Herzblut Von Oberwangen auf die Bühne: Die Frauenfelder Hebamme Martina Flück hat mit der Schauspielerei ein aufwendiges Hobby Als kleines Meitli stand sie erstmals auf einer Bühne. Heute ist Martina Flück 29 Jahre alt und hat schon an über 15 Theaterproduktionen mitgewirkt. Oft ist Oliver Kühn vom «Theater Jetzt» ihr Bühnenpartner. Christoph Heer 03.01.2021, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Oliver Kühn und Martina Flück in der aktuellen Theater-Jetzt-Produktion «Trainingslager». Bild: PD

29-jährig und quasi schon ein alter Hase im Schauspielwesen: In unzähligen Aufführungen hat Martina Flück schon mitgespielt, anfangs in Kinderproduktionen, heute in unterschiedlichsten Rollen, bisweilen am liebsten als Bösewichtin. In Oberwangen wuchs Martina Flück mit drei Geschwistern auf, machte eine Lehre als Medizinische Praxisassistentin und bildete sich weiter zur Hebamme. Heute wohnt sie in Frauenfeld, wo sie in der Hebammenpraxis arbeitet – wie auch im Kantonsspital Münsterlingen.

Noch keine zehn Jahre alt war sie, als sie ihre ersten Bühnenerfahrungen gemacht hat. «In den Herbstferien habe ich mich dazu entschlossen, bei Oliver Kühns ‹Theater Jetzt›-Produktionen mitzumachen.» Schnell hat sie gemerkt, dass es ihr Spass macht, auf der Bühne zu stehen.

«Insbesondere das Gefühl, wenn die Aufführung fertig ist und das Publikum applaudiert, finde ich unbeschreiblich. Auch gefällt es mir, in andere Rollen hinein zu schlüpfen oder verschiedene Charaktere einzunehmen. Und der ganze Prozess, bis ein Stück aufgeführt werden kann, interessiert mich.»

Die Liebe zum Schauspiel und der Musik wurden ihr praktisch in die Wiege gelegt. So sagt Martina Flück, dass Musik und Theater in ihrer Familie schon immer gefördert wurden.

In über 15 Produktionen mitgewirkt

Martina Flück, Hebamme und Schauspielerin. Bild: PD

Auf die Frage, an wie vielen Produktionen sie bislang mitgearbeitet hat, überlegt die junge Frau, rechnet dann aus, dass es schon sicher über deren 15 gewesen sein müssen. «Die Schauspielerei bedeutet mir ungemein viel. Ich merke immer wieder, wie ich während einer Produktion aufblühe und es mir guttut», sagt sie. Es sei zwar etwas schwierig, nebst ihrem Job als Hebamme genug Zeit dafür zu finden. Die Proben und die Zeit während der Aufführungen seien jeweils sehr intensiv.

«Ich habe keine Zeit mehr für andere Freizeitaktivitäten. Aber genau, weil es mir so viel bedeutet, nehme ich das gerne in Kauf.»

Weit über die Region hinaus hat man Martina Flück schon auf der Bühne erleben können und sie weiss, was es braucht, um eine gute Schauspielerin zu sein. «Das Wichtigste ist, dass man genau versteht, wen oder was man spielt. Nur dann entstehen die richtigen Emotionen, die das aufmerksame Publikum auch bemerkt.» Flück zählt die Produktionen «Klinik Klischee» (2011), «Stella Alpina» (2017), die Kinderproduktion «d’Familie Adams» (2018), oder das aktuell laufende «Trainingslager», zu ihren Lieblingsstücken.

Natürlich soll viel gelacht werden, wenn sie mit ihren unterschiedlichen Bühnenpartnern – hauptsächlich mit Oliver Kühn – auf der Bühne steht. «Das ‹Theater Jetzt› zeichnet aus, dass es stets sehr nahe am Publikum stattfindet, da sind witzige Momente vorprogrammiert», erklärt Flück.

«Was mir in guter Erinnerung bleibt, ist die Premiere von Stella Alpina. Da musste ich Übungen zu Jane Fonda machen und dazu Schokolade essen.»

Diese Szene hat sie viermal nacheinander gespielt. «In der Pause wurde mir dann so übel von der vielen Schokolade, welche ich im Kopfstand essen musste, dass ich fast nicht mehr weiterspielen konnte», berichtet sie lachend. Mit der Nervosität kann sie indes gut umgehen. Sie sei sogar konzentrierter, wenn das Herz schneller pocht.

Das Stück «Stella Alpina» (2017), ganz rechts Martina Flück. Bild: PD

Denkt an eine Schauspiel-Ausbildung

Oliver Kühn gilt als ihr Förderer. Er lobt ihr schauspielerisches Können: «Martina spielt ihre Rollen mit viel Authentizität und hat für Rollen so eine Art sicheren Instinkt.» Umgekehrt sagt Martina Flück lachend: «Das ‹Theater Jetzt› ist einfach Rock’n’Roll und Oliver Kühn ist wunderbar durchgeknallt, anders kann ich das nicht bezeichnen.» Zukunftsträume hegt sie bisweilen, denkt gar an eine Ausbildung im Bereich der Schauspielerei.

«Doch grosse Ambitionen habe ich nicht. Filmschauspielerin muss ich nicht werden, aber in 20 Jahren immer noch auf der Bühne stehen zu können und dürfen, das wäre mega cool.»