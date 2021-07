Präsidiumswechsel bei Frauenfelder Sozialfirma Murghof

Stabübergabe Christian Herrmann tritt nach 13 Jahren als Präsident des Frauenfelder Vereins Murghof ab Neuer Präsident des Trägervereins der Geschützten Werkstätte mit Sitz in der Gerberei Kappeler in Frauenfeld ist Thomas de Martin. Unter Christian Herrmann hat sich der Umsatz des Betriebs mehr als verdoppelt, von 3,2 Millionen auf 7,5 Millionen Franken. 11.07.2021, 16.40 Uhr

Der neue und der alte Präsident: Thomas de Martin mit Christian Herrmann. Bild: PD

(red) Die 33.Generalversammlung des Vereins Murghof stand ganz im Zeichen des Präsidentenwechsels. Nach 14 Jahren im Vorstand, davon 13 Jahre als Präsident, trat Christian Herrmann von seinem Amt zurück. In seiner Laudatio erwähnte Vizepräsident Ruedi Fuchs die grossen Leistungen von Herrmann:

«Der Wandel ist das einzig Stetige des Murghofs.»

Das habe sich in Herrmanns Amtszeit bewahrheitet. Unter seiner Ägide habe man sich stetig weiterentwickelt. Als er zum Präsidenten gewählt worden war, lag der Jahresumsatz des Murghofs bei 3,2 Millionen Franken betragen. Mittlerweile liegt er bei 7,5 Millionen. Als Nachfolger von Herrmann wählte die Generalversammlung Thomas de Martin aus Wängi zum Präsidenten. Zudem wird der Vorstand mit Urs Schlatter aus Frauenfeld verstärkt.

Konzentration auf einen Standort dauerte drei Jahre

Christian Herrmann mit seinem Abschiedsgeschenk aus Plexiglas. Bild: PD

Das besagte Umsatzwachstum war nicht ohne grosse Anpassungen im Personalbereich und bei der Infrastruktur möglich. Kernstück dieser Entwicklung war die Zusammenführung an einem zentralen Standort, der ehemaligen Gerberei Kappeler an der Balierenstrasse in Frauenfeld. Bei vollem Betrieb dauerte der Umbau knapp drei Jahre. Der Murghof ist eine geschützte Werkstätte und hat hundert bewilligte, geschützte Arbeitsplätze. Diese verteilen sich auf vier Kernbereiche: Dienstleistung, Plexiglas-Technik, Packstation sowie Näh- und Blachenwerk.