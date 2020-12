Hetzbriefe Widerlicher Judenhass: Zwischen Weinfelden und Arbon verteilt jemand antisemitische Schriften in Briefkästen Ein zweiseitiger Hetzbrief landet derzeit bei einigen Thurgauern in der Post. Der Text ist verwirrend, aber leicht als antisemitische Hetze zu erkennen. Die Täterschaft ist noch unbekannt.

Pascal Moser 05.12.2020, 05.15 Uhr

Der Brief landete in vielen Briefkästen zwischen Arbon und Weinfelden.

Bild: Felix Gerber

«Er ist in der Krim geboren, in England wurde er erzogen und in Deutschland hat sich der internationale jüdische Trottel aufgehängt.» Mit diesen Worten beginnt der zweiseitige, mit einer Schreibmaschine getippte Brief, den einige Thurgauer in der letzten Woche in ihrem Briefkasten gefunden haben.