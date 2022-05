Kreuzlingen: Klinik-Chefs-Verteidiger haben das Wort

Herz-Neuro-Klinik Bodensee «Dunkelmänner wollten die Klinik vernichten»: Verteidigung fordert Freisprüche für alle Beschuldigten Laut den Herzklinik-Anwälten betrifft das Krankenversicherungsgesetz weder die umstrittene Einkaufsgesellschaft Proventis noch die Stents. Damit falle die Anklage zusammen. Für alle drei Angeklagten fordern sie vor dem Bezirksgericht Freisprüche. Thomas Wunderlin Jetzt kommentieren 10.05.2022, 19.38 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Geschäftsführer Martin Costa zeigt ein Patientenzimmer im Neubau des Herz-Neuro-Zentrums Bodensee in Münsterlingen. Andrea Tina Stalder (3. Februar 2022)

Von einer «tendenziösen Anklageschrift» sprach Rechtsanwalt Michael Alde. Er verteidigt Martin Costa, Geschäftsführer des Herz-Neuro-Zentrums Bodensee (HNZB). Denn die Staatsanwaltschaft habe entlastende Elemente nicht gleichermassen geprüft wie belastende. Alde klagte:

«Seit acht Jahren stehen die Beschuldigten in einem intensiven und belastenden Strafverfahren, mit zahllosen negativen Schlagzeilen, unnötig verzögert durch die Staatsanwaltschaft.»

Geschäftsführer Costa, Vizedirektorin Antoinette Airoldi und Klinikgründer Dierk Maass stehen diese Woche vor dem Bezirksgericht Kreuzlingen; die Staatsanwaltschaft wirft ihnen gewerbsmässigen Betrug vor und fordert für Costa drei Jahre Gefängnis, davon zwölf Monate vollziehbar. Airoldi und Maass sollen 30 Monate erhalten, davon sechs vollziehbar.

Airoldis Anwalt Reinhold Nussmüller führte den Beginn der Strafuntersuchung auf Machenschaften von «Dunkelmännern» zurück; diese hätten versucht, den Leistungsauftrag der HNZB in Frage zu stellen und die Klinik zu vernichten. Wen er damit meinte, liess er offen.

Die drei Klinikchefs hatten die Einkaufsgesellschaft Proventis gegründet. Diese kaufte von 2005 bis 2011 Stents zu Preisen ein, die auf dem deutschen Markt galten. Die Proventis konnte damit die Hochpreisinsel Schweiz umgehen. Sie verrechnete der Herzklinik Kreuzlingen und damit den Krankenkassen jedoch Schweizer Preise. Laut Staatsanwaltschaft verletzten sie damit das Krankenversicherungsgesetz (KVG), das die Weitergabe von Rabatten an die Kassen verlange.

Am Dienstag hatten die Verteidiger das Wort, nachdem am Montag die Beschuldigten befragt worden waren und die Staatsanwaltschaft ihr Plädoyer gehalten hatte. Während die Staatsanwaltschaft vereinfacht von Herzklinik sprach, verwendeten die Verteidiger die Abkürzung HNZB.

Verteidiger: Keine Rabatte weiterzugeben

Als Handelsgesellschaft unterstehe die Proventis nicht dem KVG, betonte Costas Verteidiger Alde. Proventis habe keine Rabatte erhalten, die sie hätte weitergeben müssen. Die Proventis habe eine andere Aktionärsstruktur als die Herzklinik. Die Firmen bildeten keine wirtschaftliche Einheit, wie die Staatsanwaltschaft behaupte. Ein solches «Verschmelzungsprodukt» sei reines Wunschdenken. Der Verteidiger von Maass, Dieter Jann, fügte an: «Wir haben kein Konzernstrafrecht.»

Alde wie auch Reinhold Nussmüller, Anwalt von Vizedirektorin Airoldi, erklärten, Stents würden gar nicht unter das KVG fallen. Wie andere Implantate seien sie in den Tarifverträgen zu regeln.

Die Staatsanwaltschaft habe reichlich Kosten und «vierzig Bundesordner mit belanglosen Listen» produziert, fuhr Alde fort. Die Proventis habe im Vergleich mit andern Bezügern mit Abstand die tiefsten Preise für Stents und Ballonkatheter erhalten. Alde sagte:

«Wenn eine Uniklinik erfahren hätte, dass jemand viel billiger einkauft, hätte sie sich hintergangen gefühlt.»

Die Lieferantin, die Boston Scientific, habe einen solchen Gewinneinbruch tunlichst vermeiden wollen. Ein Vermögensschaden sei nicht zu erkennen, sagte Alde:

«Das Vermögen der Kassen ist heute höher, als wenn Proventis nicht gegründet worden wäre.»

Beispielsweise sei der Preis eines bestimmten Stenttyps von 2700 auf 2500 Franken gesunken. Costa hatte in der Befragung erklärt, er habe Schweizer Marktpreise verrechnet. Sein Anwalt rechnete vor, dass die Kassen so mindestens 2,5 Millionen Franken eingespart hätten. Die Swica habe dies richtig erkannt und stelle keine Ersatzforderung – im Gegensatz zu Tarifsuisse, die als Trittbrettfahrerin «unberechtigte, nicht substanziierte Forderungen» stelle.

Krankenkassen-Anwalt bestreitet Mitschuld

Die Tarifsuisse ist eine Tochter des Krankenkassenverbands Santésuisse. Ihr Vertreter Lino Etter hatte am Montag argumentiert, unter Marktpreis sei der Preis zu verstehen, den die Proventis zu zahlen hatte. Der Tarifsuisse-Anwalt wies auch die These zurück, die von den Beschuldigten aufgestellt worden sei, wonach die Kassen mitschuldig am Betrug seien.

Die Kassen hätten damals täglich 346’000 Rechnungsbelege erhalten. Eine vertiefte Prüfung sei unmöglich gewesen. Die Versicherer müssten deshalb den Angaben des Arztes vertrauen können. Das habe das Bundesgericht wiederholt festgehalten.

Das Bezirksgericht will die Verhandlung am Mittwoch beenden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen