tierschützer Kessler: «Wer im Thurgau Tierquälerei meldet, wird als Staatsfeind behandelt.» Er kündigte den Weiterzug ans Obergericht an. Heute ist es nun so weit. Um 14 Uhr stehen sich der Schafzüchter, Kessler und der Nachbar vor dem Obergericht in Frauenfeld gegenüber.